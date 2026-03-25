SDP:n Suhonen: Hallituksen rivit rakoilevat – suojaosa palautettava heti

SDP:n Eveliina Heinäluoma: Rakentamisen käänne ei synny odottamalla – hallituksen toimettomuus syventää kriisiä 25.3.2026 13:19:35 EET | Tiedote

Rakennusteollisuuden tuore suhdannekatsaus vahvistaa huolestuttavan viestin: rakentamisen käänne viivästyy ja asuntorakentaminen vähenee edelleen. Alan kriisi jatkuu syvänä, eikä hallitus ole esittänyt riittäviä toimia tilanteen korjaamiseksi. – Rakennusalan kriisi ei ole ohi – ja nyt on selvää, ettei käänne synny itsestään. Hallituksen toimettomuus syventää tilannetta ja kasvattaa laskua tulevaisuuteen. SDP on jo vuonna 2023 vaatinut, että hallitus valmistelee rakennusalan elvytyspaketin rakennusalan syöksykierteen loiventamiseksi, sanoo kansanedustaja Eveliina Heinäluoma (sd.).