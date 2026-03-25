SDP:n Suhonen: Hallituksen rivit rakoilevat – suojaosa palautettava heti
25.3.2026 14:33:00 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Hallituspuolue RKP on myöntänyt virheen sosiaaliturvaa koskevissa ratkaisuissa, vaikka pääministeri Petteri Orpo on kiistänyt ongelmat. SDP:n kansanedustaja Timo Suhonen katsoo tämän osoittavan hallituksen linjan horjuvan ja vaatii välittömiä korjausliikkeitä.
"On poikkeuksellista, että hallituksen sisältä myönnetään virhe näin keskeisessä uudistuksessa samaan aikaan kun pääministeri kiistää sen. Tämä kertoo, että hallituksen linja ei kestä," Suhonen toteaa.
Suhosen mukaan suojaosan poistaminen on heikentänyt työn kannustimia ja lisännyt riskiä, että lyhyiden keikkojen tai osa-aikatyön vastaanottaminen ei ole taloudellisesti järkevää.
"Suojaosa nimenomaan kannustaa työn vastaanottamiseen, koska pieniä tuloja ei leikata heti tuista pois. Sen poistaminen on lisännyt byrokratiaa ja tehnyt monen arjesta epävarmempaa," Suhonen sanoo.
Suhonen viittaa siihen, että myös hallituspuolueiden sisällä on herännyt huoli päätösten vaikutuksista.
"Kun hallituksen sisältä ja myös pääministeripuolue Kokoomuksen sisältä kuuluu viestejä korjaustarpeesta, on selvää, että paine muutokseen kasvaa," Suhonen toteaa.
"Suojaosan poistaminen oli selkeä virhe. Nyt tarvitaan tekoja, ei selittelyä – suojaosa on palautettava viipymättä," Suhonen linjaa.
Suhonen korostaa, että kyse on sekä oikeudenmukaisuudesta että taloudellisesta järkevyydestä.
"Työn tekemisen pitää aina kannattaa. Suojaosan palauttaminen on konkreettinen keino vahvistaa työn kannustimia ja tukea pienituloisten mahdollisuuksia parantaa omaa toimeentuloaan," Suhonen sanoo.
Yhteyshenkilöt
Timo SuhonenKansanedustajaPuh:040 356 6869timo.suhonen@eduskunta.fi
Talousvaliokunnan sd-edustajat: Eduskunta korjasi esitystä asuntolainoista25.3.2026 13:35:19 EET | Tiedote
-Nykyisessä heikossa taloudellisessa tilanteessa meidän on tehtävä kaikkemme kuluttajien luottamuksen vahvistamiseksi, siksi onkin hyvä, että eduskunnan talousvaliokunta korjasi hallituksen esitystä luottolaitostoiminnasta, jotta asuntomarkkinoita voidaan vahvistaa, sanovat SDP:n talousvaliokunnan jäsenet Lotta Hamari, Matias Mäkynen, Miapetra Kumpula-Natri ja Timo Harakka.
SDP:n Eveliina Heinäluoma: Rakentamisen käänne ei synny odottamalla – hallituksen toimettomuus syventää kriisiä25.3.2026 13:19:35 EET | Tiedote
Rakennusteollisuuden tuore suhdannekatsaus vahvistaa huolestuttavan viestin: rakentamisen käänne viivästyy ja asuntorakentaminen vähenee edelleen. Alan kriisi jatkuu syvänä, eikä hallitus ole esittänyt riittäviä toimia tilanteen korjaamiseksi. – Rakennusalan kriisi ei ole ohi – ja nyt on selvää, ettei käänne synny itsestään. Hallituksen toimettomuus syventää tilannetta ja kasvattaa laskua tulevaisuuteen. SDP on jo vuonna 2023 vaatinut, että hallitus valmistelee rakennusalan elvytyspaketin rakennusalan syöksykierteen loiventamiseksi, sanoo kansanedustaja Eveliina Heinäluoma (sd.).
SDP:n Marko Asell: Hallituksen leikkausten yhteisvaikutukset heikentävät kohtuuttomasti kehitysvammaisten arkea25.3.2026 11:05:43 EET | Tiedote
Orpon hallituksen tekemät lukuisat leikkaukset sosiaaliturvaan ovat osuneet kehitysvammaisten ja tietysti muidenkin ihmisten, jotka saavat tukia, hyvinvointiin. Mitä useampia tukia, sitä enemmän leikkaukset ovat kasaantuneet samoihin ihmisiin ja perheisiin. Kansanedustaja Marko Asell (sd.) on jättänyt aiheesta kirjallisen kysymyksen hallitukselle. Asell kysyy, miten hallitus aikoo turvata kehitysvammaisten toimeentulon tilanteessa, missä hallituksen tekemät leikkaukset sosiaaliturvaan ovat kasautuneet kaikkein heikompiosaisiin kansalaisiin.
SDP:n Perholehto: Aikooko hallitus sivuuttaa oman kansanedustajansa lisäksi myös ministeriön?25.3.2026 09:47:45 EET | Tiedote
Kansanedustaja Pinja Perholehto (sd.) pitää hyvänä opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) selvitystä, jossa on lähdetty etsimään asiantuntijavoimin ratkaisuja nuorten tulevaisuususkon vahvistamiseksi. Yhtenä keinona esitetään nuorten työttömyysturvan suojaosan palauttamista. Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Pia Kauma vaati alkuviikosta hallitusta perumaan suojaosien poiston. SDP on vedonnut hallitukseen asiassa jo useita kertoja. Nyt samaa vetoomusta toistaa OKM. Kun kokoomuksen itsensä rivit eivät ole suorat ja ministeriökin jo julkisesti suojaosien palauttamista kannattaa, aikooko hallitus suorittaa?
SDP:n Paula Werning: Valtion lastensuojeluyksiköiden toimintaedellytykset on turvattava25.3.2026 08:44:37 EET | Tiedote
Valtion lastensuojeluyksiköiden muutosneuvottelut ovat hälyttävä viesti Suomen suunnasta ja herättävät vakavan huolen myös Kouvolassa sijaitsevan koulukodin toimintaedellytyksistä. SDP:n kansanedustaja Paula Werning vaatii, että valtion koulukotien toimintaedellytykset ja rahoitus turvataan.
