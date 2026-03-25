34,6 miljardia euroa koheesiopolitiikan rahoituksesta kohdennetaan uudelleen EU:n strategisiin painopisteisiin
25.3.2026 16:49:45 EET | Euroopan komission Suomen-edustusto | Tiedote
EU-maat ovat kohdentaneet vuosien 2021–2027 koheesiopolitiikan rahoituksestaan 34,6 miljardia euroa uudelleen EU:n kiireellisimpiin strategisiin painopisteisiin. Näitä ovat kilpailukyky, puolustus ja siviilivalmiudet, kohtuuhintainen ja kestävä asuminen, vesiresilienssi ja energiayhteydet. Suomi on tässä yhteydessä kohdentanut 180 miljoonaa euroa puolustukseen.
Tällä EU:n rahoituksen ohjauksella vahvistetaan Euroopan kilpailuetua sekä sen turvallisuutta ja valmiutta. Lisäksi sillä turvataan energiansaantia ja lisätään Euroopan teknologista riippumattomuutta. Uudelleenkohdennetuilla varoilla tuetaan myös siviilivalmiuteen, puolustukseen ja kyberturvallisuuteen liittyvien taitojen kehittämistä sekä hiilestä irtautumista.
Muuttuneet strategiset painopisteet
Koheesiopolitiikka on joustavaa: jäsenmaat voivat mukauttaa investointiprioriteettejaan kesken kauden. Geopoliittinen tilanne on kuitenkin muuttunut nopeasti vuosien 2021–2027 koheesio-ohjelmien käynnistämisen jälkeen. Sen vuoksi komissio esitti huhtikuussa 2025, että jäsenmaita ja alueita tulisi kannustaa ohjaamaan investointeja uusiin strategisiin painopisteisiin. Investointisuunnitelmien mukauttamiseen kannustettiin tarjoamalla taloudellisia kannustimia, yksinkertaistamalla sääntöjä ja pidentämällä muutettujen ohjelmien täytäntöönpanokautta.
Komissio otti koheesiopolitiikan uudet strategiset painopisteet huomioon jo helmikuussa 2026 EU:n itärajan strategiassaan. Strategiassa korostettiin tukea jäsenmaille, joilla on yhteinen raja Venäjän, Valko-Venäjän tai Ukrainan kanssa, sekä muun muassa turvallisuuteen panostamisen tärkeyttä.
Tähän mennessä komissio on hyväksynyt muutoksia 186 kansalliseen ja alueelliseen koheesiosuunnitelmaan 25 jäsenmaassa. Uudelleen kohdennettujen varojen osuus on lähes 10 prosenttia koheesiopolitiikan 367 miljardin euron talousarviosta vuosille 2021–2027.
Uudelleenkohdennettu rahoitus strategisiin painopisteisiin
-
15,2 miljardia euroa kilpailukyvyn parantamiseen
-
11,9 miljardia euroa puolustusteollisuuden valmiuksien, sotilaallisen liikkuvuuden sekä siviilivalmiuksien ja osaamisen kehittämiseen
-
3,3 miljardia euroa kohtuuhintaiseen ja kestävään asumiseen
-
3,1 miljardia euroa vesiresilienssiin
-
1,2 miljardia euroa energiaturvallisuuteen ja teollisuuden vähähiilistämiseen.
Jos jäsenmaat ja alueet kohdentavat rahoitusta uudelleen EU:n uusiin strategisiin painopisteisiin, ne saavat enemmän ennakkorahoitusta hankkeiden käynnistämiseen ja EU:n yhteisrahoitusosuutta alueellisissa kehityshankkeisissa korotetaan. Venäjän, Valko-Venäjän ja Ukrainan rajanaapureille tarjotaan vielä enemmän kannustimia.
Väliarviointi on osoittanut, että koheesiopolitiikka mukautuu nopeasti uusiin olosuhteisiin. Kun ohjelmamuutokset on hyväksytty, vuorossa on niiden toteutus jäsenmaissa ja alueilla.
Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_26_709
Yhteyshenkilöt
Ismo UlvilaTiedotuspäällikköPuh:050 541 1122ismo.ulvila@ec.europa.eu
Nina HottiTiedottajaPuh:050 384 7857nina.hotti@ec.europa.eu
Euroopan komission Suomen-edustusto
Euroopan komission Suomen-edustuston tehtävänä on:
- Tiedottaa Euroopan unionin toiminnasta ja sen vaikutuksista Suomessa.
- Tarjota suomalaisille tiedotusvälineille ja suoraan kansalaisille tietoa EU:n toimista ja päätöksistä
toimia EU-komission edustajana Suomessa.
- Raportoida komissiolle tärkeistä poliittisista, taloudellisista ja yhteiskunnallisista kehityskuluista Suomessa.
Euroopan komission Suomen-edustuston kotisivu: https://finland.representation.ec.europa.eu/index_fi
Muut kielet
Lue lisää julkaisijalta Euroopan komission Suomen-edustusto
Pilotprogrammet Agile fördelar i rekordtakt 115 miljoner euro till uppstartsföretag och teknologiutvecklare inom försvarsindustrin25.3.2026 12:45:13 EET | Pressmeddelande
EU-kommissionen presenterar ett nytt finansieringsverktyg på 115 miljoner euro, instrumentet för flexibel och snabb försvarsinnovation – Agile, för att snabbare än förut möjliggöra ibruktagande av ny och banbrytande försvarsteknik ute på fältet. Pilotinstrumentet ska påskynda utvecklingen och testningen av banbrytande försvarsinnovationer och deras spridning på marknaden, såsom artificiell intelligens, kvantteknik och drönarteknologi. Stödet riktas främst till små och medelstora företag, inbegripet uppstartsföretag och expanderande företag.
AGILE – pilottiohjelmasta 115 miljoonaa euroa puolustusalan startup-yrityksille ja teknologiakehittäjille ennätysnopeasti25.3.2026 12:45:13 EET | Tiedote
Euroopan komissio esittelee uuden 115 miljoonan euron rahoitusvälineen nimeltä AGILE. Välineen avulla murroksellinen puolustusteknologia saadaan kehittäjien pöydiltä käytäntöön entistä nopeammin. Pilottivälineen tarkoituksena on nopeuttaa puolustusinnovaatioiden kehittämistä ja testausta ja sitä kautta myös markkinoille saattamista. Innovaatiot voivat pohjautua esimerkiksi tekoäly-, kvantti- tai drooniteknologiaan. Tukea kohdennetaan erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille, myös startup- ja scale-up-yrityksille.
EU-kommissionen föreslår en ny bolagsform i EU: EU Inc.-företag som kan grundas på 48 timmar18.3.2026 14:03:48 EET | Pressmeddelande
I dag lägger EU-kommissionen fram sitt förslag till EU Inc., en ny och enhetlig uppsättning företagsregler, som utgör grundvalarna för EU:s 28:e bolagsrättsliga ordning. Meningen är att EU Inc. ska vara ett frivilligt europeiskt bolagsrättsligt regelverk som är helt digitalt. Det ska göra det enklare att starta, driva och skala upp företag i EU – och det kommer att vara ett incitament för företagen att stanna här och uppmuntra företag som tidigare sökt sig någon annanstans att återvända. Alltför många företagare och innovativa företag som försöker expandera över gränserna i EU måste i dag navigera inom en rättslig ram för företag som är fragmenterad. EU har 27 nationella rättssystem och mer än 60 olika bolagsformer. Denna fragmentering kan fördröja bildandet av ett företag i veckor eller till och med månader, samt hämmar tillväxten, ökar kostnaderna och hindrar företagen från att utöka sin verksamhet i EU. EU Inc. är kommissionens lösning på de här problemen. Det rör sig om en enda upp
Komissio esittää uutta EU-yhtiömuotoa: EU Inc. -yhtiön saa pystyyn 48 tunnissa18.3.2026 14:03:48 EET | Tiedote
Euroopan komissio esitteli tänään EU Inc. -ehdotuksensa, eli EU:n yhteiset yhtiöoikeudelliset säännöt, joille niin kutsuttu EU:n 28. oikeusjärjestys (28th regime) perustuu. EU Inc. on vapaaehtoinen, täysin digitaalinen eurooppalainen yhtiömuoto. Yhdenmukaiset säännöt helpottavat yritysten perustamista, toimintaa ja kasvattamista kaikkialla EU:ssa. Näin Euroopassa pysymisestä tulee kannattavampaa yrityksille, ja yhtenäinen toimintaympäristö houkuttelee myös muualle siirtyneitä yrityksiä palaamaan Eurooppaan. EU:ssa on 27 kansallista oikeusjärjestelmää ja yli 60 erilaista yhtiömuotoa. Tällä hetkellä yrittäjät ja innovatiiviset yritykset joutuvat perehtymään usean maan yhtiöoikeuteen, jos ne haluavat laajentua EU:n sisällä. Tämä voi viivästyttää yrityksen perustamista viikkoja tai jopa kuukausia, hidastaa yritysten kasvua, lisätä niiden kustannuksia ja estää yrityksiä laajentamasta toimintaansa. EU Inc. on komission vastaus näihin haasteisiin. Se on yhdenmukainen yhtiöoikeudellinen sääntö
EU-kommissionen bygger upp EU:s energioberoende10.3.2026 16:42:47 EET | Pressmeddelande
I dag lägger EU-kommissionen fram de första initiativen för att öka investeringarna i olika lösningar för att producera ren energi inom EU, stärka resiliensen och sänka energipriserna. Den nuvarande geopolitiska situationen påminner oss återigen att Europas beroende av importerade fossila bränslen utgör en risk. Inhemsk och ren energiteknik är avgörande för att trygga tillgången till tillförlitlig energi till överkomliga priser och stärka EU:s ledarskap inom nettonollteknik. En konsolidering av den europeiska kapaciteten och uppbyggnaden av en robust leveranskedja i EU kommer att vara avgörande för att minska importberoendet och trygga strategiskt oberoende. I Finland har utvecklingen av teknologin för små modulära reaktorer stark medvind. I EU:s strategi för små modulära reaktorer föreslås åtgärder som gör det möjligt för de EU-länder, såsom Finland, som utnyttjar denna teknik att starta upp de första små modulära reaktorerna i början av 2030-talet. Strategin kommer att stödja industr
