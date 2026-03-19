IQIn ensimmäinen toimintavuosi osoitti, että kasvutavoitteille on katetta

Moni organisaatio suhtautuu liiketoiminnan muutokseen IT-hankkeena, vaikka todellisuudessa kyse on liiketoiminnan kehittämisestä. Organisaatioilla ei ole varaa epäonnistua suurissa IT-hankkeissa sen enempää kuin liiketoimintansa uudistamisessa.

IQI näkee tässä oman missionsa: ohjata ja opastaa, sparrata ja tukea asiakasorganisaatioita liiketoiminnan ja teknologian murroksessa.

Yritysostot vahvistivat osaamista ja laajensivat toimintaa

Vuoden aikana IQI toteutti kolme strategisesti merkittävää yritysostoa. Huhtikuussa 2025 yhtiö osti Notkia IT:n, joka on erikoistunut sote-sektorin vaativiin tietojärjestelmäuudistuksiin, IT-palvelun- ja projektinhallintaan. Lokakuussa IQI osti digitaalisen asiakaspalvelun kehittämiseen keskittyvän First Goalin, ja lokakuun lopussa tekoälyavusteiseen projektijohtamiseen sekä projektitoiminnan koulutus- ja valmennuspalveluihin erikoistuneen Kumuran.

Yritysostojen myötä IQI vahvisti erityisesti sote-, finanssi- ja projektijohtamisen osaamistaan sekä laajensi toimintaansa Tampereelle ja Jyväskylään. Yrityskaupat ja fuusiot sitoivat yhtiön resursseja vuoden aikana, mutta ostettujen yhtiöiden integraatiot etenivät suunnitellusti.

Kasvu jatkui vahvana

IQIn liikevaihto (pf) vuonna 2025 oli noin 27 miljoonaa euroa.

Yhtiön kannattavuus säilyi hyvällä tasolla: ilman yrityskauppoihin ja fuusioihin liittyneitä kertakuluja käyttökate oli 9,1 %. Tämänhetkisissä markkinaolosuhteissa liikevaihdon kehitystä ja tulosta voidaan pitää erinomaisena.

IQIn henkilöstömäärä kasvoi vuoden aikana merkittävästi. Vuoden alussa suoraan IQIn palkkalistoilla oli 74 asiantuntijaa ja vuoden lopussa 126. Yhtiö työllistää lisäksi laajan osaajaverkostonsa kautta lähes saman verran asiantuntijoita, mikä vastaa noin 250 asiantuntijan organisaation työpanosta.

Tulevaisuuden näkymät

Toimitusjohtaja Markus Andersson:

”Vuosi 2025 oli IQIllä uuden yhtiön rakentamisen aikaa. Jatkoimme määrätietoisesti sitä yhdistymistyötä, jonka vuonna 2024 käynnistimme. Huolellisen suunnittelun ja valmistautumisen ansiosta ostettujen yhtiöiden liiketoiminnan ja henkilöstön integrointi on sujunut ongelmitta. Nyt asiakkaamme pääsevät nauttimaan laajemmasta palvelutarjoomastamme ja yhä vahvemmasta osaamisestamme.

Kasvukautemme ei ole tullut päätökseen, vaan aiomme hyödyntää jo tehtyjen fuusioiden kautta kertyneitä oppeja kasvaessamme edelleen. Tavoitteemme on yltää 50 miljoonan euron liikevaihtoon vuoteen 2028 mennessä.

Vuosi 2026 on käynnistynyt hieman edellisvuotta vilkkaampana ja odotamme positiivisen kehityksen jatkuvan. Markkinatilannetta ei kuitenkaan voi luonnehtia helpoksi.

Kasvuyrityksenä olemme houkutteleva kumppani asiakkaillemme ja kiinnostava työpaikka asiantuntijoille. Vaikka olemme fuusioiden kautta alkunsa saanut ja kasvuaan kiihdyttänyt yritys, meillä on alusta asti ollut selkeä tarkoitus ja rooli asiakkaidemme luottokumppanina haastavissa teknologiavetoisissa liiketoiminnanmuutoshankkeissa.

Vaikka teemme töitä tosissamme, emme työskentele ryppyotsaisesti. Koemme tärkeäksi sen, että kasvustamme huolimatta säilytämme ketteryyden ja rentouden osana IQIn DNA:ta.

IQIn laajennettu palvelutarjooma ja osaaminen on iso mahdollisuus sekä asiakkaille että henkilöstölle. Nyt siitä päästään ottamaan täydet tehot irti. Kiitän henkilöstöämme, asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme luottamuksesta ja odotan innolla, mitä kaikkea saamme yhdessä aikaan”.