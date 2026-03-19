IQIn ensimmäinen toimintavuosi osoitti, että kasvutavoitteille on katetta
26.3.2026 07:30:00 EET | Iqi Success Insuring Oy | Tiedote
IQIn ensimmäinen täysi toimintavuosi oli erittäin tapahtumarikas. IQI kiihdytti kasvuaan yrityskaupoin, laajensi palvelutarjoomaansa ja palkkasi uusia asiantuntijoita. Vuoden 2025 alussa toteutunut Consultor Finlandin ja Profit Consultingin fuusio loi vahvan perustan yhtiön kasvulle ja kehitykselle.
Moni organisaatio suhtautuu liiketoiminnan muutokseen IT-hankkeena, vaikka todellisuudessa kyse on liiketoiminnan kehittämisestä. Organisaatioilla ei ole varaa epäonnistua suurissa IT-hankkeissa sen enempää kuin liiketoimintansa uudistamisessa.
IQI näkee tässä oman missionsa: ohjata ja opastaa, sparrata ja tukea asiakasorganisaatioita liiketoiminnan ja teknologian murroksessa.
Yritysostot vahvistivat osaamista ja laajensivat toimintaa
Vuoden aikana IQI toteutti kolme strategisesti merkittävää yritysostoa. Huhtikuussa 2025 yhtiö osti Notkia IT:n, joka on erikoistunut sote-sektorin vaativiin tietojärjestelmäuudistuksiin, IT-palvelun- ja projektinhallintaan. Lokakuussa IQI osti digitaalisen asiakaspalvelun kehittämiseen keskittyvän First Goalin, ja lokakuun lopussa tekoälyavusteiseen projektijohtamiseen sekä projektitoiminnan koulutus- ja valmennuspalveluihin erikoistuneen Kumuran.
Yritysostojen myötä IQI vahvisti erityisesti sote-, finanssi- ja projektijohtamisen osaamistaan sekä laajensi toimintaansa Tampereelle ja Jyväskylään. Yrityskaupat ja fuusiot sitoivat yhtiön resursseja vuoden aikana, mutta ostettujen yhtiöiden integraatiot etenivät suunnitellusti.
Kasvu jatkui vahvana
IQIn liikevaihto (pf) vuonna 2025 oli noin 27 miljoonaa euroa.
Yhtiön kannattavuus säilyi hyvällä tasolla: ilman yrityskauppoihin ja fuusioihin liittyneitä kertakuluja käyttökate oli 9,1 %. Tämänhetkisissä markkinaolosuhteissa liikevaihdon kehitystä ja tulosta voidaan pitää erinomaisena.
IQIn henkilöstömäärä kasvoi vuoden aikana merkittävästi. Vuoden alussa suoraan IQIn palkkalistoilla oli 74 asiantuntijaa ja vuoden lopussa 126. Yhtiö työllistää lisäksi laajan osaajaverkostonsa kautta lähes saman verran asiantuntijoita, mikä vastaa noin 250 asiantuntijan organisaation työpanosta.
Tulevaisuuden näkymät
Toimitusjohtaja Markus Andersson:
”Vuosi 2025 oli IQIllä uuden yhtiön rakentamisen aikaa. Jatkoimme määrätietoisesti sitä yhdistymistyötä, jonka vuonna 2024 käynnistimme. Huolellisen suunnittelun ja valmistautumisen ansiosta ostettujen yhtiöiden liiketoiminnan ja henkilöstön integrointi on sujunut ongelmitta. Nyt asiakkaamme pääsevät nauttimaan laajemmasta palvelutarjoomastamme ja yhä vahvemmasta osaamisestamme.
Kasvukautemme ei ole tullut päätökseen, vaan aiomme hyödyntää jo tehtyjen fuusioiden kautta kertyneitä oppeja kasvaessamme edelleen. Tavoitteemme on yltää 50 miljoonan euron liikevaihtoon vuoteen 2028 mennessä.
Vuosi 2026 on käynnistynyt hieman edellisvuotta vilkkaampana ja odotamme positiivisen kehityksen jatkuvan. Markkinatilannetta ei kuitenkaan voi luonnehtia helpoksi.
Kasvuyrityksenä olemme houkutteleva kumppani asiakkaillemme ja kiinnostava työpaikka asiantuntijoille. Vaikka olemme fuusioiden kautta alkunsa saanut ja kasvuaan kiihdyttänyt yritys, meillä on alusta asti ollut selkeä tarkoitus ja rooli asiakkaidemme luottokumppanina haastavissa teknologiavetoisissa liiketoiminnanmuutoshankkeissa.
Vaikka teemme töitä tosissamme, emme työskentele ryppyotsaisesti. Koemme tärkeäksi sen, että kasvustamme huolimatta säilytämme ketteryyden ja rentouden osana IQIn DNA:ta.
IQIn laajennettu palvelutarjooma ja osaaminen on iso mahdollisuus sekä asiakkaille että henkilöstölle. Nyt siitä päästään ottamaan täydet tehot irti. Kiitän henkilöstöämme, asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme luottamuksesta ja odotan innolla, mitä kaikkea saamme yhdessä aikaan”.
Yhteyshenkilöt
Markus Anderssontoimitusjohtaja, IQIPuh:+35840 754 4601markus.andersson@iqi.fi
IQI Success Insuring
IQI Success Insuring Oy varmistaa asiakkaidensa liiketoiminnan ja teknologian muutoshankkeiden onnistumisen. IQI on perustettu vuonna 2024 kahden tunnetun IT-konsultointiyhtiön fuusiona ja tarjoamaa on laajennettu strategisin yritysostoin. Tällä hetkellä IQI työllistää yli 250 henkeä, alihankkijat mukaan lukien, ja toimii kuudella paikkakunnalla Suomessa. IQI on asiakkaidensa onnistumisvakuutusyhtiö.
Lue lisää julkaisijalta Iqi Success Insuring Oy
Ville Risli IQIn kaupalliseksi johtajaksi luotsaamaan onnistumisvakuutusyhtiön kunnianhimoista kasvutarinaa19.3.2026 07:35:00 EET | Tiedote
IQI Success Insuring Oy on konsulttiyritys, joka varmistaa liiketoiminnan ja teknologian muutoshankkeiden onnistumisen. Se on saanut alkunsa Consultor Finlandin ja Profit Consultingin fuusioitumisesta vuonna 2024. Kasvua on tuettu vuonna 2025 yrityskaupoin: ensin Notkia IT ja First Goal, sitten Kumura. Tuoreella yrityksellä on kunnianhimoinen kasvutavoite: saavuttaa 50 miljoonan liikevaihto vuoteen 2028 mennessä.
IQI ostaa Kumuran ja vahvistaa asemiaan tekoälyavusteisen projektinhallinnan sekä projektitoiminnan kehittämisen asiantuntijana30.10.2025 07:05:00 EET | Tiedote
Muutoshankkeiden konsultointiin sekä IT-järjestelmäuudistuksiin erikoistunut IQI ostaa tekoälyavusteiseen projektijohtamiseen ja projektitoiminnan kehittämiseen erikoistuneen asiantuntijayritys Kumuran. Yrityskaupan jälkeen IQI työllistää yli 200 henkilöä alihankkijat mukaan lukien ja yhtiön liikevaihto nousee lähes 30 miljoonaan euroon. Kauppa tukee IQI:n tavoitetta saavuttaa 50 miljoonan euron liikevaihto lähivuosina. Yhtiön kasvua tukee suomalainen pääomasijoitusyhtiö Voland Partners, joka liittyi mukaan yhtiön kasvutarinaan vuonna 2024.
IQI ostaa First Goalin ja vahvistaa asemiaan digitaalisen asiakaspalvelun asiantuntijana9.9.2025 07:30:00 EEST | Tiedote
Muutoshankkeiden konsultointiin sekä IT-järjestelmäuudistuksiin erikoistunut IQI ostaa digitaalisen asiakaspalvelun kehittämiseen keskittyneen First Goal -yhtiön. Kauppa tuo IQI:lle ainutlaatuista osaamista tekoälyn ja digitalisaation hyödyntämisestä asiakaspalvelussa alueella, joka on juuri nyt suuren murroksen edessä.
IQI ostaa sote-alueen erikoisosaamista Tampereelta3.4.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Yrityskaupan jälkeen IQI työllistää yli 170 asiantuntijaa. IQI Success Insuring Oy syntyi vuodenvaihteessa, kun Consultor Finland ja Profit Consulting yhdistyivät.
