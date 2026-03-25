Keski-Suomen hyvinvointialueelle rahoitus tekoälyä hyödyntävään mielenterveys- ja päihdetyöhön 24.3.2026 12:38:04 EET | Tiedote

Keski-Suomen hyvinvointialue on saanut Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitralta 116 600 euroa rahoitusta ennakoivan terveydenhuollon kehittämishankkeeseen. Hanke toteutetaan aikuisten psykiatrisissa palveluissa sekä mielenterveys- ja riippuvuuspalveluissa. Hankkeen tavoitteena on valmistella ja ottaa käyttöön ennakoivan terveydenhuollon toimintamalleja sekä aikuisten psykiatrisissa että mielenterveys- ja riippuvuuspalveluissa.