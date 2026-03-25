Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
25.3.2026 15:00:41 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
RAKENNUSPALO KESKISUURI MUURAME
Pelastuslaitos sai tehtävän keskisuuresta rakennuspalosta klo 14:38 Karhotielle Muurameen. Omakotitalossa havaittu savua sisällä. Syyksi paljastui tippunut lämpölamppu, joka oli kärynnyt lattialla. Varsinaista paloa ei ollut.
Pelastuslaitos tuuletti omakotitalon tilat, ja ensihoito tarkasti yhden paikalla olleen henkilön. Henkilövahinkoja ei syntynyt.
Tehtävälle hälytettiin seitsemän pelastuslaitoksen yksikköä, josita kolme toimi kohteessa.
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
