Joensuun kaupunki on vuoden 2025 paras infratilaaja

– Joensuu painottaa kaikissa infrahankinnoissaan vähäpäästöisiä ja tehokkaita toteutusmenetelmiä sekä kehittää jatkuvasti toimintatapojaan ilmastoystävällisten ratkaisujen tukemiseksi. Kaupungin hankinnoissa on muun muassa sovittu koneohjausmallien käyttöönotosta vähimmäisvaatimuksena. Tämä on edistänyt alan digitalisaatiota sekä työskentelyn tarkkuutta ja tehokkuutta, kaupungininsinööri Tero Toivanen kiteyttää.

Joensuun kaupunki on ollut myös mukana valtakunnallisessa kehittämistyössä, esimerkiksi kuntien infrapalveluiden organisoinnin ja hankinnan kehittämisryhmissä. Lisäksi kaupunki ja INFRA ry tekevät yhteistyötä alan houkuttelevuuden parantamiseksi, nuorten kiinnostuksen herättämiseksi ja osaavan työvoiman pysyvyyden varmistamiseksi Pohjois-Karjalassa.

Papinkankaan hanke osoittaa, miten Joensuu kehittää infra‑alaa yhteistyön voimin

Kaupungin infrahankkeet perustuvat tiiviiseen ja tavoitteelliseen yhteistyöhön alueen yritysten, INFRA ry:n sekä koulutusorganisaatioiden kanssa. Kaupungin henkilöstön pitämät infotilaisuudet Ylä-Savon ammattiopistolla edistävät avointa tiedonvaihtoa ja varmistavat, että yritykset, Joensuun kaupunki tilaajana sekä tulevat alan osaajat ovat samalla kartalla.

Papinkankaan rakennushanke on erinomainen käytännön esimerkki siitä, miten kaupunki rakentaa yhteistyötä yritysten, oppilaitosten ja järjestöjen kanssa ja luo alan toimijoille yhteisen kehittämisalustan.

– Urakkamalli oli poikkeuksellisen yhteistoiminnallinen: kaupunki kilpailutti urakan ehdolla, että se toteutetaan opetustyömaana siten, että opiskelijat suorittavat varsinaiset työt urakoitsijan johdolla. Opiskelijat toimivat pääurakoitsijan alaisuudessa ja saivat käyttöönsä urakoitsijan koneet ja laitteet, jolloin työ toteutettiin mestari–kisälli-periaatteella, Toivanen kertoo.

Kuntaliitto ja INFRA ry myönsivät nyt toista kertaa yhdessä kuntasektorin Paras infratilaaja -tunnustuksen. Tunnustus jaettiin kuntatekniikan kehittämisen KEHTO-foorumin tapaamisessa Hämeenlinnassa. Aiempi tunnustus myönnettiin vuonna 2021 Espoon kaupungille.

Järjestöt haluavat tunnustuksen avulla kannustaa kuntia hankintojen kehittämisessä ja lisätä tietoisuutta hankintojen merkityksestä kestävän infran toteuttamisessa ja alan tuottavuuden parantamisessa.