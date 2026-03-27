Joensuun kaupunki on vuoden 2025 paras infratilaaja
27.3.2026 13:00:00 EET | Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund | Tiedote
Kuntaliitto ja INFRA ry ovat myöntäneet Joensuun kaupungille vuoden 2025 Paras infratilaaja -tunnustuksen. Joensuu on avoin ja kehitysmyönteinen infratilaaja, joka tekee tiivistä yhteistyötä alueen yritysten ja koulutusorganisaatioiden kanssa. Kaupunki hyödyntää säännöllistä markkinavuoropuhelua, edistää digitalisaatiota ja edistää vähäpäästöisiä toteutusmenetelmiä.
– Joensuu painottaa kaikissa infrahankinnoissaan vähäpäästöisiä ja tehokkaita toteutusmenetelmiä sekä kehittää jatkuvasti toimintatapojaan ilmastoystävällisten ratkaisujen tukemiseksi. Kaupungin hankinnoissa on muun muassa sovittu koneohjausmallien käyttöönotosta vähimmäisvaatimuksena. Tämä on edistänyt alan digitalisaatiota sekä työskentelyn tarkkuutta ja tehokkuutta, kaupungininsinööri Tero Toivanen kiteyttää.
Joensuun kaupunki on ollut myös mukana valtakunnallisessa kehittämistyössä, esimerkiksi kuntien infrapalveluiden organisoinnin ja hankinnan kehittämisryhmissä. Lisäksi kaupunki ja INFRA ry tekevät yhteistyötä alan houkuttelevuuden parantamiseksi, nuorten kiinnostuksen herättämiseksi ja osaavan työvoiman pysyvyyden varmistamiseksi Pohjois-Karjalassa.
Papinkankaan hanke osoittaa, miten Joensuu kehittää infra‑alaa yhteistyön voimin
Kaupungin infrahankkeet perustuvat tiiviiseen ja tavoitteelliseen yhteistyöhön alueen yritysten, INFRA ry:n sekä koulutusorganisaatioiden kanssa. Kaupungin henkilöstön pitämät infotilaisuudet Ylä-Savon ammattiopistolla edistävät avointa tiedonvaihtoa ja varmistavat, että yritykset, Joensuun kaupunki tilaajana sekä tulevat alan osaajat ovat samalla kartalla.
Papinkankaan rakennushanke on erinomainen käytännön esimerkki siitä, miten kaupunki rakentaa yhteistyötä yritysten, oppilaitosten ja järjestöjen kanssa ja luo alan toimijoille yhteisen kehittämisalustan.
– Urakkamalli oli poikkeuksellisen yhteistoiminnallinen: kaupunki kilpailutti urakan ehdolla, että se toteutetaan opetustyömaana siten, että opiskelijat suorittavat varsinaiset työt urakoitsijan johdolla. Opiskelijat toimivat pääurakoitsijan alaisuudessa ja saivat käyttöönsä urakoitsijan koneet ja laitteet, jolloin työ toteutettiin mestari–kisälli-periaatteella, Toivanen kertoo.
***
Kuntaliitto ja INFRA ry myönsivät nyt toista kertaa yhdessä kuntasektorin Paras infratilaaja -tunnustuksen. Tunnustus jaettiin kuntatekniikan kehittämisen KEHTO-foorumin tapaamisessa Hämeenlinnassa. Aiempi tunnustus myönnettiin vuonna 2021 Espoon kaupungille.
Järjestöt haluavat tunnustuksen avulla kannustaa kuntia hankintojen kehittämisessä ja lisätä tietoisuutta hankintojen merkityksestä kestävän infran toteuttamisessa ja alan tuottavuuden parantamisessa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Erityisasiantuntija Marika Kämppi, Kuntaliitto, 0400 460 841, marika.kamppi@kuntaliitto.fi
Varatoimitusjohtaja Kari Muhonen, INFRA ry, 0400 943 350, kari.muhonen@infra.fi
Kaupungininsinööri Tero Toivanen, Joensuun kaupunki, 050 310 9779, tero.toivanen@joensuu.fi
Kunnat luovat perustan asukkaiden hyvälle elämälle. Kuntaliitto tekee työtä, jotta kunnat onnistuvat tehtävässään. Suomen Kuntaliitto on kaikkien maamme kuntien ja kaupunkien kaksikielinen etujärjestö, kunnallisten palvelujen asiantuntija ja kehittäjä. Kuntaliitto.fi on kuntatiedon keskus internetissä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund
Joensuu stad utsedd till Bästa infrastrukturbeställare 202527.3.2026 13:00:00 EET | Pressmeddelande
Kommunförbundet och INFRA rf har beviljat Joensuu stad utmärkelsen Bästa infrastrukturbeställare 2025. Joensuu är en öppen och utvecklingsvänlig beställare av infrastruktur, som har ett nära samarbete med regionens företag och utbildningsorganisationer. Staden använder sig av en regelbunden marknadsdialog samt främjar digitalisering och utsläppssnåla metoder för genomförande.
Skolskjutsar kostar kommunerna nästan 249 miljoner euro – i små kommuner skjutsas nästan hälften av eleverna19.3.2026 02:00:00 EET | Pressmeddelande
År 2024 använde kommunerna närmare 249 miljoner euro på skolskjutsar inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Omkring 105 000 elever får skolskjuts. Antalet elever som får skolskjuts har minskat med cirka 10 000 på tio år. Kommunförbundets enkät om skolskjutsar besvarades av 221 kommuner, så resultaten ger en utförlig bild av läget i fråga om skolskjutsar i Finland. ”Skolskjutsar är i många kommuner nödvändiga för att göra skoldagen möjlig. Skolskjutsarna säkerställer att eleverna kan komma till skolan på ett tryggt sätt oberoende av boningsort”, säger Mari Sjöström, specialsakkunnig vid Kommunförbundet.
Koulukuljetukset maksavat kunnille lähes 249 miljoonaa euroa – pienissä kunnissa lähes puolet oppilaista kuljetuksessa19.3.2026 02:00:00 EET | Tiedote
Kunnat käyttivät vuonna 2024 lähes 249 miljoonaa euroa esi- ja perusopetuksen koulukuljetuksiin. Kuljetuksissa on noin 105 000 oppilasta. Kuljetusoppilaiden määrä on vähentynyt kymmenessä vuodessa noin 10 000 oppilaalla. Kuntaliiton koulukuljetuskyselyyn vastasi 221 kuntaa, joten tulokset antavat kattavan kuvan koulukuljetusten tilanteesta Suomessa. ”Koulukuljetukset ovat monessa kunnassa välttämätön osa koulupäivän mahdollistamista. Niillä varmistetaan, että oppilaat pääsevät kouluun turvallisesti asuinpaikasta riippumatta”, sanoo erityisasiantuntija Mari Sjöström Kuntaliitosta.
De sex största städerna utvecklar arbete mot rasism – enkätresultat visar praxis och utvecklingsbehov15.3.2026 02:00:00 EET | Pressmeddelande
I Finlands sex största städer, Helsingfors, Esbo, Tammerfors, Vanda, Åbo och Uleåborg, pågår mångsidigt arbete mot rasism. Det ingår i allt från strategier till tjänster i vardagen. Resultaten från en enkät visar olika praxis som städerna tillämpar för att främja likabehandling. Resultaten visar också att arbetet för att förebygga rasism och diskriminering är en långsiktig process och att det fortfarande finns mycket som behöver utvecklas. – Det var viktigt att göra en sammanställning av god praxis, eftersom motsvarande material om de sex största städerna inte har samlats in tidigare. Samtidigt kan vi lära av varandra och utveckla arbetet tillsammans, säger Fanni Tainio, nätverkssakkunnig vid Finlands Kommunförbund.
Kuutoskaupungeissa kehitetään rasisminvastaista työtä – selvitys kokosi yhteen kaupunkien hyviä käytäntöjä15.3.2026 02:00:00 EET | Tiedote
Suomen kuudessa suurimmassa kaupungissa, Helsingissä, Espoossa, Tampereella, Vantaalla, Turussa ja Oulussa, tehdään monipuolista rasisminvastaista työtä strategiatasolta arjen palveluihin. Ensimmäistä kertaa koottu selvitys nostaa esiin useita käytäntöjä, joilla yhdenvertaisuutta edistetään kaupungeissa. Samalla tulokset muistuttavat, että työ rasismin ja syrjinnän ehkäisemiseksi on pitkäjänteinen prosessi ja kehittämistarpeita on edelleen paljon. – Hyvien käytäntöjen kokoaminen on tärkeää, koska vastaavaa aineistoa kuutoskaupungeista ei ole aiemmin kerätty. Samalla voimme oppia toisiltamme ja kehittää työtä yhdessä eteenpäin, kertoo verkostoasiantuntija Fanni Tainio.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme