Kriisiapua hakevien ongelmat entistä vaikeampia
1.4.2026 00:00:00 EEST | MIELI Suomen Mielenterveys ry | Tiedote
MIELI ry:n kriisityöstä apua hakevien ongelmat ovat yhä vakavampia ja monisyisempiä. Työttömyys, talousvaikeudet ja arjessa selviytymisen haasteet kasaantuvat ja kuormittavat. Ne ovat yhdessä ihmissuhdehuolien kanssa tavallisimpia tekijöitä ahdistavan olon taustalla.
” Haastava taloustilanne ja sosiaaliturvaan ja palveluihin tehdyt rajut leikkaukset näkyvät nyt ihmisten arjessa. Tilanne on heikentynyt paljon kaikkein heikoimmassa asemassa olevilla, mutta leikkaukset näkyvät nyt myös aiemmin kohtuullisen hyvin selvinneiden suomalaisten jaksamisessa”, MIELI ry:n Kriisitoimintojen johtaja Sanna Vesikansa sanoo.
Taloudellisen tilanteen tuomia ongelmia, esimerkiksi asumiskustannuksista selviytymistä, käsitellään nyt enemmän myös pari- ja perhesuhteisiin liittyvissä keskusteluissa.
Kaikkien MIELI ry:n ja sen jäsenyhdistysten kriisikeskusten kriisityöntekijät kertovat saavansa runsaasti yhteydenottoja ihmisiltä, jotka eivät ole saaneet tarvitsemaansa apua. Erityisesti nuoret naiset puhuvat paljon itsetuhoisuudesta. Päihteet eivät välttämättä ole ensisijainen yhteydenoton syy, mutta aiempaa useammin osa keskustelua.
Kaiken kaikkiaan keskusteluissa nousee esiin syvää toivottomuutta, keinottomuutta ja näköalattomuutta.
Vesikansa toivoo, että jo tehtyjen leikkausten yhteisvaikutukset tiedostettaisiin ja korjattaisiin pikaisesti.
- Taloutta saadaan kuntoon myös ihmisten mielenterveyttä ja hyvinvointia heikentämättä. Tulisi panostaa henkiseen kriisinkestävyyteen, hyvinvointiin ja luottamukseen Suomessa, Vesikansa sanoo.
” Taloudellisten vaikeuksien lisääntyessä palvelun maksuttomuus on erittäin tärkeää, ettei apua jätetä hakematta sen takia, ettei siihen ole varaa.”
- kriisikeskusasiakas 2025
Apu on tuloksellista
Lähes poikkeuksetta kriisityöhön tukeutuneet kertovat saaneensa hyvää apua. Kriisityöstä apua saaneiden toiveikkuus lisääntyy sekä vaikeista tilanteista selviytymisen ja pystyvyyden tunne vahvistuu heidän oman arvionsa mukaan merkittävästi.
Palautteissa korostui kokemus kohdatuksi tulemisesta, työntekijän ammattitaito, palvelun saatavuus ja asioinnin sujuvuus sekä konkreettinen vaikuttavuus.
Jo yhdenkin keskustelun jälkeen asiakkaat kertovat, että heidän olonsa on parempi. Lisäksi Kriisiavun hakemisen jälkeen asiakas usein rohkaistuu ja kykenee hakemaan apua myös muista palveluista.
” Olen erittäin kiitollinen saamastani asiantuntevasta avusta, jos en olisi käynyt keskustelemassa ongelmistani, niin en tiedä missä tilassa olisin tällä hetkellä, apu on ollut korvaamatonta!”
- kriisikeskusasiakas 2025
Jokainen voi tukea kriisityötä
Jokakeväisellä Mielinauha-kampanjalla kerätään varoja mielenterveystyölle ja kriisiauttamiselle 1.4.-30.6.2026. Kampanjaan voi osallistua ostamalla Mielinauhan, kampanjatuotteita tai lahjoittamalla.
Tänä vuonna Mielinauhan kampanjakasvo on Käärijä. Nauhan suunnittelee vuosittain Vuoden nuori suunnittelija. Vuoden 2026 Mielinauhan on suunnitellut Enni Lähderinne. Nauhassa kukkiva Kielo symboloi uutta alkua, kevättä ja toivoa. Lisätietoa kampanjasta, nauhan ostopaikoista ja lahjoittamisesta: mielinauha.fi
Sanna Vesikansa, Johtaja, Kriisitoiminnot, +358 40 745 9586
Jutta Kajander, Markkinointiviestinnän asiantuntija, +358 40 801 4429
Sanna VesikansaJohtaja, Kriisitoiminnot, MIELI ryPuh:040 745 9586sanna.vesikansa@mieli.fi
Jutta KajanderViestinnän asiantuntijaMIELI ry:n viestintäPuh:040 8014429jutta.kajander@mieli.fi
MIELI ry tarjoaa matalan kynnyksen tukea ja apua vaikeissa elämäntilanteissa puhelimessa, kasvokkain ja verkossa. MIELI Kriisipuhelin päivystää suomeksi 24 tuntia vuoden jokaisena päivänä. Maksuttomia kriisivastaanottoja on 30 paikkakunnalla ympäri Suomea. MIELI ry tekee myös edistävää mielenterveystyötä, jotta yhä useampi osaisi vahvistaa omaa ja läheistensä mielenterveyttä. Vahva mielenterveys suojaa vaikeassa elämäntilanteessa ja helpottaa kriisistä selviytymistä.
Mielinauha on MIELI ry:n kampanja, jolla kerätään 1.4.–30.6.2026 varoja mielenterveyden edistämiseen ja kriisityöhön Suomessa.
De som söker krishjälp har allt svårare problem1.4.2026 00:00:00 EEST | Tiedote
De som söker hjälp av MIELI RF:s krisarbete har allt allvarligare och mer mångfacetterade problem. Arbetslöshet, ekonomiska problem och utmaningar med att klara vardagen hopar sig och upplevs belastande. Tillsammans med relationsbekymmer är dessa de vanligaste faktorerna som orsakar ångest.
