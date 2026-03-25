Lääkärin hoitopuhelujen maksullisuus laajenee Pohteella 1.4. alkaen
26.3.2026 09:01:00 EET | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote
Pohteen erikoissairaanhoidossa, kuten Oulun yliopistollisessa sairaalassa, voidaan 1.4.2026 alkaen periä asiakasmaksu lääkärin hoitopuheluista, kun ne korvaavat perinteisen vastaanottokäynnin. Videovastaanotoista asiakasmaksu on voitu periä jo aiemmin. Lääkärin hoitopuhelujen maksullisuus koskee ennalta sovittuja vastaanottoja, joista asiakkaalle kerrotaan etukäteen. Pohteen perusterveydenhuollossa vastaava käytäntö on ollut jo käytössä.
Etävastaanotolla tarkoitetaan tilannetta, jossa lääkäri ja potilas ovat yhteydessä toisiinsa puhelimitse tai videoyhteydellä ennalta sovittuna ajankohtana. Asiakasmaksu voidaan periä, kun etävastaanotto korvaa vastaanottokäynnin toimipisteessä.
Etävastaanoton asiakasmaksu on 15 prosenttia pienempi kuin vastaava asiakasmaksu toimipisteessä. Maksu määräytyy asiakasmaksulain sekä Pohteen asiakasmaksuja koskevan päätöksen mukaisesti. Tarkemmat tiedot asiakasmaksuista löytyvät Pohteen verkkosivuilta.
Milloin etävastaanotosta peritään asiakasmaksu?
Asiakasmaksu voidaan periä lääkärin hoidollisista etävastaanotoista. Tällaisia ovat esimerkiksi hoito- tai jatkohoito-ohjeiden antaminen, lääkehoidon arviointi tai hoidon suunnittelu etävastaanotolla.
Asiakasmaksua ei peritä esimerkiksi asiointi- ja ajanvarauspuheluista tai pelkästä tutkimustulosten ilmoittamisesta. Maksuttomia ovat myös muut etäkontaktit, jotka eivät korvaa vastaanottokäyntiä.
Asiakasmaksu määräytyy samojen periaatteiden mukaisesti kuin muissakin terveydenhuollon vastaanottopalveluissa. Etävastaanotoista perittävät asiakasmaksut kerryttävät maksukattoa samalla tavoin kuin toimipisteessä tapahtuvat vastaanottokäynnit. Etävastaanotosta ei peritä maksua, jos aika jää käyttämättä.
Tavoitteena on yhtenäistää etävastaanottojen asiakasmaksukäytäntöjä sekä selkeyttää tilanteita, joissa etäasiointi vastaa vastaanottokäyntiä toimipisteessä.
Juha PalonevaToimialuejohtaja, OYS sairaalapalvelut ja ensihoitoPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:040 318 6581juha.paloneva@pohde.fi
Päivi PeltokorpiToimialuejohtaja, terveyden ja sairaanhoidon palvelutPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:044 469 1159paivi.peltokorpi@pohde.fi
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.
