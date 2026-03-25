Oma Häme yhtenäistää lasten ja nuorten keskittymisvaikeuksien palveluja
25.3.2026 15:43:41 EET | Oma Häme | Tiedote
Kanta‑Hämeen hyvinvointialueella on otettu käyttöön lasten ja nuorten keskittymisvaikeuksien polku Oma Suunta. Sen tavoitteena on yhtenäistää palveluja koko maakunnassa ja keskittää keskittymisvaikeuksien diagnosointi Oma Suunta -vastaanotoille.
Palvelukokonaisuutta täydennetään vuoden 2026 aikana käyttöön otettavalla Keskittymisvaikeuksien digipolulla, joka tarjoaa tietoa ja tukea sekä auttaa hahmottamaan palveluprosessin etenemistä.
Näin Oma Suunta -polku toimii
Kun huoli lapsen tai nuoren keskittymisvaikeudesta herää, on tärkeää kiinnittää ensin huomiota arjen perusasioihin – uneen, ravintoon, liikuntaan, ruutuaikaan ja päihteettömyyteen. Näiden osa-alueiden vahvistaminen edistää hyvinvointia ja tukee keskittymistä. Myös koulun tukitoimet on hyvä aloittaa viipymättä.
Keskittymisvaikeuksien tarkempi selvittely käynnistyy arjen toimien kartoittamisella yhdessä oppilashuollon kanssa. Kartoituksen perusteella perhe voidaan ohjata tarvittaessa varhaisen tuen palveluihin. Koulun monialainen asiantuntijaryhmässä psykologi arvioi tarvittaessa psykologin tutkimusten tarpeen oppimisvaikeuksien selvittämiseksi.
Mikäli kodin ja koulun tukitoimista huolimatta koulunkäynti ei suju toivotulla tavalla, ohjataan tarvittaessa lapsi tai nuori Oma Suunta -lääkärin vastaanotolle. Palvelu on käytettävissä Hämeenlinnassa, Riihimäellä ja Forssassa.
Yhteyshenkilöt
Minna LiukkonenApulaisylilääkäriPerhekeskuspalvelutMinna.Liukkonen@omahame.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Oma Häme
Oma Häme tarjoaa esikoista odottaville suun terveyden ohjausta nyt myös videovastaanotolla25.3.2026 08:44:18 EET | Tiedote
Ajan videovastaanotolle voi varata verkossa.
Laki digitaalisesta viranomaisviestinnästä (Suomi.fi) voimaan 14.4.2026 – tule kuulemaan aiheesta kaikille avoimeen webinaariin23.3.2026 15:24:03 EET | Uutinen
Digitaalisesta viranomaisviestinnästä tulee ensisijainen viestintäkanava - paperiposti pysyy vaihtoehtona. Digi- ja väestötietovirasto järjestää huhtikuussa kaikille avoimia webinaareja digitaaliseen viranomaispostiin siirtymisestä.
Ahvenistonmäen pysäköintiä lasketaan droonien avulla – ensimmäinen seurantapäivä on 25. maaliskuuta23.3.2026 15:14:45 EET | Uutinen
Laskenta tehdään niin, ettei asiakkaiden yksityisyys vaarannu.
G-talon remontti alkaa Viipurintien terveysasemalla – tiimi 3 muuttaa väistötiloihin23.3.2026 08:03:00 EET | Tiedote
Muutos tapahtuu maaliskuun lopussa, ja remontti kestää syksyyn saakka.
Pieni tyttö, suuri hetki – ensimmäinen vauva syntyi Assissa20.3.2026 15:32:55 EET | Artikkeli
Vantaalainen Heinosten perhe valitsi Kanta-Hämeen uuden Assi-sairaalan synnytyspaikaksi, tukien maakunnallista synnyttämistä pääkaupunkiseudun ruuhkien sijaan. Riikka ja Arto kehuvat sairaalan inhimillistä ilmapiiriä, ammattitaitoista henkilökuntaa ja viihtyisiä tiloja. He suosittelevat Assia lämpimästi muillekin perheille synnytyspaikaksi.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme