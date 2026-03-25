Oma Häme yhtenäistää lasten ja nuorten keskittymisvaikeuksien palveluja

25.3.2026 15:43:41 EET | Oma Häme | Tiedote

Kanta‑Hämeen hyvinvointialueella on otettu käyttöön lasten ja nuorten keskittymisvaikeuksien polku Oma Suunta. Sen tavoitteena on yhtenäistää palveluja koko maakunnassa ja keskittää keskittymisvaikeuksien diagnosointi Oma Suunta -vastaanotoille.

Palvelukokonaisuutta täydennetään vuoden 2026 aikana käyttöön otettavalla Keskittymisvaikeuksien digipolulla, joka tarjoaa tietoa ja tukea sekä auttaa hahmottamaan palveluprosessin etenemistä.

Näin Oma Suunta -polku toimii

Kun huoli lapsen tai nuoren keskittymisvaikeudesta herää, on tärkeää kiinnittää ensin huomiota arjen perusasioihin – uneen, ravintoon, liikuntaan, ruutuaikaan ja päihteettömyyteen. Näiden osa-alueiden vahvistaminen edistää hyvinvointia ja tukee keskittymistä. Myös koulun tukitoimet on hyvä aloittaa viipymättä. 

Keskittymisvaikeuksien tarkempi selvittely käynnistyy arjen toimien kartoittamisella yhdessä oppilashuollon kanssa. Kartoituksen perusteella perhe voidaan ohjata tarvittaessa varhaisen tuen palveluihin. Koulun monialainen asiantuntijaryhmässä psykologi arvioi tarvittaessa psykologin tutkimusten tarpeen oppimisvaikeuksien selvittämiseksi.

Mikäli kodin ja koulun tukitoimista huolimatta koulunkäynti ei suju toivotulla tavalla, ohjataan tarvittaessa lapsi tai nuori Oma Suunta -lääkärin vastaanotolle. Palvelu on käytettävissä Hämeenlinnassa, Riihimäellä ja Forssassa.

