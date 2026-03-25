Siitepölyaltistus yhteydessä ylioppilaskokeiden tuloksiin – vaikutus suurin matemaattisissa aineissa
26.3.2026 06:54:00 EET | Oulun yliopisto | Tiedote
Siitepölyaltistuksella on todettu yhteys heikompiin ylioppilaskokeiden tuloksiin. Erityisesti matemaattisissa aineissa, kuten fysiikassa ja kemiassa ilman siitepölypitoisuuden vaikutus näkyi selvästi. Tutkijat ehdottavat tuloksen perusteella kevään ylioppilaskirjoitusten siirtämistä siitepölykauden ulkopuolelle.
Tutkimuksessa seurattiin lepän ja pähkinäpensaan siitepölylle altistumista, sillä ne kukkivat kevään ylioppilaskirjoitusten aikaan Suomessa. Tutkimuksessa oli mukana 92 280 opiskelijaa, jotka suorittivat ylioppilastutkinnon Helsingin ja Turun seuduilla vuosina 2006–2020. Analyysiin sisältyi 156 059 ylioppilaskokeen suoritusta. Tarkasteltavia aineita olivat äidinkieli, historia ja yhteiskuntaoppi, matematiikka, fysiikka ja kemia, ja tuloksia verrattiin koepäivien siitepölymääriin.
Aiemmin ei ole tiedetty, vaikuttaako siitepölylle altistuminen myös ylioppilaskokeiden tuloksiin. ”On tärkeää tunnistaa, että siitepölymäärän vaihtelut voivat vaikuttaa oppimistuloksiin ja siten pitkällä tähtäimellä myös nuorten tulevaisuuden mahdollisuuksiin, kuten jatko-opintoihin, työelämään ja tuloihin”, dosentti Marko Korhonen Oulun yliopiston kauppakorkeakoulusta sanoo.
Allerginen nuha, jota aiheuttavat esimerkiksi pöly, eläinten hilse, home ja siitepöly, heikentää hyvinvointia, sydän- ja verenkiertoelimistön terveyttä, unen laatua, keskittymiskykyä ja mielialaa. Ilmastonmuutos voi pahentaa tilannetta: pidempi kasvukausi ja suotuisammat olosuhteet lisäävät kasvien kasvua ja siten siitepölyn tuotantoa ja allergeenisuutta.
Siitepölytiedot ovat peräisin Turun yliopiston biodiversiteettitieteiden laitoksen ylläpitämistä alueellisista siitepölykeräimistä ja ylioppilaskokeiden tulokset Tilastokeskuksesta.
Selvä yhteys heikompiin koetuloksiin
Tulokset osoittivat, että koepisteet laskivat selvästi ylioppilaskokelaiden altistuessa sekä matalille että runsaille siitepölypitoisuuksille verrattuna päiviin, jolloin siitepölyä ei ollut. Jokainen 10 siitepölyhiukkasen lisäys johti keskimäärin 0,046 (leppä) ja 0,245 (pähkinä) yksikön laskuun koepistemäärässä, kun tarkastelussa huomioitiin lämpötila, ilmansaasteet ja sademäärä.
Matematiikan, fysiikan ja kemian tulokset heikkenivät selvästi silloin, kun kokelaat altistuivat erityisesti lepän siitepölylle.
Tutkijoilla ei ollut tietoa siitä, ketkä opiskelijoista olivat allergisia. Toisen asteen opiskelijoista kuitenkin 20 % kärsii allergisesta nuhasta.
”On todennäköistä, että havaittu koetulosten heikkeneminen johtuu pääosin allergiaoireista niillä opiskelijoilla, jotka ovat herkkiä siitepölylle. Koepistemäärän lasku olisi ollut todennäköisesti vielä voimakkaampaa, jos olisi tarkasteltu vain siitepölyyn reagoivia”, dosentti Timo Hugg Oulun yliopiston Ympäristöterveyden ja keuhkosairauksien tutkimuskeskuksesta sanoo.
Koska ylioppilaskokeiden tuloksilla on merkittävä vaikutus jatko-opintoihin, työelämään ja tuloihin, tutkijat korostavat tarvetta huomioida siitepölyn vaikutukset koetilanteissa. Tutkijat ehdottavat muun muassa, että kokeet ajoitettaisiin siitepölykauden ulkopuolelle ja että allergialääkitys aloitettaisiin ajoissa. Myös siitepölyille altistumiseen ja siitepölyallergioihin liittyvän tiedon lisääminen on tutkijoiden mukaan tärkeää.
”Tulokset viittaavat siihen, että ylioppilaskokelaat eivät ole lähtökohtaisesti valmiuksiltaan tasa-arvoisessa asemassa suorittaessaan koetta siitepölykauden aikana. Tämä tulisi huomioida ylioppilaskokeiden ajoittamisesta päätettäessä”, Hugg toteaa.
Tutkimuksen toteuttivat Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun ja Väestöterveyden tutkimusyksikön sekä Turun yliopiston biodiversiteettitieteiden laitoksen tutkijat.
Tutkimus on julkaistu Journal of Epidemiology & Community Health -tiedejulkaisussa: Timo T Hugg, Janne Lehto, Jouni J K Jaakkola, Simo-Pekka Kiihamäki, Matti Koivuranta, Sanna Pätsi, Annika Saarto, Marko Korhonen: Pollen exposure and matriculation exam performance among students in Finland DOI: https://doi.org/10.1136/jech-2025-224112
Dosentti, yliopistotutkija Marko Korhonen, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, p. 0445281270, marko.korhonen@oulu.fi
Dosentti, yliopistonlehtori Timo Hugg, Ympäristöterveyden ja keuhkosairauksien tutkimuskeskus, Oulun yliopisto, p. 0406724901, timo.hugg@oulu.fi
Viestintäasiantuntija Anna-Maria Hietapelto, p. 0407650015, anna-maria.hietapelto@oulu.fi
Oulun yliopistoon yli 19 000 hakijaa yhteishaussa25.3.2026 12:46:52 EET | Tiedote
Oulun yliopistoon haki kevään 2026 toisessa yhteishaussa 19 288 hakijaa. Tiistaina 24.3.2026 päättyneessä haussa Oulun yliopiston suomenkielisissä koulutusohjelmissa on tarjolla yhteensä 2451 opiskelupaikkaa. Hakijoiden määrä kasvoi hiukan viime vuodesta. Ensisijaisesti Oulun yliopistoon haki 5425 henkilöä.
Jos magneettikentän Laschamps-tapahtuma tapahtuisi nyt, lentoliikenteen säteilyaltistus mullistuisi – pohjoisessa suojataskuja25.3.2026 06:04:00 EET | Tiedote
Maapallon magneettikenttä toimii elintärkeänä suojakilpenä avaruudesta saapuvaa säteilyä vastaan, mutta se ei ole aina vakaa. Uusi kansainvälinen tutkimus selvitti, miten Laschampsin poikkeaman kaltainen magneettikentän heikentyminen vaikuttaisi nykyiseen lentoliikenteeseen Helsinki–Dubai ja Helsinki–New York -reiteillä.
Muurahaisten perimässä uusi supergeeni ja yllättävä evoluution käänne24.3.2026 06:04:00 EET | Tiedote
Kevään lämmetessä muurahaiset alkavat aherruksensa. Tutut muurahaislajit ovat myös evoluutiogenetiikan huippututkimuksen malleja, joiden avulla ymmärretään, miten sosiaalisuus ja yhteistyö ovat kehittyneet.
Yli 10 000 lasta ja nuorta innostui luonnontieteistä ja teknologiasta – Oulun yliopiston LUMA-keskuksen toiminta kasvaa voimakkaasti23.3.2026 05:54:00 EET | Tiedote
Oulun yliopiston LUMA-keskus tavoitti viime vuonna yli 10 000 lasta, nuorta ja kasvattajaa Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Kasvaneet osallistujamäärät osoittavat, että laadukas tiede- ja teknologiakasvatus kiinnostaa ja että LUMA-aineiden merkitys tulevaisuuden taitojen rakentajana on vahvempi kuin koskaan.
Hautalöydöt paljastavat: Kivikauden ihmisille myös ydinperheen ulkopuoliset jäsenet olivat läheisiä19.3.2026 06:48:00 EET | Tiedote
Kivikauden ihmisillä oli hyvä käsitys omista sukulinjoistaan, ja myös ydinperheen ulkopuoliset jäsenet olivat heille tärkeitä. Metsästäjä-keräilijäkulttuurin sosiaalisesta rakenteesta on saatu uutta tietoa tutkimalla kivikautisista haudoista löytyneiden vainajien jäänteitä dna-analyysin avulla.
