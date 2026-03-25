SDP:n Tarja Filatov: A-luokan osaaja ei tule B-luokan kansalaiseksi
25.3.2026 15:53:22 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Työperäisen maahanmuuton lisääminen herättää keskustelua tilanteessa, jossa työttömyys on korkealla. Varapuhemies, kansanedustaja Tarja Filatov muistuttaa, että ristiriita ei ole uusi, eikä myöskään yksiselitteinen.
– Puhe työperäisen maahanmuuton lisäämisestä korkean työttömyyden oloissa tuntuu ylitsepääsemättömän ristiriitaiselta.
Mutta onko se sitä? Filatov kysyy.
Filatov viittaa 1990-luvun lamaan, jolloin samanaikaisesti esiintyi sekä työttömyyttä että osaajapulaa. Kyse oli työn ja tekijöiden kohtaamattomuudesta, ilmiöstä, joka on edelleen ajankohtainen.
– Työ- ja elinkeinoministeriön arvion mukaan Suomessa olisi 100 000 työllistä enemmän, jos kaikkiin töihin riittäisi osaavia tekijöitä. Kyse ei ole vain työttömyyden määrästä, vaan rakenteellisista ongelmista, kuten osaamisen puutteesta ja alueellisesta epätasapainosta.
– Nyt odotamme kasvua ja työpaikkojen syntyä kuin kuuta nousevaa. Mutta entä kun se kuu nousee, riittävätkö tekijät? Filatov pohtii.
Filatovin mukaan työvoiman riittävyys uhkaa muodostua kasvun esteeksi.
– Siksi on huolehdittava, että työttömillä on riittävät palvelut ja tuki, jotta heidän mahdollisuutensa työllistyä vahvistuu. Samaan aikaan on pidettävä huolta siitä, että Suomeen on turvallista tulla tekemään töitä, Filatov sanoo.
- Säilytetään työperäisessä maahanmuutossa saatavuusharkinta, jotta ulkomailta tuleva työvoima ei korvaa suomalaista työvoimaa, vaan täydentää sitä aloilla, joilla ei ole riittävästi tekijöitä, Filatov tähdentää.
Filatov korostaa, ettei työperäinen maahanmuutto automaattisesti heikennä työehtoja.
– Vastaus riippuu siitä, miten työperäistä maahanmuuttoa harjoitamme, Filatov muistuttaa.
Filatov esittää konkreettisia keinoja väärinkäytösten estämiseksi ja reilujen työmarkkinoiden varmistamiseksi:
- tilaajavastuun tiukentaminen ja alihankintaketjujen rajaaminen
- veronumeron käytön laajentaminen riskialoille
- alipalkkauksen kriminalisointi
- ammattiliittojen kanneoikeuden säätäminen
- rekrytointikieltojen laajentaminen
- työsuojeluvalvonnan vahvistaminen
– Ihmisten haavoittuvuutta ja tietämättömyyttä ei saa käyttää työmarkkinoilla hyväksi, Filatov painottaa.
– Kyse on ennen muuta ihmisten oikeudesta tulla kohdelluksi oikeudenmukaisesti ja yritysten välisestä tasapuolisesta kilpailusta sekä työmarkkinoiden reiluudesta ja toimivuudesta.
– Tutkimukset osoittavat, että työperäinen maahanmuutto on selvästi kannattavaa Suomelle, Filatov kertoo.
– Omista päätöksistämme riippuu, olemmeko houkutteleva maa – ja miten oikeudenmukaisesti työmarkkinat toimivat.
Varapuhemies, kansanedustaja Tarja Filatov kirjoittaa työperäisestä maahanmuutosta blogissaan 25.3.2026.
Yhteyshenkilöt
Tarja FilatovEduskunnan 2. varapuhemiesPuh:050 511 3112
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme