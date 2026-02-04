Elokuvien kehittämiseen apua ulkomailta – Kehittämö-ohjelmassa tähdätään alusta asti kansainvälisille markkinoille
26.3.2026 07:45:00 EET | AVEK | Tiedote
Av-alan kehittämisohjelma Kehittämössä uskotaan suomalaisen elokuvan vientipotentiaaliin. Varhaisessa vaiheessa myönnetty rahoitus ja kansainvälinen mentorointi tarjoavat poikkeukselliset puitteet viiden elokuvahankkeen edistämiselle kohti globaaleja areenoja.
Uusien suomalaisten elokuvien nouseminen maailman tietoisuuteen vaatii rohkeutta investoida ideoihin. Kansainvälistä mentorointia, tuotantoyhtiön ja taloudellisen tuen elokuvan kehittämiseen tarjoava Kehittämö-ohjelma pyrkii luomaan ponnahduslaudan uusille suomalaisille menestystarinoille.
Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEKin ja Suomen Kulttuurirahaston neljättä kertaa rahoittama ohjelma keskittyy uusien tekijöiden ensimmäisten pitkien elokuvien kehittämiseen. Kehittämöön valittuja hankkeita edistetään määrätietoisesti kohti tuotantoa ja kansainvälisiä yleisöjä.
Kehittämöön valitut hankkeet ja tekijät:
- Ennen tai jälkeen, Jesse Jalonen (Wacky Tie / Ida Karoskoski)
- Toisten tarpeet, Helmi Donner (Silmu Films / Jenni Jauri)
- A niin kuin alusta, Vilja Autiokyrö (Tekele Productions / Juulia Elomäki, Miia Haavisto)
- Kesämaa, Jonnakaisa Risto (Making Movies / Pauliina Maus, Kalle Aho)
- Maailman reuna on lähellä, Terhi Nieminen (Filmimaa / Markku Tuurna)
Kehitysvaiheeseen investoimalla tuotetaan kansainvälisesti kiinnostavia tarinoita
Kehittämössä elokuvahankkeeseen tarjotaan jo hyvin varhaisessa vaiheessa täysin ainutlaatuinen mahdollisuus työskentelyyn kokeneen kansainvälisen elokuva-alan ammattilaisen kanssa. Muun muassa Tanskasta ja Skotlannista saapuvat mentorit antavat ohjelmaan valittujen tekijöiden käyttöön osaamisensa ja kontaktinsa, joiden avulla uudet äänet voivat levitä laajemmalle.
”Kulttuurillamme on valtava vientipotentiaali, joka vain odottaa hyödyntämistään. Elokuvahankkeet tarvitsevat alussa kuitenkin vahvan tuen, jotta kansainvälisten rahoittajien houkutteluun voidaan panostaa jo teoksen kehitysvaiheessa”, sanoo AVEKin johtaja Ulla Simonen.
”Oikea-aikainen ja riittävä taloudellinen tuki yhdessä mentoroinnin kanssa maksavat itsensä takaisin uudenlaisena osaamisena, ulkomaisina investointeina ja työllisyytenä. Kehittämössä kunkin hankkeen saama rahoitus on tänä vuonna 52 000 euroa.”
Tekijät hakevat Kehittämöön ensin yksin, pelkällä uuden elokuvan idealla ja aiemmilla näytteillään. Toisessa vaiheessa mukaan tulevat myös tuottajat. Tuottaja Jenni Jauri (Silmu Films) on mukana Kehittämössä kolmatta kertaa. Jaurin mukaan Kehittämön mentoreiden tarjoama tuki ja työkalut auttavat tekijöitä tunnistamaan ja rajaamaan hankkeensa sisällöllisen ytimen, mikä on oleellista hyvälle elokuvalle, mutta myös välttämättömyys sen rahoittamiselle.
”Elokuvahankkeen kehittäminen kestää usein vuosia, ja esikoistekijöiden kohdalla monesti vielä kauemmin kuin kokeneemmilla tekijöillä. Esikoishankkeissa on aika tyypillistä, että jokin aihepiiri, teema tai hahmo vetää elokuvan tekijää voimakkaasti puoleensa ja materiaalia saattaa syntyä helposti, mutta sisällöllisen rajauksen tekeminen tai näkökulman valitseminen voi olla vaikeaa”, Jauri valottaa.
”Kehittämö antaa tekijätiimille poikkeuksellisen mahdollisuuden työskennellä vuoden ajan palkallisesti ja keskittyneesti hankkeen eteen. Ohjelma antaa elokuvahankkeelle myös uskottavuutta rahoittajien ja levittäjien suuntaan sekä kotimaassa että ulkomailla.”
Ainutlaatuinen kehittämisohjelma on vaarassa jäädä ilman rahoitusta
Suomen Kulttuurirahaston tarjoama nelivuotinen Kehittämö-rahoitus on tullut päätökseensä, eivätkä budjettileikkauksen kurittaman AVEKin tukivarat riitä ohjelman jatkamiseen yksin.
Tälle kaudelle Kehittämö sai lisärahoitusta 150 000 € eduskunnan myöntäminä joululahjarahoina. Kehittämön käynnissä oleva kausi saattaa kuitenkin jäädä ohjelman viimeiseksi, jos pitkäkestoisempaa ratkaisua rahoitukselle ei löydy.
”Joululahjarahat olivat tärkeä osoitus siitä, että myös päättäjät ovat tunnistaneet kehittämisohjelman tärkeyden alan tulevaisuudelle. Olen tästä kiitollinen ja toivon, että voimme vielä jatkaa kehitystyötä pitkäjänteisemmin”, Simonen sanoo.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Ulla SimonenjohtajaAVEKPuh:09 4315 2384ulla.simonen@avek.kopiosto.fi
Kuvat
AVEK tukee monimuotoista kotimaista audiovisuaalista kulttuuria tekijänoikeusvaroin. Tuellamme syntyy uusia dokumenttielokuvia, animaatioita ja lyhytelokuvia sekä mediataideteoksia. Toimimme osana tekijänoikeusjärjestö Kopiostoa. Varamme ovat pääasiassa peräisin valtion budjetista saatavasta yksityisen kopioinnin hyvityksestä. www.kopiosto.fi/avek
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme