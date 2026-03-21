Asuntolainaa voisi lain mukaan saada jopa 40 vuodeksi – Talousvaliokunnalta ennakkoluuloton linjaus
25.3.2026 16:49:28 EET | Finanssiala ry | Tiedote
- Eduskunnan talousvaliokunta on antanut mietintönsä hallituksen esityksestä, jolla halutaan keventää asuntorahoitusta koskevaa sääntelyä.
- Valiokunta ehdottaa hallitusta enemmän höllennyksiä sääntelyyn. Merkittävimpiin lukeutuva muutos on asuntolainan enimmäispituuden nosto 40 vuoteen nykyisen 30 vuoden rajan sijaan.
- Finanssiala on valiokunnan mietintöön ja sen esittämiin muutoksiin tyytyväinen.
- Mietintö etenee seuraavaksi eduskunnan täysistunnon käsittelyyn. On oletettavaa, että eduskunta siunaa talousvaliokunnan mietinnön valmiiksi lainsäädännöksi. Lakimuutosten tarkka voimaantuloaika ei ole tiedossa.
Eduskunnan talousvaliokunta on mietinnössään ottanut myönteisen kannan hallituksen lakiesitykseen, jolla on tarkoitus höllentää asuntorahoituksen sääntelyä. Valiokunta menee omassa mietinnössään hallitusta pidemmälle.
Valiokunnan ehdottamista muutoksista olennaisimpia ovat:
- Asuntoluottojen enimmäistakaisinmaksuaikaa tulisi pidentää niin, että se olisi jatkossa 40 vuotta. Hallituksen lakiesityksessä enimmäistakaisinmaksuaika oli 35 vuotta (nykyään 30 vuotta).
- Asuntoyhteisölainojen (kuten taloyhtiölainojen) enimmäistakaisinmaksuaikaa tulisi voida valtioneuvoston asetuksella pidentää enintään kymmenellä vuodella, jolloin luoton takaisinmaksuaika voisi olla enintään 40 vuotta. Hallituksen lakiesityksessä takaisinmaksuaikaa oli mahdollista pidentää enintään 5 vuodella 35 vuoteen.
Finanssiala ry:n pääekonomisti Veli-Matti Mattila pitää nyt esitettyä lakikokonaisuutta ja valiokunnan muutosehdotuksia perusteltuina ja täsmäkorjauksina asuntorahoitusta koskevaan kansalliseen sääntelyyn.
”On erikseen kiitettävä talousvaliokuntaa ennakkoluulottomuudesta asuntorahoituksen sääntelyn suhteen. Maailmantilanne ja asuntomarkkinoiden taantuma huomioiden nyt on oikea aika vauhdittaa asuntokauppaa. Nämä ovat maltillisia muutoksia, jotka ovat askelia oikeaan suuntaan”, Mattila sanoo.
Hallituksen tekemässä esityksessä oli lisäksi seuraavia muutoksia nykytilaan:
- Finanssivalvonta saa asettaa asuntolainakaton enimmillään 95 prosenttiin asunnon arvosta kaikille asunnonostajille. Nykyisin lainakatto voi olla enintään 90 prosenttia muille kuin ensiasunnon ostajille.
- Taloyhtiö- ja muiden asuntoyhteisölainojen sääntelyä voidaan jatkossa muuttaa valtioneuvoston asetuksella suhdannetilanteen mukaan:
- Lainat voivat olla uudisrakentamisessa enintään 70 prosenttia myytävien asuntojen velattomasta hinnasta.
- Lyhennysvapaan kesto saa olla enintään 2 vuotta rakennusvaiheen päättymisestä lukien.
Finanssiala ry oli yksi valiokunnassa asian tiimoilta kuulluista asiantuntijatahoista.
Veli-Matti MattilaJohtaja, pääekonomistiPuh:+358 20 793 4259veli-matti.mattila@finanssiala.fi
Jussi KarhunenMediapäällikköPuh:+358 20 793 4297jussi.karhunen@finanssiala.fi
Finanssiala ry (FA) edustaa Suomessa toimivia pankkeja, henki-, työeläke- ja vahinkovakuutusyhtiöitä, rahasto- ja rahoitusyhtiöitä sekä arvopaperivälittäjiä. Rakennamme jäsenillemme toimintaympäristöä, jossa ne voivat liiketoiminnallaan lisätä suomalaista hyvinvointia.
Uusi esitys Verohallinnon tiedonsaantioikeuksista kulkee parempaan suuntaan – Esitys vaatii edelleen tarkennuksia21.3.2026 07:00:00 EET | Tiedote
Hallituksen päivitetty esitysluonnos verotuksen vertailutietotarkastuksista on aiempaa parempi, mutta täydennettynäkin edelleen puutteellinen. Monet esityksen muotoilut mahdollistavat edelleen tarpeettoman laajat tietopyynnöt, jotka ovat omiaan vaarantamaan ihmisten yksityisyyden suojaa. Esitys asettaa Suomessa asuvat ja ulkomailla matkailevat sekä ulkosuomalaiset eriarvoiseen asemaan, ja rajanveto yritystilin sekä henkilökohtaisen tilin välille on hyvin hankalaa. Esitetyt muutokset vaatisivat mittavia tietojärjestelmäuudistuksia ja tulisivat pankeille ja sitä kautta niiden asiakkaille kalliiksi.
Finanssisektorin vakavaraisuus säilynyt vahvana – FA:n Ahosniemi: Järkevämpi sääntely helpottaisi pankkeja luomaan kasvua19.3.2026 13:46:23 EET | Tiedote
Suomen finanssisektorin vakavaraisuus on edelleen vahva, tiedottaa Finanssivalvonta (Fiva). Tässä taloustilanteessa sääntelyyn tarvittaisiin maltillista järkevöittämistä. Finanssiala ry kannustaa avoimeen pohdintaan, että Fiva huomioisi rahoitusvakauden lisäksi kasvun ja kilpailukyvyn, kuten Britanniassa. Myös työeläke-, henki- ja vahinkovakuutussektoreilla vakavaraisuudet pysyivät hyvällä tasolla.
FA:n Arno Ahosniemi: ”Hallitus piti käsissään yhtä keskeistä valttikorttia yritysrahoituksen vahvistamiseksi, mutta päätti olla pelaamatta sitä”14.3.2026 09:00:00 EET | Tiedote
Hallitus esittää, että järjestelmäriskipuskurivaateen viiden prosentin enimmäismäärä poistetaan osana EU:n luottolaitosdirektiivin muutosdirektiivin (CRD6) kansallista toimeenpanoa. Ylärajan poistaminen voi kiristää pankkien luotonantoa, koska pankkien on sitoutettava enemmän omaa pääomaa puskureihin luotonannon sijaan. Tämä heikentää erityisesti riskipitoisempien kohteiden, kuten kasvuyritysten ja nuorten yritysten, rahoituksen saatavuutta. Päätöksen myötä pankeissa esiintyy enemmän epävarmuutta siitä, kuinka korkeaksi puskuri voi nousta ja kuinka paljon pääomaa on varattava taseisiin. EU-sääntely ei suoraan edellytä muutosta, vaan kyse on kansallisesta lisäkiristyksestä. Finanssiala ry:n (FA) toimitusjohtaja Arno Ahosniemi moittii hallitusta siitä, että se jättää käyttämättä yhden harvoista kansallisista keinoista tukea yritysrahoitusta heikon kasvun oloissa.
Tampereen yliopiston selvitys: Lähivuosina eläköityvät aikovat karsia kulutustaan eläkkeellä – harva on säästänyt tai sijoittanut11.3.2026 07:00:00 EET | Tiedote
Tampereen yliopiston selvityksen mukaan lähivuosina eläköityvät suomalaiset odottavat eläkkeelle siirtyessään tulojen laskevan selvästi: 78 prosenttia arvioi tulotason putoavan ja 27 prosenttia pitää taloudellista niukkuutta tulevaisuudessa ainakin melko todennäköisenä. Huolista huolimatta taloudelliset varautumiskeinot ovat niukkoja – yleisin keino on kulutuksen vähentäminen, kun taas säästäminen ja sijoittaminen eläkeaikaa varten on harvinaisempaa. Valtaosa ilmoitti eläkkeelle siirryttäessä pääasialliseksi tulonlähteekseen työeläkkeen. Reilu neljännes mainitsi yhtenä tulonlähteenä säästöt ja/tai sijoitukset sekä viidennes vapaaehtoisen eläkesäästämisen. Kyselyn kohderyhmänä olivat 53–63-vuotiaat eli henkilöt, jotka ovat siirtymässä lähiaikoina tai reilun 10 vuoden kuluessa eläkkeelle. Vastaajia kyselyssä oli yhteensä 3 228. Finanssiala ry:n mukaan yksilöiden omaa varautumista tulisi tukea yhteiskunnallisesti: tarvitaan kannustimia vapaaehtoiseen eläkesäästämiseen sekä selkeä julkinen
Sijoitusrahastoihin 1,8 miljardia uusia pääomia – helmikuun lopussa kiristynyt Lähi-idän tilanne lisää hermostuneisuutta markkinoilla10.3.2026 07:00:00 EET | Tiedote
Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin helmikuussa yhteensä 1,8 miljardia euroa uusia pääomia. Samaan aikaan rahastopääomaa kasvatti myönteinen markkinakehitys. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo nousi 210 miljardiin euroon, kun se tammikuun lopussa oli 205 miljardia euroa.
