U17-tyttöjen EM-kisalohko arvottu

25.3.2026 17:02:36 EET | Suomen Palloliitto | Tiedote

Pohjois-Irlannissa 4.–17. toukokuuta pelattavan EM-lopputurnauksen televisioinnista tiedotetaan myöhemmin.

U17-tytöt (2009 ja myöhemmin syntyneet) arvottiin tänään keskiviikkona EM-lopputurnauksen B-lohkoon. Pikkuhelmarit kohtaa lohkovaiheessa Ranskan, Espanjan sekä Puolan. A-lohkossa pelaavat Pohjois-Irlanti, Saksa, Norja sekä Englanti.

Kummankin lohkon kaksi parasta joukkuetta selviytyy semifinaaleihin – välierät (14.5.) ja finaali 17.5.) pelataan Belfastissa. Kisojen viisi parasta maata etenee ikäluokan MM-lopputurnaukseen, joka järjestetään Marokossa loka-marraskuussa 2026. Viides sija ratkaistaan lohkokolmosten välisessä ottelussa (14.5.). 

– Kisoissa on mukana pelkästään kovia joukkueita. Saimme lohkoomme kolme joukkuetta Euroopan huipulta. Valmistautuminen turnaukseen alkaa välittömästi ja odotamme avausottelua innolla. Joukkue julkaistaan tuttuun tapaan muutama viikko ennen avauspeliä. Järjestämme huhtikuun puolivälissä Eerikkilän leirin, jonka aikana pääsemme valmistautumaan rauhassa. Pelaamme leirillä ainakin yhden harjoitusottelun, päävalmentaja Akan Okomoh sanoo.

Suomen ottelut alkulohkossa:

Ti 5.5. Espanja – Suomi, The Showgrounds (Coleraine)

Pe 8.5. Suomi – Puola, Inver Park (Larne)

Ma 11.5. Suomi – Ranska, The Showgrounds (Coleraine)  

Otteluiden alkamisajoista tiedotetaan mahdollisimman pian. 

Lisätiedot: 

Alle 17-vuotiaiden tyttöjen maajoukkue
Roni Raunola, tiedottaja
050 347 8119
roni.raunola@palloliitto.fi

Suomen Palloliitto
Taru Nyholm, viestintäjohtaja
0400 425241
taru.nyholm@palloliitto.fi

World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye