Pikakommentti: Asuntomarkkinoilla ei näy isoja yllätyksiä, mutta Iranin sota voi lisätä epävarmuutta
26.3.2026 09:02:36 EET | Pellervon taloustutkimus PTT | Tiedote
Suomen asuntomarkkinat jatkavat jo tutuksi tullutta siksakkia, arvioi Pellervon taloustutkimus PTT:n vanhempi ekonomisti Veera Holappa aamun tilastoja. Osassa kaupungeista koettiin kuukausitasolla hintojen nousua, mutta toisissa taas laskua. Selkeitä virkoamisen merkkejä ei edelleenkään ole näkyvissä, ja uutena riskinä on Iranin sota.
”Toisaalta-toisaalta, voisi sanoa kehityksestä. Esimerkiksi Turussa ja Tampereella hinnat nousivat helmikuussa selkeästi edelliskuusta, mutta Espoossa laskivat. Asuntojen myyntiajat eivät nekään ole vielä alkaneet lyhentyä”, sanoo Holappa.
Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat koko maassa 2,0 % helmikuussa 2026 verrattuna vuotta aiempaan. Edelliseen kuukauteen verrattuna hinnat nousivat 0,9 %. Kiinteistönvälittäjien kautta tehtiin helmikuussa 7 % vähemmän vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen kauppoja kuin vuotta aikaisemmin.
Kotitalouksien varovaisuus on jo pidemmän aikaa painanut asuntomarkkinoita, ja nyt uudeksi huoleksi on noussut helmikuun lopussa alkaneen Iranin sodan vaikutus markkinakorkoihin. Suomessa yleisin asuntolainakorko eli 12 kuukauden euribor on viime viikkoina noussut nopeasti. Mahdolliset vaikutukset asuntokauppaan nähdään kevään edetessä.
”Korkoheilunta voi entisestään lisätä kotitalouksien varovaisuutta. Edellinen nopea koronnousu on kuitenkin ihmisillä vielä hyvässä muistissa”, sanoo Holappa.
Yhteyshenkilöt
Veera Holappavanhempi ekonomistiPellervon taloustutkimus PTT ryPuh:040 631 7217veera.holappa@ptt.fi
Tietoja julkaisijasta
Pellervon taloustutkimus PTT on soveltavaa taloustutkimusta ja talousennusteita tekevä riippumaton tutkimuslaitos. Perinteisiä vahvoja tutkimusalueitamme ovat kansantalous, maa- ja elintarviketalous, metsä- ja ympäristötalous sekä asuntomarkkinat. Erityisosaamistamme on talouden ilmiöiden alueellinen tarkastelu.
