Helsingin kaupunginvaltuusto piti kyselytunnin ja hyväksyi kaavaratkaisuja
25.3.2026 22:08:59 EET | Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia | Tiedote
Helsingin kaupunginvaltuuston kokouksessa keskiviikkona 25. maaliskuuta pidettiin kyselytunti. Kaupunginvaltuusto hyväksyi myös kaavaratkaisuja ja käsitteli aloitteita.
Kaupunginvaltuuston kyselytunnilla aiheina olivat valtuutettu Amanda Pasasen kysymys siirtymisestä pois fossiilienergiasta, valtuutettu Hilkka Ahteen kysymys ruoka-avun turvaamisesta Helsingissä ja valtuutettu Veronika Honkasalon kysymys ruoka-avun tilanteesta. Kysymyksiin vastasi pormestari Daniel Sazonov.
Valtuusto hyväksyi Fastholman lumenkäsittelypaikalle kaavan
Kaupunginvaltuusto hyväksyi Herttoniemen Fastholman ja teknisen huollon alueen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen.
Fastholma sijaitsee Vanhankaupunginlahden itäpuolella, lähellä Herttoniemen asuinaluetta. Asemakaava on tehty, koska aluetta on pitkään käytetty lumen ja maamassojen varastointiin ilman että se on ollut kaavoitettu. Alueella toimiva lumenvastaanottopaikka on yksi Helsingin yhdeksästä lumenvastaanottopaikasta.
Tavoitteena on vakiinnuttaa ja laadullisesti parantaa lumenkäsittelyä alueella. Kaavalla pyritään varmistamaan alueen luontoarvojen ja virkistyskäytön sekä lumenvarastoinnin ja muun kierrätystoiminnan sovittaminen yhteen.
Asemakaavan muutoksia Kamppiin ja Tattariharjuun
Kaupunginvaltuusto hyväksyi myös asemakaavan muutokset Kampissa Yrjönkatu 18:ssa ja Tattariharjussa Takoraudantie 1:ssä.
Yrjönkatu 18:n sisäpihalle suunnitellaan pienimuotoista laajennusosaa. Vanhan kirkkopuiston laidalla sijaitseva entinen Helsingin Suomalainen Tyttökoulu kuuluu Helsingin kantakaupungin arvokkaimpien historiallisten kaupunkirakennusten joukkoon.
Takoraudantien kaavaratkaisu koskee asemakaavassa teollisuus- ja varastorakentamiselle osoitettua tonttia. Kaavaratkaisun tavoitteena on mahdollistaa vähittäiskaupan sijoittuminen tontille. Tontilla olevat nykyiset pienteollisuus- ja varastorakennukset puretaan.
Kaarelasta vuokrataan tiloja palveluasumiseen
Kaupunginvaltuusto päätti myös tilojen vuokraamisesta sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan käyttöön iäkkäiden ympärivuorokautista palveluasumista varten. Vuokrattavat tilat sijaitsevat Kaarelan kaupunginosassa Kannelmäessä, jonne rakennetaan alkuvuodesta 2025 puretun Kannelkodin tilalle uusi, ympärivuorikautiseen palveluasumiseen soveltuva rakennus. Kaupunki on varannut tontin Yrjö ja Hanna -säätiölle. Uuden rakennuksen toteuttaa Yrjö ja Hanna Kiinteistöt Oy.
Kaupunginvaltuusto päätti, että 30 vuoden vuokra-ajalta maksettavien kokonaisvuokrakustannusten arvonlisäveroton kokonaissumma on yhteensä noin 30,7 miljoonaa euroa marraskuun 2025 kustannustasossa.
Kaikki kaupunginvaltuuston päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginvaltuuston asiakirjat -sivulla.
