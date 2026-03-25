Henriksson tuo 23 europarlamentaarikkoa Suomeen ainutlaatuiselle vierailulle
25.3.2026 18:17:15 EET | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote
RKP:n entinen puheenjohtaja, europarlamentaarikko Anna-Maja Henriksson, joka toimii myös keskustaliberaalin Renew Europe -ryhmän varapuheenjohtajana, saapuu torstaina Suomeen suuren europarlamentaarikoista koostuvan delegaation kanssa.
– Tein aloitteen vierailusta noin vuosi sitten. Nyt siitä tulee totta, ja olen erittäin iloinen ja ylpeä saadessani toivottaa kollegani Renew Europesta tervetulleiksi Suomeen, sanoo Henriksson.
– Maailmanpoliittinen tilanne tarkoittaa, että meillä on kaikki syy vahvistaa Eurooppaa ja myös oppia toisiltamme. Suomella on hyvin erityinen asema EU:ssa. Olemme muun muassa EU-maa, jolla on pisin raja Venäjän kanssa, 1340 kilometriä. Olemme myös monin tavoin eturintamassa varautumisen suhteen. Tämä kiinnostaa EU:ssa paljon, ja kollegani haluavat tutustua Suomeen tarkemmin, Henriksson jatkaa.
Varautuminen ja turvallisuus ovatkin kaksipäiväisen vierailun teemoja.
– Tutustumme Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskukseen Helsingissä sekä Helsingin kaupungin tapaan yhdistää varautuminen ja siviilitilat, jotka palvelevat väestöä arjessa, kertoo Henriksson.
Delegaatio, jota johtaa Renew Europe -ryhmän puheenjohtaja Valérie Hayer Ranskasta (presidentti Emmanuel Macronin puolueesta), tutustuu myös Lappiin ja Suomen Venäjän vastaiseen rajaan, joka samalla on EU:n ulkoraja.
– Olen myös erittäin iloinen siitä, että tapaamme saamelaisedustajia Lapin-vierailumme aikana. Euroopan ainoana tunnustettuna alkuperäiskansana heidän tilanteeseensa perehtyminen ja heidän oikeuksiensa edistäminen omaan kulttuuriinsa sekä omiin elinkeinoihinsa ja kieliinsä on meille Renew Europessa tärkeää, sanoo Henriksson.
– Monille kollegoistani tämä on heidän ensimmäinen vierailunsa Suomeen ja Lappiin. Vierailu on erinomainen esimerkki siitä, kuinka RKP rakentaa myös eurooppalaisella areenalla siltoja vahvistaakseen maiden välisiä siteitä ja ymmärrystä Euroopassa, Henriksson päättää.
Keskustaliberaalissa Renew Europe -ryhmässä on tällä hetkellä 77 jäsentä, joista kolme ovat suomalaisia: Anna-Maja Henriksson (RKP) sekä Elsi Katainen ja Katri Kulmuni (Keskusta).
Yhteyshenkilöt
Alexander Junellspecialmedarbetare, erityisavustaja (Anna-Maja Henriksson)Puh:+358 40 019 2744
