Ville Niinistö: EU-komissio ei voi hidastella venäläisen öljyn tuontikieltoa
25.3.2026 18:25:52 EET | Vihreät Euroopan parlamentissa | Tiedote
Europarlamentaarikko Ville Niinistö (vihr) pitää Euroopan komission päätöstä lykätä Venäjän öljyntuonnin täyskieltoa virheenä. EU-komissio poisti lakiesityksen huhtikuussa päätettävien lakiesitysten listalta. Niinistö neuvotteli parlamentin pääneuvottelijana Venäjän kaasutuonnin kiellosta. Maakaasun ja LNG:n tuontikielto astui voimaan nyt maaliskuussa.
– Trumpin Iranin sodasta hyötyy vain Vladimir Putin. Vastatakseen itse aiheuttamaansa energian hintakriisiin, Yhdysvallat on jopa jäädyttänyt Venäjään kohdistuvia energiapakotteita hillitäkseen energian hintojen nousua. Venäjä hyötyy korkeammista hinnoista ja pakoterintaman hajoamisesta. Venäjän öljytulot ovat kasvaneet yli miljardilla eurolla viikossa, ja mitä pitempään Hormuzinsalmen sulku jatkuu, sitä enemmän Venäjä hyötyy, Niinistö sanoo.
Niinistö korostaa sitä kuinka Euroopan unionin toimet Venäjän öljyn tuontikiellon puolesta ja varjolaivaston pysäyttämiseksi ovat välttämättömiä Venäjän vientitulojen ehdyttämiseksi.
– Venäläisen öljyn tuontikiellon lykkäys on huono signaali tässä tilanteessa. EU-komissio ei voi hidastella sitoumuksestaan antaa esitys tänä keväänä. Euroopan tuontikielto osoittaa myös muulle maalle, että rajoitukset Venäjän taloutta kohtaan syvenevät eikä sen kanssa kannata käydä kauppaa. Tuontikiellon on katettava myös Venäjän öljystä jatkojalostettavat tuotteet, jolloin se vaikuttaa myös Turkin kaltaisten maiden öljyn hankintaan, Niinistö korostaa.
Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n johtajan mukaan energiakriisi on nyt rajumpi kuin 1970-luvun kriisit yhteensä.
– Euroopan energiaitsenäisyys on ratkaisu tähän kriisiin. Euroopan on vauhditettava energiasiirtymää kohti fossiilivapaata energiajärjestelmää ja kiihdytettävä sähköistymistä. Typerintä mitä nyt voi tehdä on antaa tukia fossiilisten polttoaineiden käytölle tai heikentää päästövähennysten markkinamekanismeja kuten päästökauppaa: se johtaisi vain fossiiliriippuvuuden pahentumiseen. Se tarkoittaisi mittavia valtion tulojen menetyksiä, huonosti kohdennettuja tukia jo ennestään hyväosaisille sekä vähentäisi uusia puhtaita investointeja ja energian säästämistä.
Euroopan maiden on kuitenkin varauduttava verottamaan energiayritysten ansiottomia windfall-tuloja, jos energian hintapiikki jatkuu pitkään.
– Windfall-verotus on järkevin tapa kerätä rahaa, jotta voimme tukea niitä heikompiosaisia kotitalouksia ja yrityksiä, joita energiakriisi koettelee pahiten, Niinistö korostaa.
Vihreiden mepit Niinistö ja Ohisalo selvittivät komissiolta: Suomi voi saada sanktioita EU-oikeuden vastaisesta metsästyslaista19.3.2026 07:00:00 EET | Tiedote
Vihreiden europarlamentaarikot Ville Niinistö ja Maria Ohisalo saivat komissiolta vastauksen tammikuussa yhdessä MEP-kollegoiden kanssa jättämäänsä kirjalliseen kysymykseen komissiolle tiukasti suojeltujen ja uhanalaisten lajien kiintiömetsästyksestä ja Suomen metsästyslain muutosten yhdenmukaisuudesta EU-oikeuden kanssa.
Vihreät mepit: Euroopan unionin ei tule osallistua Trumpin rauhanneuvostoon18.2.2026 17:31:04 EET | Tiedote
Kansainvälisessä mediassa on uutisoitu laajasti viime päivinä, että tiiviisti Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin johtaman Gazan rauhanneuvoston osana toimiva, Suomen entisen pääministerin Sanna Marininkin työnantajana tunnettu Tony Blair Institute for Change on vaikuttanut Euroopan komissioon, jotta EU osallistuisi laajaa kritiikkiä herättäneen rauhanneuvoston toimintaan. Vihreiden europarlamentaarikot Ville Niinistö ja Maria Ohisalo tekivät kirjallisen kysymyksen komissiolle vaatien selvitystä komission kytköksistä ja mahdollisesta EU-rahoituksesta instituutille sekä tietoa komission näkemyksestä Trumpin rauhanneuvostoon.
Vihreiden MEP Ohisalo: Kokoomukselta ei löydy ratkaisuja asuntokriisin torjuntaan myöskään EU-tasolla10.2.2026 09:27:51 EET | Tiedote
Euroopan parlamentin eurooppalaisya asuntokriisiä käsittelevä erityisvaliokunta äänesti eilen raportistaan, joka käsittelee asumiseen liittyviä haasteita Euroopassa, ja tekee siihen liittyviä suosituksiaan. Vihreiden europarlamentaarikko Maria Ohisalo toimii valiokunnan ainoana suomalaisjäsenenä ja Vihreiden neuvottelijana raportin osalta. Ohisalo on pettynyt raportin sisältöön ja syyttää kokoomuksen euroryhmä EPP:tä kyvyttömyydestä löytää ratkaisuja ihmisten arjen keskeisiin ongelmiin.
Vihreiden MEP Ohisalo: Asunto on ihmisoikeus, ei kauppatavaraa16.12.2025 19:37:35 EET | Tiedote
Euroopan komissio julkaisi tänään EU:n ensimmäisen kohtuuhintaisen asumisen suunnitelman. Se on europarlamentin oman raportin ohella tärkein aloite eurooppalaisen asuntokriisin ratkaisemiseksi. Vihreiden europarlamentaarikko Maria Ohisalo näkee suunnitelmassa monia hyviä elementtejä, mutta kokonaisuutena konkreettisten toimenpiteiden kunnianhimo jättää toivomisen varaa.
Vihreiden mepit Niinistö ja Ohisalo: “Hallituksen susientappolain valmistelu on luokattoman huonoa, EU:n täytyy puuttua asiaan”10.12.2025 13:43:05 EET | Tiedote
Vihreiden europarlamentaarikot Ville Niinistö ja Maria Ohisalo tekivät kirjallisen kysymyksen Euroopan komissiolle eduskunnassa valmisteltavasta suden kannanhoidollisen metsästyksen aloittamisesta. Susivihaan nojaava lakimuutos on hyvin todennäköisesti ristiriidassa EU-oikeuden kanssa.
