Ville Niinistö: EU-komissio ei voi hidastella venäläisen öljyn tuontikieltoa

– Trumpin Iranin sodasta hyötyy vain Vladimir Putin. Vastatakseen itse aiheuttamaansa energian hintakriisiin, Yhdysvallat on jopa jäädyttänyt Venäjään kohdistuvia energiapakotteita hillitäkseen energian hintojen nousua. Venäjä hyötyy korkeammista hinnoista ja pakoterintaman hajoamisesta. Venäjän öljytulot ovat kasvaneet yli miljardilla eurolla viikossa, ja mitä pitempään Hormuzinsalmen sulku jatkuu, sitä enemmän Venäjä hyötyy, Niinistö sanoo.

Niinistö korostaa sitä kuinka Euroopan unionin toimet Venäjän öljyn tuontikiellon puolesta ja varjolaivaston pysäyttämiseksi ovat välttämättömiä Venäjän vientitulojen ehdyttämiseksi.

– Venäläisen öljyn tuontikiellon lykkäys on huono signaali tässä tilanteessa. EU-komissio ei voi hidastella sitoumuksestaan antaa esitys tänä keväänä. Euroopan tuontikielto osoittaa myös muulle maalle, että rajoitukset Venäjän taloutta kohtaan syvenevät eikä sen kanssa kannata käydä kauppaa. Tuontikiellon on katettava myös Venäjän öljystä jatkojalostettavat tuotteet, jolloin se vaikuttaa myös Turkin kaltaisten maiden öljyn hankintaan, Niinistö korostaa.

Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n johtajan mukaan energiakriisi on nyt rajumpi kuin 1970-luvun kriisit yhteensä.

– Euroopan energiaitsenäisyys on ratkaisu tähän kriisiin. Euroopan on vauhditettava energiasiirtymää kohti fossiilivapaata energiajärjestelmää ja kiihdytettävä sähköistymistä. Typerintä mitä nyt voi tehdä on antaa tukia fossiilisten polttoaineiden käytölle tai heikentää päästövähennysten markkinamekanismeja kuten päästökauppaa: se johtaisi vain fossiiliriippuvuuden pahentumiseen. Se tarkoittaisi mittavia valtion tulojen menetyksiä, huonosti kohdennettuja tukia jo ennestään hyväosaisille sekä vähentäisi uusia puhtaita investointeja ja energian säästämistä.

Euroopan maiden on kuitenkin varauduttava verottamaan energiayritysten ansiottomia windfall-tuloja, jos energian hintapiikki jatkuu pitkään.

– Windfall-verotus on järkevin tapa kerätä rahaa, jotta voimme tukea niitä heikompiosaisia kotitalouksia ja yrityksiä, joita energiakriisi koettelee pahiten, Niinistö korostaa.