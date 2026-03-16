SDP Helsingin valtuustoryhmä: Emme halua Orpon hallituksen raskaussyrjintää lisäävää politiikkaa Helsinkiin

Kokoomuksen johtama hallitus ajaa uutta sääntelyä, jonka mukaan määräaikaisen työsopimuksen voisi työnantajan aloitteesta tehdä enintään vuoden ajaksi ilman perusteltua syytä.

SDP:n mielestä hallituksen esitys on epäonnistunut ja heikentää nuorten naisten asemaa työmarkkinoilla. Siksi sitä ei saa ottaa käyttöön Helsingissä, vaikka lainsäädäntö sen jatkossa sallisikin.

– Helsingin kaupunki on Suomen suurin työnantaja. Me haluamme, että kaupunki kieltäytyy perusteettomien määräaikaisten työsuhteiden solmimisesta, vaikka Orpon hallitus sellaista esittääkin. SDP pitää tärkeänä, että Helsinki ja sen tytäryhteisöt tukevat henkilöstönsä hyvinvointia ja ovat perheystävällisiä työpaikkoja. Tämän vuoksi määräaikaisten työsopimusten käyttöä ei tule lisätä, valtuustoryhmän puheenjohtaja Elisa Gebhard sanoo.

Hallituspuolueiden omien poliittisten järjestöjen lisäksi myös asiantuntijat ovat tuominneet Orpon hallituksen lakiesityksen.

– On selvää, että hallituksen lakiesitys edistää raskaussyrjintää. Kaikki poliittiset naisjärjestöt hallituspuolueita myöten ja aiheen asiantuntijat ovat tämän todenneet. Myös hallitus itse myöntää tämän omassa esityksessään. Viisas hallitus olisi vetänyt lakiesityksen kokonaan pois, mutta jos näin ei tapahdu, voimme taistella sen vaikutuksia vastaan kieltäytymällä sen käyttöönotosta, Gebhard pohtii.

Kaupungin lisäksi myös sen tytäryhteisöjen työntekijöitä suojeltava

Helsingin kaupunki on Suomen suurin työnantaja, ja kaupungilla on omistuksia monissa yhtiöissä ja säätiöissä.

– Helsingin tytäryhteisöissä, kuten osakeyhtiöissä ja säätiöissä, noudatetaan tietysti jatkossakin vastuullista henkilöstöpolitiikkaa, eikä perusteettomille määräaikaisuuksille saa olla niissä sijaa. Siksi niiden käytön kielto on vietävä osaksi Helsingin omistajastrategiaa. Tämä esitys estää erityisesti nuorten naisten aseman heikkenemisen työmarkkinoilla, varavaltuutettu Tiina Rytky toteaa.

Rytky toivoo, että tytäryhteisöjen lisäksi myös ylikunnalliset työnantajat, kuten HUS, HSL ja HSY tekisivät vastaavan päätöksen.

– Julkisella sektorilla on käytetty määräaikaisia työsuhteita runsaammin kuin yksityisellä sektorilla, joten siksikin tämä esitys on tärkeä. Työelämän lisääntyvä epävarmuus ja riski raskaus- ja perhevapaasyrjinnälle vaikuttaa nuorten ja etenkin nuorten naisten hyvinvointiin ja perheellistymiseen. Siksi Helsingin kaupungin on näytettävä esimerkkiä, Rytky sanoo.

Rytky muistuttaa, että kaupungeissa on voimaa. Esimerkiksi Sipilän hallitus esitti, että subjektiivisesta päivähoito-oikeudesta voitaisiin luopua. Kuntapäättäjät ympäri Suomen vastustivat esitystä, ja oikeus subjektiiviseen päivähoitoon käytännössä säilyi.

– Toivon todella, että kuntapäättäjät ympäri Suomen näyttäisivät voimansa myös tämän esityksen kohdalla, ja kieltäytyisivät omissa kunnissaan perusteettomien pätkätöiden solmimisesta, Rytky päättää.