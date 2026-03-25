Adlercreutz keräsi entiset opetusministerit yhteen: Koulu on Suomen menestyksen perusta

25.3.2026 19:06:16 EET | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote

Opetusministeri Anders Adlercreutz kutsui keskiviikkona 25. maaliskuuta edeltäjänsä yhteiselle lounaalle Valtioneuvoston juhlahuoneistoon. Tilaisuuteen osallistui yhteensä 13 entistä opetusministeriä, ja keskustelun keskiössä olivat suomalaisen peruskoulun kehitys ja tulevaisuus.

Suomalainen peruskoulu, jolla on nyt yli 50 vuoden historia, on pitkään nähty yhteiskunnan kulmakivenä ja keskeisenä selityksenä maamme menestykselle – sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Tilaisuudessa paikalla oli useita ministereitä, jotka ovat olleet mukana rakentamassa nykyistä järjestelmää.

– Suomalainen peruskoulu on yksi tärkeimmistä yhteiskunnallisista instituutioistamme. Se on luonut perustan maamme menestykselle ja on edelleen äärimmäisen keskeinen tulevaisuutemme kannalta, Adlercreutz sanoo.

Lounaalla keskusteltiin myös koulutussektorin ajankohtaisista uudistuksista. Adlercreutz nosti erityisesti esiin hiljattain esitellyn peruskoulun visiotyön, joka on herättänyt kansainvälistä kiinnostusta.

– Edeltäjieni tekemä kehitystyö on yhä erittäin ajankohtaista. Rakennamme jatkumoa vahvalle perustalle, mutta yhteiskunnan muuttuessa meidän on samalla uskallettava uudistaa koulua, Adlercreutz sanoo.

Hän korosti myös koulutuspolitiikan keskeistä roolia:

– Vastuu koulutuksesta on yksi yhteiskunnan tärkeimmistä tehtävistä. Koulu ei muovaa ainoastaan yksilön mahdollisuuksia, vaan koko kansakunnan tulevaisuutta.

Svenska folkpartiet on hoitanut opetusministerin salkkua useissa hallituksissa. Osallistujien joukossa olivat muun muassa Pär Stenbäck (opetusministeri vuosina 1979–1982, Christoffer Taxell (1987–1990) ja Ole Norrback (1990–1991). Europarlamentaarikko Anna-Maja Henriksson, joka toimi opetusministerinä vuosina 2023–2024, ei päässyt paikalle.

