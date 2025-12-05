Filharmonia-päivä avaa yleisölle Tampereen kaupunginorkesterin ovet lauantaina 25.4.

Tampere Filharmonian kevät 2026: klassikoita, uutuuksia, huippusolisteja ja kamarimusiikin juhlaa 29.10.2025 18:55:00 EET | Tiedote

Tampere Filharmonian ensi kevään konserteissa kohtaavat klassikkoteokset, nykymusiikin uutuudet sekä kansainväliset solistitähdet. Kausi alkaa kunniakapellimestari Santtu-Matias Rouvalin paluuvierailulla ja se huipentuu toukokuussa kahden solistin konserttiin ylikapellimestari Matthew Hallsin johdolla. Monipuoliseen ohjelmaan mahtuu myös muun muassa Toivotuimpia klassikoita ja rockia Rajattoman kanssa. Orkesterin oma kamarimusiikkisarja Faunien iltapäivä täyttää 30 vuotta.