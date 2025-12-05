Filharmonia-päivä avaa yleisölle Tampereen kaupunginorkesterin ovet lauantaina 25.4.
26.3.2026 14:08:36 EET | Tampere Filharmonia | Tiedote
Tampere Filharmonia järjestää kaikille avoimen Filharmonia-päivän lauantaina 25.4.2026 klo 11–15 Tampere‑talossa. Maksuttoman päivän teemana on ”energiaa musiikista”. Päivän aikana vieraat pääsevät muun muassa tutustumaan orkesterin toimintaan esiintymislavan takaa, kokemaan muusikon työhaastattelun koesoittosimulaattorissa sekä tapaamaan orkesterilaisia ja tutustumaan heidän soittimiinsa. Päivän huipentaa orkesterin ilmaiskonsertti Tampere-talon isossa salissa.
Tampere Filharmonian yleisöpäivä tekee odotetun paluun, nyt entistä monipuolisempana! Tukholman kuninkaalliselta orkesterilta mallin saanut tapahtuma avaa ovet kaupunginorkesterin toimintaan. Ylikapellimestari Matthew Halls ja orkesterilaiset toivottavat kaikenikäiset musiikin ystävät tervetulleeksi kotisaliinsa Tampere-taloon.
Filharmonia-päivän maksuton ohjelma tarjoaa monipuolisen näkymän yli 95-vuotiaaseen orkesteriin. Kävijät voivat tutustua kaupunginorkesterin arkeen kulissien takana, tavata orkesterilaisia ja tutustua heidän instrumentteihinsa läheltä.
Koesoittosimulaattori vie muusikoiden työhaastattelun tunnelmaan, jossa vain ääni ratkaisee. Yleisö pääsee seuraamaan koesoittoa valitsijan paikalta aivan kuin oikeassa tilanteessa.
Lisäksi päivän ohjelmassa on talokierroksia, onnenpyörä, lipputarjouksia sekä lapsille omaa tekemistä.
Ilmaiskonsertti huipentaa Filharmonia-päivän
Tapahtumapäivä huipentuu maksuttomaan orkesterikonserttiin klo 13 Tampere-talon Isossa salissa. Ylikapellimestari Matthew Hallsin johtama seikkailuteemainen minikonsertti tarjoaa rakastettua musiikin energiaa kaikenikäisille.
Konsertissa kuullaan Antonín Dvořákin Uuden maailman sinfonian ensimmäinen osa, John Adamsin Chairman Dances (Foxtrot orkesterille), Jean Sibeliuksen Valse triste ja John Williamsin lentoteema elokuvaan E.T. Noin 45 minuuttia kestävään minikonserttiin on vapaa pääsy, ja se sopii erinomaisesti koko perheelle.
Päivä käyntiin musiikillisella brunssilla
Päivän voi aloittaa jo klo 10 Faunibrunssilla, samalla orkesterin pienkokoonpanojen musisoinnista nauttien. Nimensä teemabrunssi lainaa Tampere Filharmonian Faunien iltapäivä -kamarimusiikkisarjalta, joka tänä vuonna on ehtinyt jo 30 vuoden ikään.
Tampere-talon ravintoloiden kattama brunssibuffet on maksullinen, mutta kaikki muu Filharmonia-päivän ohjelma on yleisölle avointa ja maksutonta. Myös Faunien musiikkiesityksiä voi seurata brunssille osallistumatta.
Filharmoniapäivän ohjelma lauantaina 25.4.2026 klo (10) 11–15
Klo 10–12 — Faunibrunssi, Tampere Filharmonian pienkokoonpanot esiintyvät musiikillisella brunssilla. Talokierrokset alkavat.
Klo 12–12.45 — Paljastuksia tulevasta ohjelmistosta, muusikkohaastatteluja, koesoittosimulaattori
Klo 12–12.45 — Musiikkityöpaja lapsille, Kulttuuriosuuskunta Uulu
Klo 13 Tampere Filharmonian maksuton konsertti Tampere-talon Isossa salissa. Konsertin kesto n. 45 min.
Klo 13.45–15 Muusikkotapaamisia ja soitinesittelyjä
Päivän ohjelma päättyy klo 15.
Filharmonia-päivässä mukana ovat myös Tampere Filharmonian ystäväyhdistys Pro Orchestra ry, Kulttuuriosuuskunta Uulu, Tampere-talo ja Tampere-talon ravintolat.
Yhteyshenkilöt
Faunibrussin lisätiedot ja ennakkovaraukset: ravintola@tampere.talo.fi
Eija OravuoIntendenttiTampere FilharmoniaPuh:+358 50 388 7133eija.oravuo@tampere.fi
Leena Mäki-SuominenViestintäasiantuntijaTampere FilharmoniaPuh:+358 50 388 7168leena.maki-suominen@tampere.fi
Tampere Filharmonia
Tampereen kaupunginorkesteri Tampere Filharmonia on 97 muusikon huipputasoinen sinfoniaorkesteri, joka soittaa myös kamarimusiikkia, viihdettä, lastenkonsertteja, oopperaa ja balettia Suomen suurimmassa konserttisalissa Tampere-talossa. Orkesterin ylikapellimestari ja taiteellinen johtaja on Matthew Halls. tamperefilharmonia.fi
Pauli Hanhiniemen ja Tampere Filharmonian yhteiskonsertissa lauluntekijän rakastetut kappaleet soivat ison orkesterin voimalla5.12.2025 09:00:00 EET | Tiedote
Suomalaisen rockin sanataiteen mestari Pauli Hanhiniemi astuu lavalle Tampere Filharmonian kanssa 10. huhtikuuta 2026. Karismaattisen lauluntekijän hittikappaleet soivat uusina orkesterisovituksina Hanhiniemen itsensä ja ison sinfoniaorkesterin tulkitsemina Tampere-talon Isossa salissa. Sydän vasta puolillaan -konsertin lipunmyynti alkaa keskiviikkona 10. joulukuuta 2025 klo 9.00 Tampere Filharmonian lipunmyyntikanavissa.
Tampere Filharmonian 95-merkkivuosi huipentuu juhlakonserttiin Tuhat ja yksi yötä 28.11. Tampere-talossa25.11.2025 08:50:00 EET | Tiedote
Tampere Filharmonian 95-merkkivuoden huipentaa juhlakonsertti perjantaina 28. marraskuuta 2025 klo 19 Tampere-talossa. Ylikapellimestari Matthew Halls johtaa taianomaisen illan, jossa soivat Tuhannen ja yhden yön tarinat. Solistina esiintyy sitarvirtuoosi Jasdeep Singh Degun, jonka säveltämä Arya-sitarkonsertto kuullaan Suomessa ensimmäistä kertaa. Konsertin jälkeen ilta jatkuu yhteisillä jatkoilla.
Tampere Filharmonian kevät 2026: klassikoita, uutuuksia, huippusolisteja ja kamarimusiikin juhlaa29.10.2025 18:55:00 EET | Tiedote
Tampere Filharmonian ensi kevään konserteissa kohtaavat klassikkoteokset, nykymusiikin uutuudet sekä kansainväliset solistitähdet. Kausi alkaa kunniakapellimestari Santtu-Matias Rouvalin paluuvierailulla ja se huipentuu toukokuussa kahden solistin konserttiin ylikapellimestari Matthew Hallsin johdolla. Monipuoliseen ohjelmaan mahtuu myös muun muassa Toivotuimpia klassikoita ja rockia Rajattoman kanssa. Orkesterin oma kamarimusiikkisarja Faunien iltapäivä täyttää 30 vuotta.
Koe fantasiamusiikin maailma Tampere Filharmonian kanssa: SAGAS – Orchestral Fantasy Music -konserttiin lisäesitys 13.11.20.10.2025 12:54:02 EEST | Tiedote
Suuren kysynnän vuoksi Tampere Filharmonian SAGAS – Orchestral Fantasy Music -konsertti saa lisäesityksen torstaina 13.11.2025 klo 19 Tampere-talossa. Lipunmyynti torstain konserttiin avataan maanantaina 20.10. klo 17. Seikkailufantasialle omistetuissa konserteissa kuullaan musiikkia suosituimpien elokuvien ja pelien soundtrackeista ison orkesterin ja kuoron esittäminä.
MEDIAKUTSU MAAILMANENSI-ILTAAN: Tampere Filharmonia esittää Nightwishin Yesterwynde-albumin orkesteriversion Tampere-talossa torstaina 28.8. klo 1922.8.2025 09:15:00 EEST | Kutsu
Kutsumme kirjoittavia toimittajia ja median edustajia kokemaan suomalaisen metallimusiikin ikoniyhtyeen Nightwishin uutuuslevyn Yesterwynde sinfonisen maailmanensi-illan torstaina 28. elokuuta klo 19 Tampere-talossa! Konsertissa Tuomas Holopaisen säveltämän Yesterwynde-teoksen tulkitsevat Tampere Filharmonia, Tampereen Oopperan kuoro sekä lapsikuoro kapellimestari Eero Lehtimäen johdolla.
