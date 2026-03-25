Indians ahdisti SPV:n jatkoajalle, Classic tappiolta avausvoittoon
25.3.2026 21:35:18 EET | Fliiga | Tiedote
F-liigan miesten puolivälierät jatkuivat jännitysotteluilla, joissa SPV löi Westend Indiansin jatkoajalla 5-4 ja Classic nousi lopussa tappiolta 6–4-voittoon TPS:stä. Illan selvät numerot nähtiin Tapiolassa, jossa mestari Oilers aloitti 6–2-kotivoitolla OLS:sta.
Runkosarjan lopussa kontannut Westend Indians nousi toisen erän lopulla tappiolta 4–3-johtoon Otto Lehkosuon ja Niko Einiön osumilla, mutta pelin viimeisellä kympillä juhli kotijoukkue: Konsta Haukkala kiepautti maalin edestä pelin tasoihin ja Riku Hakanen huudatti 789-päistä kotiyleisöä johtomaalilla. Haastaja iski kuitenkin vielä kerran, kun Samuli Junnila pommitti pelin jatkoajalle kuudella viittä vastaan puolitoista minuuttia ennen loppusummeria. Jatkoaikaa jouduttiin tahkoamaan melkein neljäs erä täyteen ennen kuin oli ratkaisun aika: SPV pelasi vapaalyönnin Aaro Tammirannalle, jonka painava laukaus pomppi Indians-vahti Nemo Sipilän torjunnan kautta yli maaliviivan.
Lempäälässä TPS tasoitti kahdesti runkosarjan voittaja Classicin etumatkan, ja kolmannen erän puolivälin alla Elias Haataja laukoi turkulaiset ylivoimalla 4–3-johtoon. Lukemat seisoivat tulostaulla vielä kuusi ja puoli minuuttia ennen loppua, mutta sitten Classic nousi. Tiitus Salokangas sijoitti tasoituksen TPS-vahti Olli Kuisman maalin takakulmaan, Eetu Sikkinen sivalsi ”Familyn” johtoon ja seuraavassa vaihdossa Ville Lastikka vielä iski loppunumerot Alpo Laitilan levityksestä oikeaan siipeen.
Oilers otti OLS:lta luulot pois heti avauserässä, jonka se vei 5-1 Waltteri Vesterisen avattua maalinteon jo 20 sekunnin pelin jälkeen. Sama mies iski eron ylivoimalla kahteen, ja avauserän puolivälissä tilanne oli 4-0 Jasper Auvisen ja Eetu Sorvalin maalattua. Eetu Ijäksen kavennusta seurasi vielä ennen erätaukoa Markus Salmen 5–1-maali. Illan loput osumat nähtiin erikoistilanteista, kun Olli Lukkari osui OLS:lle ylivoimalla toisessa ja Tuomas Iiskola puolestaan Oilersille kolmannessa erässä.
Välieräpaikka aukeaa neljällä voitolla.
Puolivälierät jatkuvat torstaina EräViikinkien sekä Nokian KrP:n kohtaamisella Helsingissä, ja perjantaina ovat vuorossa ottelut TPS–Classic, OLS–Oilers ja Westend Indians–SPV.
Ilari IsotaloViestintäpäällikköF-liigaPuh:+359 442599009ilari.isotalo@salibandy.fi
