Robottiautot selvisivät Lapin talvitestistä - älyliikenne pohjolassa otti edistysaskeleen
26.3.2026 06:50:00 EET | Maanmittauslaitos | Tiedote
Robottiautot selvisivät Lapin talven kovissa keleissä. Tutkijat Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus FGI:stä, Teknologian tutkimuskeskus VTT:stä ja Lapin ammattikorkeakoulusta testasivat useita teknologisia ratkaisuja, kuten liukkauden tunnistusta konenäöllä ja auton tarkkaa paikannusta ilman satelliittipaikannuksen mahdollisuutta.
Itseajavien autojen pärjääminen Suomen arktisissa oloissa edellyttää, että niiden on toimittava esimerkiksi pimeällä ja liukkaalla tiellä. Samaan aikaan, kun robottiautot yleistyvät maailmalla, Suomen ja muiden arktisten maiden on ratkaistava, miten robottiautot saadaan suoriutumaan myös haastavissa sääoloissa. EU:n rahoittamassa Roadview-tutkimushankkeessa keskitytään tähän haasteeseen tutkimalla ja kehittämällä teknologisia ratkaisuja.
- Autonomisen liikenteen yleistyessä sen on toimittava myös Suomessa. Jos robottiautot toimivat muualla, mutta eivät meidän sääoloissamme, pohjoismaat jäävät tämän kehityksen ulkopuolelle. Juuri siksi autonomisen liikenteen tutkiminen arktisissa olossa on nyt tärkeää, toteaa vanhempi tutkija Heikki Hyyti Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksesta.
Testeissä tien liukkauden tunnistusta ja paikannusta ilman satelliitteja
Tammikuussa 2026 tutkijat pääsivät testaamaan ratkaisujaan Lapissa Muoniossa ja Sodankylän lentokentällä. Jokainen hankkeen kumppani toi omaa osaamistaan autonomisen auton kokonaisuuteen ja kaikki testatut teknologiat läpäisivät testit.
Maanmittauslaitoksen tutkijat ovat kehittäneet hankkeessa tien liukkauden tunnistusta, joka perustuu konenäkömalliin. Se tuottaa kamerakuvasta suoraan liukkausarvioita, jotka perustuvat vesi-, lumi- ja jääkerrosten paksuuksiin.
Toisena tehtävänä heillä oli kehittää satelliiteista riippumatonta paikannusta. Se onnistui autonomiseen ajamiseen kehitetyn HD-kartan avulla.
Robottiautolla tutkitaan muutakin kuin älyliikennettä
Maanmittauslaitoksen itseohjautuva auto on sen tutkijoiden kehittämä. Kyseessä on henkilöauto, joka on varusteltu erikoisteknologialla, kuten värikameroilla ja 3D-laserkeilaimilla, tutkilla, satelliittipaikannusjärjestelmällä, lämpökameroilla ja optisella liukkaussensorilla.
Älyliikenteen lisäksi sen avulla tutkitaan muun muassa teiden kuntoa ja kaupunkiympäristöä.
Kylmän ohella myös muita äärisääolosuhteita on tutkittu. Hankekumppani testasi Turkissa autonomisen rekan toimintaa. Keskeistä on, että autonomiset autot pärjäävät kaikenlaisissa olosuhteissa.
- ROADVIEW-hankkeessa esitetyt ratkaisut auttavat älyliikennettä haastavissa sääoloissa. Myös tutkittavaa riittää. Esimerkiksi kirkkaan sään ja erityisesti valon suunnan vaikutusta on tärkeä tutkia, sillä pohjoisessa aurinko usein paistaa matalalta häikäisten kuljettajaa sekä autonomisen ajoneuvon mittalaitteita, Heikki Hyyti kertoo.
Vanhempi tutkija Heikki Hyyti +358 40 771 8099, etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi
Maanmittauslaitos on yksi suomalaisten yhteiskunnan toimivuuden turvaajista. Tarjoamme tietoa ja palveluita omistuksen turvaamiseksi ja paikkatietojen hyödyntämiseksi. Teemme paikkatietoalaa eteenpäin vievää tutkimusta. Olemme yksi Suomen perusrekisteriviranomaisista ja kansainvälisesti arvostettu tutkimuslaitos.
