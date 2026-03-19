Robottiautot selvisivät Lapin talvitestistä - älyliikenne pohjolassa otti edistysaskeleen

Itseajavien autojen pärjääminen Suomen arktisissa oloissa edellyttää, että niiden on toimittava esimerkiksi pimeällä ja liukkaalla tiellä. Samaan aikaan, kun robottiautot yleistyvät maailmalla, Suomen ja muiden arktisten maiden on ratkaistava, miten robottiautot saadaan suoriutumaan myös haastavissa sääoloissa. EU:n rahoittamassa Roadview-tutkimushankkeessa keskitytään tähän haasteeseen tutkimalla ja kehittämällä teknologisia ratkaisuja.

- Autonomisen liikenteen yleistyessä sen on toimittava myös Suomessa. Jos robottiautot toimivat muualla, mutta eivät meidän sääoloissamme, pohjoismaat jäävät tämän kehityksen ulkopuolelle. Juuri siksi autonomisen liikenteen tutkiminen arktisissa olossa on nyt tärkeää, toteaa vanhempi tutkija Heikki Hyyti Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksesta.

Testeissä tien liukkauden tunnistusta ja paikannusta ilman satelliitteja

Tammikuussa 2026 tutkijat pääsivät testaamaan ratkaisujaan Lapissa Muoniossa ja Sodankylän lentokentällä. Jokainen hankkeen kumppani toi omaa osaamistaan autonomisen auton kokonaisuuteen ja kaikki testatut teknologiat läpäisivät testit.

Maanmittauslaitoksen tutkijat ovat kehittäneet hankkeessa tien liukkauden tunnistusta, joka perustuu konenäkömalliin. Se tuottaa kamerakuvasta suoraan liukkausarvioita, jotka perustuvat vesi-, lumi- ja jääkerrosten paksuuksiin.

Toisena tehtävänä heillä oli kehittää satelliiteista riippumatonta paikannusta. Se onnistui autonomiseen ajamiseen kehitetyn HD-kartan avulla.

Robottiautolla tutkitaan muutakin kuin älyliikennettä

Maanmittauslaitoksen itseohjautuva auto on sen tutkijoiden kehittämä. Kyseessä on henkilöauto, joka on varusteltu erikoisteknologialla, kuten värikameroilla ja 3D-laserkeilaimilla, tutkilla, satelliittipaikannusjärjestelmällä, lämpökameroilla ja optisella liukkaussensorilla.

Älyliikenteen lisäksi sen avulla tutkitaan muun muassa teiden kuntoa ja kaupunkiympäristöä.

Kylmän ohella myös muita äärisääolosuhteita on tutkittu. Hankekumppani testasi Turkissa autonomisen rekan toimintaa. Keskeistä on, että autonomiset autot pärjäävät kaikenlaisissa olosuhteissa.

- ROADVIEW-hankkeessa esitetyt ratkaisut auttavat älyliikennettä haastavissa sääoloissa. Myös tutkittavaa riittää. Esimerkiksi kirkkaan sään ja erityisesti valon suunnan vaikutusta on tärkeä tutkia, sillä pohjoisessa aurinko usein paistaa matalalta häikäisten kuljettajaa sekä autonomisen ajoneuvon mittalaitteita, Heikki Hyyti kertoo.

Lisätiedot

Vanhempi tutkija Heikki Hyyti +358 40 771 8099, etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi





