EräViikingit ja TPS tappiolta voittoon ja välieriin, SaiPa otti edun

Illan dramaattisin käänne nähtiin Oulussa, jossa kahdesti hävinnyt SSRA otti nopean kahden maalin johdon pallon livahdettua ErVi-vahti Elsi Kangasharjun verkkoon ensin nollakulmasta ja kohta päädystä pompaten. Vieraiden noustua kahdesti maalin päähän SSRA tarrasi isosti voittoon seitsemän minuuttia ennen loppua, kun Josefiina Nissilä puski laidasta luukulle tekemään tilanteeksi jo 4-2. EräViikinkien varhainen riskipeli ilman maalivahtia kuitenkin kannatti: Pinja Suhonen lapioi luukulta kavennuksen, ja kolme minuuttia ennen loppua puolustaja Tove Tantere laukoi kaukaa pallon, joka pomppi jostain ohi Flavia Niemelän. Illan ratkaisu nähtiin jatkoajalla SSRA:n jäähyn aikana: Taru Nordman tarjoili aivan maalin edestä poikittain ja Milla Ylikojola lakaisi pallon takatolpalta verkkoon.

SaiPan toipilas Miisa Turunen kävi avauserässä kuittaamassa rangaistuslaukauksella SB-Pron Elina Kujalan avausmaalin, mutta pelin puolivälissä Veronika Kopecka laukoi Pron uudelleen edelle. Se ei kuitenkaan riittänyt, kun viisi ja puoli minuuttia ennen loppua Venla Huuhko päätti vastaiskun omaan ratkaisuun ja tasoitukseen. Jatkoaika ehti vanheta neljä minuuttia ennen kuin SaiPa iski upealla yksilösuorituksella. Pallon vasemmassa laidassa saanut Venla Huuhko jätti puolustajan huitomaan tyhjää, paineli maalille ja nosti pallon rystyltä Emmi Pölösen verkkoon.

Avauskohtaamisen peräti 3-17 hävinnyt Koovee meni tänään Henriikka Järven kahdella maalilla 2–0-johtoon, ja TPS:n kavennuksen jälkeen Noora Lapinkoski iski vielä toisen tauon tilanteeksi 3-1 vieraille. TPS tuli kuitenkin kovaa kolmannessa, jossa Anna Marttala kavensi, Aada Heikkinen tasoitti ja Ina Leminen kiskaisi voittomaaliksi jääneen 4–3-osuman jo ennen erän puoliväliä. Lukemat repesivät aivan lopussa Noora Isomäen, Olivia Pietilän ja Eerika Kosken latoessa vielä maalin naiseen.

Puolivälierät jatkuvat torstaina Turussa ottelulla FBC Loisto–Classic ja perjantaina Lappeenrannassa SaiPan ja SB-Pron kohtaamisella. Classic ja SaiPa johtavat sarjoja 2-1, välieräpaikka aukeaa kolmella voitolla.