Vuoden lähiruokateko 2026 -palkinto myönnetään Kujalan tilalle
26.3.2026 09:40:30 EET | Messukeskus | Tiedote
Vuoden lähiruokateko -palkinto on myönnetty hailuotolaiselle Kujalan tilalle, joka yhdistää toiminnassaan luonnonlaidunlihan kasvattamisen, erilaisten jatkojalosteiden tuotannon, myynnin, elämykset ja matkailun samaan kokonaisuuteen. 5000 euron arvoinen palkinto luovutettiin Lähiruoka & luomu -messuilla Helsingin Messukeskuksessa.
Vuoden Lähiruokateko -palkinnon tarkoituksena on nostaa esiin lähiruoan käytöstä ja lähiruoan edistämisestä hyviä esimerkkejä, joista muut voivat ottaa mallia.
Tänä vuonna keskeinen kriteeri oli, että palkitun toiminnassa painottuu vastuullisuuden, yhteistyön ja uusien ratkaisujen merkitys osana lähiruokasektorin kehittämistä. Arviointiraati kiinnitti myös huomiota ansioihin lähiraaka-aineisiin perustuvan tuotevalikoiman ja lähiruokatuotteiden markkinoinnin kehittämisessä, sekä alueellisen työllisyyden ja elinvoimaisuuden edistämisessä.
Kilpailuun ilmoitettiin kaikkiaan yli 40 ehdokasta, joista finaaliin valikoitui 6 ehdokasta. Niistä raati valitsi voittajaksi hailuotolaisen Kujalan tilan ja yrittäjät Susanna ja Timo Kujalan.
Valinnassa arviointiraati nosti esiin muun muassa seuraavaa:
- toiminnan monipuolisuus: tilalla lihantuotannon lisäksi erilaisten lähiruokatuotteiden jalostus- ja myyntitoimintaa sekä elämyspalveluja
- vastuullisuutta arvokkaiden hailuotolaisten perinnebiotooppien hoitamisessa
- yhteistyötä muun muassa Oulu2026 kulttuuripääkaupunkivuodessa
- Innovaatioita, kuten elämyksellisten matkailupalvelujen tuomista mukaan yrityksen tuoteperheeseen.
”Olen iloinen siitä, miten paljon saimme tänä vuonna kilpailuun ehdotuksia. Ne kuvastivat hyvin sitä monipuolista lähiruuan kehittämistyötä, jota ympäri Suomea on meneillään”, toteaa arviointiraadin puheenjohtaja Kirsi Viljanen maa- ja metsätalousministeriöstä. ”Kujalan tilan toiminta on malli siitä, miten lähiruoka rakennetaan näkyväksi brändiksi ja elinvoimaksi, samalla edistäen vastuullisuutta ja paikallisuutta”, hän jatkaa.
“Tilallamme tuotetaan luonnonlaidunlihaa, valmistetaan löökikastikkeita ja metsäisiä makusiirappeja sekä jalostetaan muitakin lähiruokatuotteita, joita tarjoamme suoraan kuluttajille verkkokaupan, lähiruokaverkoston, päivittäistavarakauppojen, tapahtumien ja oman tilausravintolamme kautta. Haluamme vaalia vastuullisuutta ja paikallisuutta kaikessa tekemisessämme, aina perinnemaiseman kunnioittamisesta, eläinten hyvinvoinnista ja puhtaasta energiasta kestäviin arjen valintoihin saakka. Kiitämme lämpimästi palkinnosta ja siitä, että työmme on nähty ja nyt palkittu Vuoden lähiruokateko -palkinnolla.” kertovat Susanna ja Timo Kujala, Kujalan tilalta.
Yleisöäänestyksen voitti Kanta-Hämeen Hattulassa toimiva Katinalan lihakauppa
Katinalan lihakauppa tunnetaan paikallisen ruoantuotannon vahvana puolestapuhujana, jonka toiminnan ytimessä on läpinäkyvä ja vastuullinen lihanhankinta. Katinalan lihanhankintaketju perustuu paikallisten lihatuotteiden tuomiseen suoraan tuottajalta kuluttajalle. Kaikki lihat hankitaan lähialueen tuottajilta, joiden eläinten kasvuolosuhteet ja hoitotavat tunnetaan tarkasti. Läpinäkyvän hankintaketjun ansiosta jokaisen tuotteen alkuperä tunnetaan aina maatilalle saakka. Tilojen kanssa tehdään tiivistä ja avointa yhteistyötä, joka raakalihan myynnin lisäksi kattaa tilojen omista lihoista tehdyt jalosteet, kuten makkarat. Näin paikallinen liha saadaan hyödynnettyä monipuolisesti ja tiloille luodaan lisäarvoa oman tuotannon ympärille.
Lisätietoja:
- Kujalan tila Oy, Susanna Kujala, 0400 230 614, susanna.kujala@kujalantila.fi ja
Timo Kujala, 0400 414 250, timo.kujala@kujalantila.fi
- Vuoden lähiruokateko -raadin puheenjohtaja, maa- ja metsätalousministeriön erityisasiantuntija Kirsi Viljanen, 040 509 8986, kirsi.viljanen@gov.fi
- Lähiruoka & luomu -messut, markkinointi- ja viestintäasiantuntija Matti Salo, 040 6217092, matti.salo@messukeskus.com
Kuvia Messukeskuksen aiemmista tapahtumista vapaasti median käyttöön: https://mediabank.messukeskus.com
Lähiruoka & luomu -messut järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 26.–29.3. osana Kevätmessuja yhdessä Kevätpuutarha-, Oma Koti-, Oma Mökki ja Sisustamessujen kanssa. Samaan aikaan järjestetään Golfmessut (avoinna pe–su). Kaikkiin tapahtumiin pääsee samalla lipulla.
lahiruokaluomu.fi | #lähiruokateko2026 | #lähiruokaluomu2026
Kevatmessut.fi | @kevatmessut_official | #kevätmessut2026
Yhteyshenkilöt
Matti SaloBrand Marketing & Communications Specialist
tapahtumat
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
Helsingin Messukeskus on Suomen elämyksellisin tapahtumakortteli ja vaikuttavin kohtaamismedia. Suomen suurin tapahtumajärjestäjä tuottaa laadukkaita tapahtumia sekä vuokraa tilojaan ja palvelujaan erilaisten tapahtumien areenaksi. Messukeskuksen itse tuottamia tapahtumia ovat mm. Habitare, Helsingin Kirjamessut, Educa, FinnBuild, Matkamessut ja Vene Båt. Vierastapahtumina Messukeskuksen tiloissa järjestetään mm. Slush, Nordic Business Forum, Assembly, Koiramessut sekä lukuisia kansainvälisiä kongresseja ja yritystapahtumia vuosittain. Messukeskus toi vuonna 2024 pääkaupunkiseudulle 245 miljoonan euron tulovirran ja toiminnan työllisyysvaikutus oli 3335 henkilötyövuotta. Tilat käsittävät 7 hallia, 40 muuntuvaa kokoustilaa, 21 ravintolaa ja oman tapahtumahotellin. Omistajayritys Suomen Messut Oyj perustettiin vuonna 1919. | Messukeskus. The real social media. | www.messukeskus.com @messukeskus
Helsinki Expo and Convention Centre (brand name Messukeskus) hosts Finland’s most inspiring events and exciting encounters. As Finland’s premier experience provider, we organise high-quality events and rent out our facilities for various occasions. Events produced by Messukeskus include, among others, Habitare, the Helsinki Book Fair, Educa, Finnbuild, Matka Nordic Travel Fair, and Helsinki International Boat Show. Messukeskus also hosts guest events such as Slush, Nordic Business Forum, Assembly, International Dog Fair, as well as many international congress and business events every year. In 2024, the events held at the Helsinki Exhibition and Convention Centre brought in a revenue stream of 245 million euros to the Helsinki metropolitan area and created the equivalent of 3,335 full-time jobs. The premises include 7 halls, 40 convertible meeting rooms, 21 restaurants, and the hotel.The Finnish Fair Corporation was founded in 1919. | Messukeskus. The real social media | www.messukeskus.com @messukeskus
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme