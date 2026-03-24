Vuoden lähiruokateko 2026 -palkinto myönnetään Kujalan tilalle

Vuoden Lähiruokateko -palkinnon tarkoituksena on nostaa esiin lähiruoan käytöstä ja lähiruoan edistämisestä hyviä esimerkkejä, joista muut voivat ottaa mallia.

Tänä vuonna keskeinen kriteeri oli, että palkitun toiminnassa painottuu vastuullisuuden, yhteistyön ja uusien ratkaisujen merkitys osana lähiruokasektorin kehittämistä. Arviointiraati kiinnitti myös huomiota ansioihin lähiraaka-aineisiin perustuvan tuotevalikoiman ja lähiruokatuotteiden markkinoinnin kehittämisessä, sekä alueellisen työllisyyden ja elinvoimaisuuden edistämisessä.

Kilpailuun ilmoitettiin kaikkiaan yli 40 ehdokasta, joista finaaliin valikoitui 6 ehdokasta. Niistä raati valitsi voittajaksi hailuotolaisen Kujalan tilan ja yrittäjät Susanna ja Timo Kujalan.

Valinnassa arviointiraati nosti esiin muun muassa seuraavaa:

toiminnan monipuolisuus: tilalla lihantuotannon lisäksi erilaisten lähiruokatuotteiden jalostus- ja myyntitoimintaa sekä elämyspalveluja

vastuullisuutta arvokkaiden hailuotolaisten perinnebiotooppien hoitamisessa

yhteistyötä muun muassa Oulu2026 kulttuuripääkaupunkivuodessa

Innovaatioita, kuten elämyksellisten matkailupalvelujen tuomista mukaan yrityksen tuoteperheeseen.

”Olen iloinen siitä, miten paljon saimme tänä vuonna kilpailuun ehdotuksia. Ne kuvastivat hyvin sitä monipuolista lähiruuan kehittämistyötä, jota ympäri Suomea on meneillään”, toteaa arviointiraadin puheenjohtaja Kirsi Viljanen maa- ja metsätalousministeriöstä. ”Kujalan tilan toiminta on malli siitä, miten lähiruoka rakennetaan näkyväksi brändiksi ja elinvoimaksi, samalla edistäen vastuullisuutta ja paikallisuutta”, hän jatkaa.

“Tilallamme tuotetaan luonnonlaidunlihaa, valmistetaan löökikastikkeita ja metsäisiä makusiirappeja sekä jalostetaan muitakin lähiruokatuotteita, joita tarjoamme suoraan kuluttajille verkkokaupan, lähiruokaverkoston, päivittäistavarakauppojen, tapahtumien ja oman tilausravintolamme kautta. Haluamme vaalia vastuullisuutta ja paikallisuutta kaikessa tekemisessämme, aina perinnemaiseman kunnioittamisesta, eläinten hyvinvoinnista ja puhtaasta energiasta kestäviin arjen valintoihin saakka. Kiitämme lämpimästi palkinnosta ja siitä, että työmme on nähty ja nyt palkittu Vuoden lähiruokateko -palkinnolla.” kertovat Susanna ja Timo Kujala, Kujalan tilalta.





Yleisöäänestyksen voitti Kanta-Hämeen Hattulassa toimiva Katinalan lihakauppa

Katinalan lihakauppa tunnetaan paikallisen ruoantuotannon vahvana puolestapuhujana, jonka toiminnan ytimessä on läpinäkyvä ja vastuullinen lihanhankinta. Katinalan lihanhankintaketju perustuu paikallisten lihatuotteiden tuomiseen suoraan tuottajalta kuluttajalle. Kaikki lihat hankitaan lähialueen tuottajilta, joiden eläinten kasvuolosuhteet ja hoitotavat tunnetaan tarkasti. Läpinäkyvän hankintaketjun ansiosta jokaisen tuotteen alkuperä tunnetaan aina maatilalle saakka. Tilojen kanssa tehdään tiivistä ja avointa yhteistyötä, joka raakalihan myynnin lisäksi kattaa tilojen omista lihoista tehdyt jalosteet, kuten makkarat. Näin paikallinen liha saadaan hyödynnettyä monipuolisesti ja tiloille luodaan lisäarvoa oman tuotannon ympärille.





