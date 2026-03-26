Hepatiitti C:n tutkimus ja hoito vahvistuvat Länsi-Uudellamaalla
26.3.2026 10:01:00 EET | Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde | Tiedote
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue on saanut sosiaali- ja terveysministeriöltä noin 0,9 miljoonaa euroa valtionavustusta hepatiitti C:n eliminointia edistäviin hankkeisiin. Tavoitteena on lisätä testauksia, helpottaa hoitoon pääsyä ja tavoittaa riskiryhmiä aiempaa paremmin. Palveluja viedään myös liikkuvien palvelujen avulla sinne, missä ihmiset asioivat.
Hepatiitti C on veriteitse tarttuva virusinfektio, joka aiheuttaa maksatulehduksen. Osa tartunnan saaneista paranee itsestään, mutta osalle infektio jää pysyväksi. Pitkittynyt infektio voi vaurioittaa maksaa ja lisätä maksakirroosin ja maksasyövän riskiä.
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella hepatiitti C -tartuntoja todetaan vuosittain. Tartuntatautirekisterin mukaan todettujen tartuntojen määrä on alueellamme yksi maan suurimmista. Samalla päihteidenkäyttäjien terveysneuvontapisteiden asiakasmäärä oli vuonna 2023 yksi Suomen suurimmista.
Hankkeiden tavoitteena on ehkäistä uusia tartuntoja, vähentää sairauden aiheuttamia terveyshaittoja sekä helpottaa testaukseen ja hoitoon pääsyä.
Palvelut lähemmäs asiakkaita
Monet hepatiitti C:n riskiryhmään kuuluvat eivät hakeudu helposti terveyspalveluihin. Siksi viemme palveluja paikkoihin, joissa ihmiset jo asioivat.
Testausta ja hoitoa järjestetään esimerkiksi mielenterveys- ja päihdepalvelujen toimipisteissä sekä asumispalveluyksiköissä. Lisäksi alkukesän aikana otetaan käyttöön kaksi liikkuvaa yksikköä, joiden avulla voidaan järjestää testauksia eri puolilla hyvinvointialuetta.
Liikkuvan työn tavoitteena on tavoittaa erityisesti henkilöitä, jotka käyttävät tai ovat käyttäneet pistettäviä huumeita. Pistämällä käytettävät huumeet ovat Suomessa yleisin hepatiitti C -tartunnan lähde, koska virus tarttuu helposti veren välityksellä esimerkiksi käyttövälineiden yhteiskäytössä.
Testaus laajenee ja hoito alkaa nopeammin
Hankkeiden aikana otetaan käyttöön vieritestejä, joilla hepatiitti C voidaan todeta nopeasti sormenpäästä otettavasta verinäytteestä. Samalla voidaan tutkia maksan kuntoa Fibroscan-laitteella.
Kun testaus onnistuu helposti ja tulos saadaan nopeasti, hoito voidaan aloittaa aiempaa nopeammin.
– Samalla kehitämme yhtenäisen hoitopolun koko hyvinvointialueelle. Tavoitteena on, että testauksen jälkeen hoito voidaan aloittaa nopeasti ja mahdollisimman lähellä asiakkaan arkea, sanoo projektipäällikkö Sinikka Peromaa.
Hoidon suunnittelu voidaan tehdä esimerkiksi terveysneuvontapisteessä, asumispalveluyksikössä tai muussa palvelussa, jossa asiakas jo asioi. Tämä helpottaa hoitoon sitoutumista ja vähentää hoidon keskeytymisen riskiä.
Työ alkoi Espoossa
Hankkeiden ensimmäinen vaihe käynnistyi Espoossa terveysneuvontapiste Linkki Leppävaarassa, joka toimii päiväkeskus Illusian yhteydessä. Vieritestaus alkoi siellä joulukuussa 2025.
– Ensimmäisessä vaiheessa testaukseen on jo saatu yli 80 riskiryhmään kuuluvaa asiakasta, joiden testaaminen ja hoito ei aiemmin ole ollut mahdollista muissa terveyspalveluissa, Peromaa kertoo.
Hankkeissa tehdään myös yhteistyötä Helsingin kaupungin sekä Vantaa-Keravan hyvinvointialueen vastaavien hankkeiden kanssa. Yhteistyö auttaa vähentämään hepatiitti C -tartuntoja koko pääkaupunkiseudulla.
Hankkeiden seuraavassa vaiheessa testaus- ja hoitomalli laajennetaan koko Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle liikkuvien palvelujen avulla.
Hankkeet toteutetaan valtionavustuksella 30.6.2027 saakka.
Yhteyshenkilöt
Sinikka PeromaaProjektipäällikköMielenterveys- ja päihdepalvelutPuh:0405201692sinikka.peromaa@luvn.fi
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut Espoon, Hangon, Inkoon, Karkkilan, Kauniaisten, Kirkkonummen, Lohjan, Raaseporin, Siuntion ja Vihdin asukkaille.
Undersökning och behandling av hepatit C förstärks i Västnyland26.3.2026 10:01:00 EET | Tiedote
Västra Nylands välfärdsområde har fått cirka 0,9 miljoner euro i statsunderstöd av Social- och hälsovårdsministeriet för projekt som främjar eliminering av hepatit C. Målet är att öka testningen, underlätta tillgången till behandling och nå riskgrupperna bättre än tidigare. Tjänsterna förs också med hjälp av mobila enheter till platser där människor rör sig.
Informationssäkerhetsavvikelse i klientdatasystemet ProConsona, inga uppgifter har hamnat i obehöriga händer25.3.2026 16:04:00 EET | Tiedote
I klientdatasystemet ProConsona upptäcktes en informationssäkerhetsavvikelse, där gamla bilagor relaterade till socialvårdsklienter i Lojo förstördes i samband med en servermigrering.
ProConsona-asiakastietojärjestelmässä tapahtunut tietoturvapoikkeama, tietoja ei ole joutunut sivullisten haltuun25.3.2026 16:03:00 EET | Tiedote
ProConsona-asiakastietojärjestelmässä on havaittu tietoturvatapahtuma, jossa Lohjan sosiaalihuollon asiakkuuksiin liittyviä vanhoja liitetiedostoja on tuhoutunut palvelinsiirron yhteydessä.
De flesta TBE-patienter är ovaccinerade – skaffa ”fästingvaccinet” i god tid före sommaren25.3.2026 07:57:03 EET | Tiedote
Antalet fall av fästingburen hjärninflammation (TBE) har ökat i Västra Nylands välfärdsområde. De flesta som insjuknat är ovaccinerade eller har ett bristfälligt vaccinationsskydd.
Suurin osa TBE-potilaista on rokottamattomia – hae ”punkkirokote” ajoissa ennen kesää25.3.2026 07:51:44 EET | Tiedote
Puutiaisaivotulehdustapausten (TBE) määrä on noussut Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella. Sairastuneista suurin osa on rokottamattomia tai heidän rokotesuojansa on puutteellinen.
