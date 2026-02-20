Naantalin Musiikkijuhlien suosittu Kävelykonsertti saa jatkoa

Naantalin Musiikkijuhlien tulevan kesän uutuus, Vanhassakaupungissa kiertävä Kävelykonsertti on saanut suuren suosion. Sen vuoksi yleisölle on järjestetty vielä toinen mahdollisuus nauttia kävelystä ja kiehtovista tarinoista Naantalin idyllisessä Vanhassakaupungissa ti 9.6. Kävelykonsertissa yhdistyvät vanhan puukaupunginosan historiallinen tunnelma, ihastuttavat yksityispuutarhat, historiaa valottavat tarinat ja upea musiikki vehreän keitaan ympäröimänä.

Kävelykonsertissa 9.6. klo 13 opas vie kuulijat Naantalin kauniiden kujien läpi kertoen tarinoita Naantalin kaupungin soivasta historiasta. Matkan varrella istahdetaan nauttimaan kolmesta minikonsertista (á 20min), joissa esiintyvät Suomen Vaskiakatemian ja Turun Taideakatemian nykyiset ja entiset opiskelijat. Kaksi konserttipaikoista on tämän kierroksen ehdottomia kohokohtia: yksityisiä pihoja, salaisia puutarhoja, joihin pääsy avautuu yleisölle vain tällä kierroksella! Kolmannessa kohteessa, tunnelmallisessa kahvilamiljöössä, konsertti nautitaan kruunaten se juhlajuoman ja pienen suolapalan kera. Tarjoilu sisältyy lipun hintaan.

Kierros alkaa ja päättyy Vanhankaupungin rannasta, Mannerheiminkatu 1 ja sen pituus on n. 1,5 km. Kävelykonsertit järjestetään yhteistyössä Naantalin kaupungin, Naantalin Oppaiden ja Naantalin Kirjajuhlien kanssa.

Varaa paikkasi ainutlaatuiselle Kävelykonsertille

