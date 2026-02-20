Naantalin Musiikkijuhlien suosittu Kävelykonsertti saa jatkoa
26.3.2026 08:57:07 EET | Naantalin Musiikkijuhlat | Tiedote
Ensi kesän jo loppuunmyydystä Kävelykonsertista järjestetään toinen kävelyä, runoutta ja musiikkia yhdistävä konserttikokemus ti 9.6.2026 klo 13
Naantalin Musiikkijuhlien tulevan kesän uutuus, Vanhassakaupungissa kiertävä Kävelykonsertti on saanut suuren suosion. Sen vuoksi yleisölle on järjestetty vielä toinen mahdollisuus nauttia kävelystä ja kiehtovista tarinoista Naantalin idyllisessä Vanhassakaupungissa ti 9.6. Kävelykonsertissa yhdistyvät vanhan puukaupunginosan historiallinen tunnelma, ihastuttavat yksityispuutarhat, historiaa valottavat tarinat ja upea musiikki vehreän keitaan ympäröimänä.
Kävelykonsertissa 9.6. klo 13 opas vie kuulijat Naantalin kauniiden kujien läpi kertoen tarinoita Naantalin kaupungin soivasta historiasta. Matkan varrella istahdetaan nauttimaan kolmesta minikonsertista (á 20min), joissa esiintyvät Suomen Vaskiakatemian ja Turun Taideakatemian nykyiset ja entiset opiskelijat. Kaksi konserttipaikoista on tämän kierroksen ehdottomia kohokohtia: yksityisiä pihoja, salaisia puutarhoja, joihin pääsy avautuu yleisölle vain tällä kierroksella! Kolmannessa kohteessa, tunnelmallisessa kahvilamiljöössä, konsertti nautitaan kruunaten se juhlajuoman ja pienen suolapalan kera. Tarjoilu sisältyy lipun hintaan.
Kierros alkaa ja päättyy Vanhankaupungin rannasta, Mannerheiminkatu 1 ja sen pituus on n. 1,5 km. Kävelykonsertit järjestetään yhteistyössä Naantalin kaupungin, Naantalin Oppaiden ja Naantalin Kirjajuhlien kanssa.
Emma AnttilaToimitusjohtajaNaantalin MusiikkijuhlatPuh:+358453112236emma.anttila@naantali.fi
Naantalin Musiikkijuhlat on yksi Suomen vanhimmista ja arvostetuimmista musiikkitapahtumista. Monipuoliset ja korkeatasoiset konsertit järjestetään merellisen Naantalin ja lähiseudun idyllisissä konserttipaikoissa jälleen 4.-13.6.2026
Lue lisää julkaisijalta Naantalin Musiikkijuhlat
NAANTALIN MUSIIKKIJUHLIEN PUISTOKONSERTTI KULTARANNASSA ON TYYLILAJIEN HUIPPUKOKOUS20.2.2026 10:59:22 EET | Tiedote
Naantalin Musiikkijuhlien perinteinen Kultarannan puistokonsertti järjestetään lauantaina 13.6.2026. Konsertin nimi on ”Ei Kultarantaa rakkaampaa!”, ja se on suunniteltu tasavallan presidentti Alexander Stubbin innoittamana musiikkityylien huippukokoukseksi. Iltapäivällä klo 14 alkavassa konsertissa kuullaan kolmea genreä: kamari-, jazz- ja elokuvamusiikkia.
NAANTALIN MUSIIKKIJUHLAT: HUIPPUORKESTERIN VIERAILU ENSI KERTAA SUOMESSA9.1.2026 12:00:00 EET | Tiedote
Musiikin kansalliset ja kansainväliset huiput kokoontuvat jälleen Naantalin Musiikkijuhlille 4.-13.6.2026. Tällä kertaa Naantaliin saadaan viulisti-kapellimestari Sasha Sitkovetskyn edustusorkesteri NFM Leopoldinum Chamber Orchestra, joka vierailee ensimmäisen kerran Suomessa. Kymmenen päivän aikana kuullaan lähes 200 esiintyjää 19 eri konsertissa. Pianistikomeetta Barry Douglas palaa odotetusti Musiikkijuhlille esiintyen niin kamarimuusikkona kuin solistina Turun Filharmonisen orkesterin kanssa. Kansainvälisinä huippuvieraina Naantalissa kuullaan myös viulisti Ioana Christina Goiceaa ja alttoviulisti Hartmut Rohdea. Festivaali on täynnä taiteellisen johtajan, Elina Vähälän suunnittelemia tunteikkaita huippuhetkiä, joita ovat ehdottomasti amerikkalais-suomalaisen säveltäjä Lara Poen kantaesitys Oulun Kulttuuripääkaupunkivuotta juhlistavassa konsertissa ja Olli Mustosen "Kaleva", joka tuo nykypäivään Eino Leinon runouden. Teoksen tulkitsevat Waltteri Torikka, Elina Vähälä, Atte Kilpeläi
KUTSU Naantalin Musiikkijuhlien 2026 ohjelmiston julkistukseen7.1.2026 08:14:14 EET | Kutsu
Lämpimästi tervetuloa Naantalin Musiikkijuhlien ohjelmiston julkistukseen pe 9.1. klo 11.30 Naantalin Kylpylän Katariina-saliin. 4.-13.6.2026 järjestettävän festivaalin ohjelmiston esittelee taiteellinen johtaja Elina Vähälä yhdessä toimitusjohtaja Emma Anttilan kanssa. Tilaisuudessa on tarjolla keittolounas ja kahvit. Ilmoittautumislinkki: https://forms.gle/9hvVV5UDFvx9YkYz9
NAANTALIN MUSIIKKIJUHLAT PALJASTAA NELJÄ KONSERTTIA KESÄN 2026 OHJELMASTA25.11.2025 09:30:00 EET | Tiedote
Naantalin Musiikkijuhlat aloittaa jälleen kotimaisen festivaalikesän 4.-13.6.2026. Musiikkijuhlien taiteellinen johtaja Elina Vähälä on suunnitellut värikkään ohjelman, jossa kuullaan eri mannerten musiikkia, merellisiä sointeja ja juhlitaan Euroopan kulttuuripääkaupunkia. -Nyt julkaistavat konsertit edustavat herkullista läpileikkausta koko tulevan kesän ohjelmistosta. Naantalin poikkeuksellisen kauniissa saaristomiljöössä on inspiroivaa työskennellä upeiden taiteilijoiden kanssa, kuvailee Vähälä tunnelmiaan. Konserteista julkaistaan nyt neljä ja koko festivaaliohjelma julkistetaan 7.1.2026.
SANKARITARINAT VALOKEILASSA: WALTTERI TORIKKA, JUKKA NYKÄNEN JA JUHA HURME14.10.2025 06:16:15 EEST | Tiedote
Musiikki, tarinat ja valo kohtaavat syksyn pimeässä illassa. Naantalin Musiikkijuhlat ja Naantalin Kirjajuhlat yhdistävät voimansa ainutlaatuisessa Sankaritarinat valokeilassa -konsertissa lauantaina 25.10. klo 19.00 Naantalin kirkossa. Konsertissa esiintyvät baritoni Waltteri Torikka, pianisti Jukka Nykänen ja kirjailija Juha Hurme. Konsertti on osa Lux Gratiae -tapahtumaa, joka valaisee kaupunkia upeilla valotaideteoksilla Kirkkopuistossa ja torilla.
