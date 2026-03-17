EVA: Niukasti toimeentulevat pitävät verotusta muita useammin liian ankarana
27.3.2026 06:01:00 EET | Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA ry | Tiedote
Suomalaisten enemmistö pitää verotusta kaiken kaikkiaan liian ankarana, mutta kriittisimmin verotuksen tasoon suhtautuvat ne, jotka pärjäävät vain käyttämällä tulojaan harkiten tai joilla on vaikeuksia tulla toimeen, selviää EVAn syksyn 2025 Arvo- ja asennetutkimuksesta.
Jo aiemmin raportoitujen syksyn 2025 Arvo- ja asennetutkimuksen tulosten mukaan enemmistö (56 %) suomalaisista katsoo, että verotus Suomessa on kaiken kaikkiaan liian ankaraa, mutta käsitys verotuksen ankaruudesta vaihtelee sen mukaan, miten vastaajat arvioivat oman kotitaloutensa toimeentuloa.
Kriittisimmin verotuksen tasoon suhtautuvat ne, jotka kertovat pärjäävänsä tuloillaan vain, jos käyttävät rahaa harkiten. Tästä ryhmästä kuusi kymmenestä (59 %) pitää verotusta liian ankarana, ja neljännes (26 %) on väitteen kanssa eri mieltä. Myös selkeitä toimeentulovaikeuksia kokevien joukossa verotuskritiikki on vahvaa. Heistä 57 prosenttia arvioi verotuksen Suomessa liian ankaraksi, kun eri mieltä on 29 prosenttia.
Sen sijaan verotuksen kritiikki laimenee, kun vastaajan toimeentulon taso kasvaa. Erinomaisesti ja melko mukavasti toimeentulevien joukoissa verotuksen liian ankaraksi arvioivat hieman reilu puolet (51 % ja 54 %). Erinomaisesti toimeentulevista 40 prosenttia on väitteen kanssa eri mieltä eli pitää verotuksen tasoa nykyisin sopivana tai liian kevyenä.
”Verotus koetaan erityisen ankarana niissä työssäkäyvien ryhmissä, joille viime vuosien kustannusten nousu yhdessä verotuksen ankaruuden kanssa aiheuttaa päänvaivaa rahojen riittämisestä. Päättäjien tulee julkista taloutta tasapainottaessaan pitää huolta keskituloisten palkansaajien toimeentulosta eikä kiristää veroruuvia entisestään”, toteaa EVAn johtava veroasiantuntija Emmiliina Kujanpää.
EVAn aineiston perusteella 44 prosenttia suomalaisista luonnehtii kotitaloutensa pärjäävän tuloillaan, kun rahat käyttää harkiten ja 18 prosenttia kertoo kotitaloudessaan olevan selkeitä vaikeuksia tulla toimeen. Kolme kymmenestä (29 %) sanoo elävänsä tuloillaan melko mukavasti ja seitsemän prosentin osuus ilmaisee tulevansa erinomaisesti toimeen.
Näin kysely tehtiin
Tulokset perustuvat 2 038 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin 7.10.-20.10.2025. Vastaajat edustavat koko maan 18–79-vuotiasta väestöä (pl. Ahvenanmaa). Aineisto on kerätty Taloustutkimus Oy:n internetpaneelissa, josta tutkimusotos on muodostettu ositetulla satunnaisotannalla. Aineisto on painotettu edustamaan väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan. Aineiston tilastollisen analyysin ja tulosgrafiikan on tehnyt Pentti Kiljunen (Yhdyskuntatutkimus Oy).
Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA
Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA on elinkeinoelämän think tank, jonka tavoitteena on edistää suomalaisen yhteiskunnan pitkän aikavälin menestystä. EVA tuottaa tietoa ja näkemyksiä ajankohtaiseen julkiseen keskusteluun sekä esittää reformeja poliittisille päättäjille.
