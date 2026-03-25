Tutkimus paljastaa sodan vaikuttaneen 1800-luvun tuhkarokon leviämisreitteihin
26.3.2026 10:18:11 EET | Turun yliopisto | Tiedote
Epidemioiden kulkuun vaikuttavat väestön määrän rinnalla liikkuminen, kauppareitit ja sodat, osoittaa Turun yliopistossa tehty tutkimus. Tuhkarokon esiintymistä 1700–1800-lukujen Suomessa selvittäneet tutkijat kehittivät tutkimuksen aikana uusia tilastomalleja historiallisen aineiston analysoimiseksi. Mallia voi käyttää myös muiden epidemia-aineistojen analyysiin.
Turun yliopiston erikoistutkija Tiia-Maria Pasanen, akatemiatutkija Jouni Helske ja erikoistutkija Tarmo Ketola tutkivat tuhkarokkokuolleisuutta esiteollisen ajan Suomessa, vuosina 1750–1850. Tuona aikana tapahtui myös suuria yhteiskunnallisia muutoksia: Suomi siirtyi 1809 Venäjän vaikutuspiiriin, pääkaupunki siirtyi Turusta Helsinkiin, kauppasuhteet ja -reitit muuttuivat ja ylipäätään ulkomaankauppa lisääntyi.
– Yhteiskunnan muuttuessa muuttuu myös tartuntatautien esiintyminen. Esimerkiksi vuonna 1809 käydyn Suomen sodan jälkeen tuhkarokon esiintymisalueet ja -voimakkuus muuttuivat sitä edeltävästä ajasta Suomen siirryttyä Ruotsin vaikutuspiiristä osaksi Venäjää, erikoistutkija Tiia-Maria Pasanen tutkimuksen lippulaiva INVESTistä kertoo.
Tutkijat analysoivat tautiepidemioita kirkonkirjoihin tallennettujen kuolinsyytietojen avulla.
– Vaikka Suomi siirtyi vuonna 1809 Venäjän vallan alle, kirjattiin kirkonkirjoihin kuolinsyyt entiseen tapaan myös uuden hallinnon alla. Tällainen hallinnollinen muuttumattomuus mahdollistaa eri aikakausien vertailun, erikoistutkija Tarmo Ketola Ihmisen monimuotoisuuden tutkimuksen huippuyksiköstä sanoo.
Pienestä väestömäärästä, modernin lääketieteen puuttumisesta ja erilaisista kirjanpito- ja tiedonsäilytyskäytänteistä johtuen aineiston tutkiminen vaatii tarkkuutta ja erityisiä analyysimenetelmiä. Lisäksi huomattava osa aineistosta myös puuttuu muun muassa tulipaloissa tuhoutuneiden kirkonkirjojen vuoksi.
Koska modernien aineistojen analysointiin kehitetyt tilastolliset mallit eivät sellaisenaan soveltuneet harvaan asutun maan seurakuntien pienten tapausmäärien aineistoon, tutkijat kehittivät uusia tilastollisia lähestymistapoja kuolleisuuden ajallisen ja paikallisen vaihtelun mallintamiseen.
Aineiston analyysissä pyrittiin löytämään ajanjaksoja, joissa samat osat maata olivat toistuvasti epidemian kourissa.
– Yhdistimme pitkittäisaineistojen analyysissä käytettyä piilo-Markovin mallia alueellisen riippuvuuden mallintamiseen. Tulosten perusteella vuosien 1750–1850 tuhkarokkoepidemiat voidaan kuvata viiden erilaisen, ajassa vaihtelevan maantieteellisen leviämismallin avulla, Pasanen ja akatemiatutkija Jouni Helske tutkimuksen lippulaiva INVESTistä kertovat.
Yksi mielenkiintoisimmista havainnoista oli, että muutama vuosi Suomen sodan jälkeen tapahtui selkeä muutos epidemioiden esiintyvyydessä: epidemiakaudet yleistyivät ja tuhkarokon maantieteellisissä esiintymisalueissa tapahtui muutoksia tuhkarokon yleistyessä joillakin alueilla ja harvinaistuessa toisilla.
– Ihmisestä ihmiseen välittyvät taudit tarvitsevat riittävästi alttiita yksilöitä, jotka ovat sopivan ikäisiä eivätkä ole vielä immuuneja taudille. Pienissä asukastiheyksissä ja -määrissä taudille alttiiden määrä on taudin pysyvyyden osalta rajallinen. Siksi pienten populaatioiden, kuten silloisen Suomen, tautien esiintymistä määrittävät hyvin voimakkaasti juurikin yhteydet ulkomaailmaan ja niiden muutokset, Ketola toteaa.
Tutkimusta ovat rahoittaneet Suomen Kulttuurirahasto, Emil Aaltosen säätiö ja Suomen Akatemia ja se on osa Pasasen Jyväskylän yliopistossa tekemää väitöskirjaa.
Tutkimus on julkaistu Journal of Applied Statistics -julkaisusarjassa.
Jouni HelskeakatemiatutkijaTutkimuksen lippulaiva INVEST, Turun yliopistojouni.helske@utu.fi
Tarmo KetolaerikoistutkijaIhmisen monimuotoisuuden tutkimuksen huippuyksikkö, Turun yliopistotarmo.ketola@utu.fi
Tiia-Maria PasanenerikoistutkijaTutkimuksen lippulaiva INVEST, Turun yliopistotiia-maria.pasanen@utu.fi
Turun yliopiston viestintäviestinta@utu.fiwww.utu.fi/medialle
Turun yliopisto rikkoi jälleen hakijamääräennätyksensä25.3.2026 11:52:20 EET | Tiedote
Turun yliopistoon haki korkeakoulujen kevään yhteishaussa reippaasti yli 36 000 hakijaa, ja se oli yhteishaun toiseksi suosituin korkeakoulu. Yliopiston suosituimmat hakukohteet olivat viime vuosien tapaan kauppatieteet, oikeustiede, lääketiede ja psykologia.
Väitös: virheiden tekeminen opinnoissa on yleistä, mutta se voi lisätä motivaatiota ja edistää syvällistä oppimista25.3.2026 10:04:56 EET | Tiedote
Reetta Kyynäräisen väitöstutkimus osoittaa, että yli puolet kemian oppimistilanteista sisältää virheitä. Opiskelijan opinnoissaan tekemät virheet saattavat horjuttaa opiskelijan itseluottamusta hetkellisesti, mutta pidemmällä aikavälillä oppimistilanteiden virheistä voi olla opiskelijalle enemmän hyötyä kuin haittaa.
Matala hemoglobiini voi tukea terveyttä monin tavoin25.3.2026 09:00:00 EET | Tiedote
Turun yliopiston tutkijat havaitsivat, että normaalin rajoissa oleva mutta matala veren hemoglobiinitaso voi olla hyödyksi erityisesti sokeriaineenvaihdunnalle ja sydän- ja verisuoniterveydelle.
Väitös: Kotoutumiskouluttajien kuva maahan muuttaneista on usein stereotyyppinen24.3.2026 11:57:32 EET | Tiedote
Työmarkkinalähtöinen kotoutuminen kaventaa ymmärrystä sosiaalisesta moninaisuudesta ja sen aitoa hyväksyntää osaksi suomalaista yhteiskuntaa, selviää FM Miitta Järvisen väitöstutkimuksesta. Kotoutumiskoulutuksen rakenteet eivät tarjoa riittävästi tukea opiskelijoita koskettavien ilmiöiden, kuten rasismin tai traumataustan kohtaamiseen.
Tutkimuskatsaus: Pitkittynyt sota kuormittaa vakavasti ukrainalaislasten mielenterveyttä24.3.2026 08:56:06 EET | Tiedote
Ukrainassa yli vuosikymmenen jatkunut sota näkyy lasten ja nuorten mielenterveydessä. Laaja tutkimuskatsaus osoittaa, että suuri osa sodalle altistuneista ukrainalaislapsista kärsii muun muassa posttraumaattisesta stressihäiriöstä (PTSD), masennuksesta, ahdistuneisuudesta sekä itsetuhoisuudesta.
