Olympiakomitean hyvinvointihaaste innosti Starkin henkilöstön liikkeelle ja kannustamaan
26.3.2026 12:04:35 EET | Stark Suomi Oy | Tiedote
Suomen Olympiajoukkueen pääyhteistyökumppani Stark toteutti 2.2.– 1.3.2026 olympiateemaisen hyvinvointihaasteen, joka innosti henkilöstöä liikkumaan, kokeilemaan uusia harrastuksia ja ennen kaikkea kannustamaan toinen toisiaan. Haaste ajoittui juuri Milano-Cortinan talviolympialaisten ajalle. Olympialaishengessä toteutettu haaste innosti yhteisöllisyyteen ja lajikirjo kasvoi vaikuttavaksi, sillä osallistujat kokeilivat peräti 220 eri liikunta- ja harrastuslajia. Kisan aktiivisin joukkue STARK Lohja iloitsi voitosta ja Starkin 1000 euron palkintostipendi haluttiin lahjoittaa paikallisten vähävaraisten lasten ja nuorten liikuntaharrastusten tukemiseen Hope Lohjan kautta.
Kampanja lisäsi yhteisöllisyyttä ja arjen aktiivisuutta
Haasteessa korostui erityisesti arjen liikkuminen ja matalan kynnyksen aktiivisuus. Osallistujat kirjasivat liikuntasuoritusten lisäksi monipuolisesti erilaisia harrastuksia, arkiliikunnan muotoja sekä pieniä hyvinvointia edistäviä tekoja.
”On selvää, että osa liikkuu enemmän ja osa vähemmän, ja se oli erittäin okei, sillä pienikin pätkä meni tiimin yhteiseen pottiin. Parhaimmillaan kampanja olikin juuri tsemppausta yhteisöllisyyteen ja olympiatunnelmaan. Uskon, että ajankohtakin nostatti intoa ja hyvää fiilistä,” Starkin HR Business Partner Maria-Susanna Wirkkala kommentoi.
Kisailun tavoitteena ei ollut ainoastaan liikuntamäärien kasvattaminen, vaan myös oivallus siitä, että hyvinvointi rakentuu monista pienistä arjen teoista. Kampanjassa nähtiinkin laaja kirjo lajeja aina perinteisistä kestävyyslajeista erilaisiin harrastuksiin ja kokeiluihin.
”HeiaHeia-sovelluksella toteutetun hyvinvointihaasteen aikana saaduilla oivalluksillakin voi saada myönteisiä pikku muutoksia, jotka jäävät osaksi arkea vielä haasteen jälkeenkin,” Wirkkala iloitsee.
Kannustusviestit haasteen keskeinen voimavara
Olympialaiset keräsivät suomalaisia kannustamaan omiaan ja sama heijastui Maria-Susanna Wirkkalan mukaan Starkin myymälöiden valtakunnallisessa liikuntahaasteessa henkilöstöön.
”Fiilispuoli oli vahvasti näkyvillä. Näimme kivoja kommentteja ja kuvia työkavereiden arjesta sekä uusia kiinnostavia lajeja. Kaikki kannustivat toisiaan ja ajattelen, että se heijastaa starklaisten fiilistä laajemminkin. Henkilöstötutkimuksistamme käy ilmi, että arvostamme ja kannustamme työkavereita arjessakin.”
Kannustusviestit muodostivat Wirkkalan mielestä kampanjan keskeisen voimavaran:
”Lähes 25 000 lähetettyä tsemppiviestiä loivat positiivista ilmapiiriä ja kannustivat osallistujia jatkamaan aktiivisuuttaan koko kampanjan ajan. Lisämaustetta toivat olympiajoukkueen urheilijoiden Suvi Minkkisen ja Severi Vierelän kannustus- ja hyvinvointivinkit samalla, kun jännitimme heidän suorituksiaan olympialaisissa.”
Stark Lohja puristi tiimikisan voittoon – mikroteotkin huomioitiin
Hyvinvointihaasteessa kilpailtiin tiimeillä, jotka muodostuivat Starkin yksiköistä, mutta pieniä mikrotekoja ja yksilöiden lajiennätyksiäkin huomioitiin.
”Alusta asti oli selvää, että leikkimielisestä kisasta huolimatta voitosta tullaan kisaamaan tosissaan ja tilanne kärjessä vaihtui viikoittain. Vaikka monet yksittäiset osallistujat urheilivat huikeita pisteitä, tiimin keskiarvo oli se mittari, jota kilpailussa seurattiin. Eniten aktiivisuutta ja liikuntasuorituksia kerrytti lopulta Stark Lohjan joukkue, napaten haasteen voiton. Halusimme myös nostaa esiin muutamia yksilöitä, jotka olivat aktiivisia mikroteoissa ja lajiennätyksissä.”
Stark Lohjan joukkue halusi tukea paikallisten vähävaraisten lasten harrastamista
Kisan voittajajoukkue sai lahjoittaa 1000 € valitsemalleen lasten tai nuorten harrastuksia tukevalle seuralle. Lahjoitus heijastaa haasteen keskeistä ajatusta: hyvinvointi ei ole vain omaa liikkumista, vaan myös yhteisöllisyyttä ja hyvän jakamista eteenpäin.
Voittajatiimi Stark Lohja päätti ohjata palkintonsa Hope ry:lle, joka tukee paikallisten vähävaraisten lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia. Näin kisaa kuvailevat voittajatiimi Stark Lohjan Netta Alakesti ja Veera Ritvanen:
”Meille liikunta on päivittäinen henkireikä hektisessä arjessa. Omat harrastukset ja itsensä haastaminen motivoivat kisaan mukaan. Innostuttiin kirjaamaan arjen rutiineja ja monipuolisia liikuntasuorituksiamme – pääosin tuttuja harrastuksia kuten pyöräilyä, kävelyä, ratsastusta ja koiralenkkejä, kamppailu- ja talvilajeja sekä työarjesta ja lasten kanssa puuhailusta kertyviä askelia. Se teki osallistumisesta aika helppoa. Hienot talviset hiihtolomakelit lisäsivät aktiivisuutta entisestään. Kieltämättä kirjaaminen oli välillä haastavaa, ehkä se vaikein osuus. Yllätys lopulta oli, miten hyvin päästiin kirimään, mutta voitto ja mahdollisuus lahjoittaa tuntui hyvältä.”
”Parasta kisassa oli hyvä tarkoitus ja sen puolesta positiivinen, yhteisöllinen ja hyväntahtoinen kilpailu sekä mahdollisuus tukea paikallisten lasten harrastamista. Koimme tärkeäksi lahjoittaa voittorahan vähävaraisten perheiden lasten harrastuksien tukemiseen.”
Hope Lohjan sihteeri ja vapaaehtoistyöntekijä Nina Telén vastaanotti lahjoituksen Stark Lohjan tiimiltä 25.3.
”Lahjoitus ohjautuu Lohjan alueen lasten harrastusten tukemiseen. Olemme iloisia ja kiitollisia, että voimme lahjoituksella mahdollistaa vähävaraisten paikallisten lasten harrastusten jatkumista. Harrastukset tukevat lapsen kasvua ja kehitystä, vahvistavat itsetuntoa ja tuottavat myös fyysistä hyvinvoinnin tunnetta.”
Hyvinvointihaaste jätti pysyvän jäljen arkeen
Olympiakomitean hyvinvointihaaste osoitti, että yhteinen kampanja voi lisätä merkittävästi liikkumista, tuoda työyhteisöä yhteen ja rohkaista kokeilemaan uusia tapoja pitää huolta omasta hyvinvoinnista. Monelle osallistujalle haaste toi mukanaan oivalluksen siitä, että pienetkin liikkumisen hetket arjessa ovat arvokkaita – ja että kannustus voi viedä pitkälle, kun se jaetaan yhdessä.
Olemme jokaisen rakentajan reilu ja luotettava kumppani, joka tekee työtään intohimolla ja tinkimättömällä ammattiylpeydellä. Meitä starklaisia on noin 1 000 ympäri Suomen, ja valtakunnallinen 27 myymälän verkostomme, jakelukeskuksemme sekä verkkokauppamme palvelevat ajasta ja paikasta riippumatta. Stark on osa Pohjois-Euroopan suurinta rakennustarvikeyritystä STARK Groupia.
