Haivauvat ovat palanneet Helsinkiin - uudistunut SEA LIFE avaa ovensa!

Akvaariokeskus SEA LIFEssa Valtameri allas kimmeltää uutuuttaan täynnä värejä ja kauniita trooppisia kaloja. Merimaailman ikoninen helmi on ollut koko talven suuressa remontissa, jonka aikana lähes 25-vuotias allas ja sen yhteydessä oleva merenalainen tunneli on peruskorjattu pieteetillä ja tuloksena 250 000 vettä sisältävä jättiläinen näyttää entistäkin taianomaiselta uuden, trooppisen sisustuksensa myötä. Pitkä ja vaativa korjaustyö saatiin päätökseen helmikuun lopulla ja nyt vanhat, tutut asukkaat ovat päässeet palaamaan Valtamerialtaaseen mukanaan joukko uusia ystäviä. Myös vierailijoiden rakastamat, virtaviivaisesti altassa uivat mustaevähait ovat jo saapuneet.

Juhannuksena 2025 Helsingissä syntyneistä mustaevähain poikasista Gunnariksi nimetty poika on palannut kotiin vietettyään talven Saksassa, SEA LIFE Oberhausenin poikasaltaassa. Sisko Linda sai Oberhausenista pysyvän kodin ja pääsi näin myös osaksi paikallista mustaevähaiden suojelu- ja kasvatusohjelmaa. Gunnarin mukana Helsinkiin saapui kaksi Oberhausenissa kasvatettua nuorta haiherrasmiestä, George ja Travis.

-Monet ehkä muistavatkin, että lähetimme meiltä talveksi Saksaan kaksi tyttöpoikasta, Dollyn ja Lindan. Poikasten saapumisen jälkeen kollegani kuitenkin soitti ja kertoi, että vastaanottotarkastuksen yhteydessä oli havaittu Dollyn olevan sittenkin poika. Erittäin ujo, mutta aivan ehdottomasti poika, intendentti Emilia Friman naurahtaa. - Tämän vuoksi jouduimme muuttamaan alkuperäistä suunnitelmaa ottaa molemmat omat poikasemme takaisin remontin jälkeen, sillä sukukypsyyden saavutettuaan toinen olisi joutunut jokatapauksessa jälleen muuttamaan emmekä pitäneet sitä hyvänä vaihtoehtona. Ja onhan se nyt myös erittäin hienoa, että Oberhausenin suojeluohjelmassa on mukana Linda Helsingistä.

Valtamerialtaan ympärille on talven aikana rakentunut myös täysin uusi, hyvin immersiivinen näyttelykokonaisuus nimeltä Öinen Valtamerisaari, joka tutustuttaa vierailijoita muunmuassa upeaan luonnonilmiöön nimeltä bioluminesenssi. Lisäksi toinen uusi alue, Mustekalan Luola, kätkee sisäänsä jännittävän virtuaaliseikkailun, joka mahdollistaa sukelluksen keskelle merenalaisia ihmeitä jalkoja kastelematta.

- Olemme luonnollisesti erittäin innoissamme päästessämme vihdoin avaamaan uudistetun valtamerialtaan ja uudet, erittäin mukaansatempaavat näyttelyosiot. Vierailijat pääsevät kokemaan entistä upeampia elämyksiä ja ihastelemaan merten asukkaita lähietäisyydeltä sekä sukeltamaan kiehtovaan merenalaiseen maailmaan myös virtuaalielämyksen kautta. On myös erityisen hienoa päästä seuraamaan nuorten haipoikien kasvua ja kunhan he ovat hieman kotiutuneet, joukkoon liittyy vielä muutamia uusia, erittäin odotettuja asukkaita, toimitusjohtaja Sanna Laitinen hymyilee, muttei suostu vielä paljastamaan mitään tarkemmin kevään aikana saapuvista asukeista.

SEA LIFE merimaailma sijaitsee Linnanmäen vieressä osoitteessa Tivolitie 10, Helsinki.