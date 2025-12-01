Haivauvat ovat palanneet Helsinkiin - uudistunut SEA LIFE avaa ovensa!
26.3.2026 10:49:22 EET | SeaLife Helsinki Oy | Tiedote
Talven ajan laajamittaisessa remontissa ollut akvaariokeskus SEA LIFE Helsinki avaa ovensa täysimittaisesti tänään. Remontin aikana ympäri keskusta on rakentunut paljon uutta nähtävää ja koettavaa kaikenikäisille vierailijoille, mutta erityisesti suuren peruskorjauksen kokenut Valtameriallas on käynyt läpi valtavan muutoksen ja uudessa, upeassa altaassa uiskentelee tuttuun tapaan myös mustaevähaikolmikko - tosin tällä kertaa nuori herrasmiestrio.
Akvaariokeskus SEA LIFEssa Valtameri allas kimmeltää uutuuttaan täynnä värejä ja kauniita trooppisia kaloja. Merimaailman ikoninen helmi on ollut koko talven suuressa remontissa, jonka aikana lähes 25-vuotias allas ja sen yhteydessä oleva merenalainen tunneli on peruskorjattu pieteetillä ja tuloksena 250 000 vettä sisältävä jättiläinen näyttää entistäkin taianomaiselta uuden, trooppisen sisustuksensa myötä. Pitkä ja vaativa korjaustyö saatiin päätökseen helmikuun lopulla ja nyt vanhat, tutut asukkaat ovat päässeet palaamaan Valtamerialtaaseen mukanaan joukko uusia ystäviä. Myös vierailijoiden rakastamat, virtaviivaisesti altassa uivat mustaevähait ovat jo saapuneet.
Juhannuksena 2025 Helsingissä syntyneistä mustaevähain poikasista Gunnariksi nimetty poika on palannut kotiin vietettyään talven Saksassa, SEA LIFE Oberhausenin poikasaltaassa. Sisko Linda sai Oberhausenista pysyvän kodin ja pääsi näin myös osaksi paikallista mustaevähaiden suojelu- ja kasvatusohjelmaa. Gunnarin mukana Helsinkiin saapui kaksi Oberhausenissa kasvatettua nuorta haiherrasmiestä, George ja Travis.
-Monet ehkä muistavatkin, että lähetimme meiltä talveksi Saksaan kaksi tyttöpoikasta, Dollyn ja Lindan. Poikasten saapumisen jälkeen kollegani kuitenkin soitti ja kertoi, että vastaanottotarkastuksen yhteydessä oli havaittu Dollyn olevan sittenkin poika. Erittäin ujo, mutta aivan ehdottomasti poika, intendentti Emilia Friman naurahtaa. - Tämän vuoksi jouduimme muuttamaan alkuperäistä suunnitelmaa ottaa molemmat omat poikasemme takaisin remontin jälkeen, sillä sukukypsyyden saavutettuaan toinen olisi joutunut jokatapauksessa jälleen muuttamaan emmekä pitäneet sitä hyvänä vaihtoehtona. Ja onhan se nyt myös erittäin hienoa, että Oberhausenin suojeluohjelmassa on mukana Linda Helsingistä.
Valtamerialtaan ympärille on talven aikana rakentunut myös täysin uusi, hyvin immersiivinen näyttelykokonaisuus nimeltä Öinen Valtamerisaari, joka tutustuttaa vierailijoita muunmuassa upeaan luonnonilmiöön nimeltä bioluminesenssi. Lisäksi toinen uusi alue, Mustekalan Luola, kätkee sisäänsä jännittävän virtuaaliseikkailun, joka mahdollistaa sukelluksen keskelle merenalaisia ihmeitä jalkoja kastelematta.
- Olemme luonnollisesti erittäin innoissamme päästessämme vihdoin avaamaan uudistetun valtamerialtaan ja uudet, erittäin mukaansatempaavat näyttelyosiot. Vierailijat pääsevät kokemaan entistä upeampia elämyksiä ja ihastelemaan merten asukkaita lähietäisyydeltä sekä sukeltamaan kiehtovaan merenalaiseen maailmaan myös virtuaalielämyksen kautta. On myös erityisen hienoa päästä seuraamaan nuorten haipoikien kasvua ja kunhan he ovat hieman kotiutuneet, joukkoon liittyy vielä muutamia uusia, erittäin odotettuja asukkaita, toimitusjohtaja Sanna Laitinen hymyilee, muttei suostu vielä paljastamaan mitään tarkemmin kevään aikana saapuvista asukeista.
SEA LIFE merimaailma sijaitsee Linnanmäen vieressä osoitteessa Tivolitie 10, Helsinki.
Emilia FrimanIntendenttiemilia.friman@sealife.fi
Sanna LaitinenToimitusjohtajasanna.laitinen@sealife.fi
SEA LIFE haastattelut & markkinointiPuh:+358 50 512 9817marketing@sealife.fi
SEA LIFE on Suomen johtava akvaario ja yksi Helsingin suosituimmista elämyskohteista. SEA LIFE tarjoaa kävijöille elämyksiä ja tietoa vedenalaisesta elämästä ja sen suojelun tärkeydestä. SEA LIFEssa vierailee noin 250 000 kävijää vuosittain. SEA LIFE on osa Merlin Entertainments Groupin omistamaa SEA LIFE -ketjua, joka on maailman suurin yleisöakvaariotuotemerkki. Merlin Entertainments Group on maailman toiseksi suurin elämyskohdetoimija yli 100 elämyskohteella neljällä mantereella ja 23 eri maassa.
