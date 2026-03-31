Liikunnan avustukset uudistuvat vuodesta 2027 alkaen
31.3.2026 18:55:00 EEST | Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala | Tiedote
Helsingin kaupungin liikunnan avustukset uudistuvat 1.1.2027 alkaen. Liikuntajaosto päätti kokouksessaan 31.3.2026 uudesta liikunnan yleisavustuksesta, joka korvaa nykyiset toiminnan ja tilankäytön avustukset ja joka kohdennetaan vahvemmin kaupunkistrategian mukaisesti. Uudistuksen myötä avustaminen vastaa nykyisen toimintaympäristön vaatimuksia.
Avustusten uudistus koskee valtaosaa liikunnan avustuksista ja vaikuttaa näin suureen osaan avustusten hakijoita. Liikunnan yleisavustus korvaa 1.1.2027 alkaen nykyisistä avustuslajeista toiminta-avustuksen, tilankäyttöavustuksen, muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustuksen, suunnistuskartta-avustuksen sekä clearing-avustuksen.
Avustukset vastaamaan nykyisen toimintaympäristön vaatimuksia
Helsingin kaupunkistrategian 2025−2029 yhtenä keskeisenä päämääränä on edistää etenkin lasten, nuorten ja ikääntyneen väestön hyvinvointia sekä kohdentaa erityistä tukea haavoittuvassa asemassa oleville väestöryhmille. Myös liikuntapalveluiden visiossa korostuu samojen väestöryhmien liikkumisen ja liikunnan harrastamisen edistäminen. Uudistuksessa lasten, nuorten, ikääntyneiden ja erityisryhmien liikkumista pyritään lisäämään kohdentamalla avustusmäärärahat juuri näille kohderyhmille, ja työikäisten liikuntatoiminnan avustamisesta luovutaan.
− Haluamme, että avustuspolitiikkamme on aidosti vaikuttavaa. Tiedämme, että lasten, nuorten ja erityisryhmien liikkuminen on huolestuttavan vähäistä, ikääntyneiden määrä kasvaa nopeasti ja työikäiset liikkuvat enimmäkseen omatoimisesti. Juuri siksi meidän on tehtävä selkeitä rajauksia – vaikuttavuus edellyttää valintoja, kertoo liikuntapalveluiden kumppanuuspäällikkö Miika Kyllönen.
Avustusuudistuksella halutaan lisätä myös liikuntaharrastusten turvallisuutta, vastuullisuutta ja saavutettavuutta. Avustuksen ehdot sisältävät vastuullisen ja saavutettavan toiminnan vähimmäiskriteerit, jotka hakijoiden tulee täyttää avustusta saadakseen. Jatkossa yhdistysten aktiiviset toimenpiteet näiden asioiden edistämiseksi myös lisäävät avustuksen määrää.
− Harrastamisen pitää olla Helsingissä turvallista ja saavutettavaa. Liian moni lapsi ja nuori on kokenut harrastuksissaan kiusaamista, häirintää tai rasismia. Etenkin vähemmistöryhmiin kuuluvat ovat erityisen haavoittuvassa asemassa. Lisäksi tukemamme harrastustoiminnan pitää olla sellaista, johon on mahdollista tulla mukaan myös vaikkapa vähäisemmällä kokemuksella, kielitaidolla tai toimintarajoitteisena. Näiden asioiden huomioiminen lisää myös liikuntaharrastusten houkuttelevuutta ja pitovoimaa, Kyllönen jatkaa.
Avustuksia myönnetään jatkossa yhdenmukaisin periaattein eri liikuntamuodoille ja erilaisille yhdistyksille.
Vain tietyille lajeille kohdennetuista avustuslajeista luovutaan ja avustuskriteereitä muutetaan siten, että uusia liikuntamuotoja ja sesonkiluontoisia liikuntalajeja voidaan ottaa avustusten piiriin. Myös tilankäytön avustamista muutetaan niin, että kaikkia lajeja kohdellaan samoin periaattein. Näillä toimilla edistetään erilaisten liikuntamuotojen ja liikuntaa edistävien yhdistysten elinvoimaa ja tarjotaan siten helsinkiläisille yhä monipuolisempia harrastusmahdollisuuksia.
Uusien kriteerien myötä avustusten hakemisesta tulee sujuvampaa. Toisaalta avustuksiin liittyvää valvontaa lisätään, jotta voidaan varmistaa, että avustuksia saavat yhdistykset noudattavat niille asetettuja ehtoja.
Valmistelua laaja-alaisessa yhteistyössä sidosryhmien kanssa
Uudistuksen valmistelussa on kuultu sekä asiantuntijoita että seuroja. Uudistustyön etenemistä on esitelty liikuntajaostolle, apulaispormestarille, muille kunnille, asiantuntijajärjestöille sekä opetus- ja kulttuuriministeriölle. Helsinkiläisiä liikuntaseuroja on osallistettu avustuksiin liittyvällä kyselyllä, esittelemällä uudistussuunnitelmia seuratapaamisissa sekä kuulemalla Helsingin seuraparlamenttia valmistelun eri vaiheissa.
Kaupunki tukee yhdistyksiä muutoksessa
Yleisavustuksen uudet painotukset voivat aiheuttaa yhdistysten avustuksiin suuria muutoksia. Muutosten pehmentämiseksi ja sopeutumisajan tarjoamiseksi myönnettyjen avustusten pienenemistä jarrutetaan ensimmäisen kahden vuoden ajan.
Avustusuudistuksesta tiedotetaan tarkemmin seuratilaisuudessa 18.5.2026. Lisäksi uuden yleisavustuksen myöntämisperusteita ja ehtoja esitellään yksityiskohtaisemmin kaikille avoimissa avustusinfoissa keväällä ja syksyllä 2026. Infojen ajankohdista ja sisällöistä tiedotetaan tarkemmin myöhemmin. Suunnitteilla on myös maksuttomia koulutuksia, joilla halutaan tukea seuroja muutoksiin sopeutumisessa.
Tarkempia tietoja uudesta yleisavustuksesta julkaistaan kesän 2026 aikana myös liikunnan avustusten verkkosivuilla.
Miika KyllönenkumppanuuspäällikköHelsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialaPuh:09 3103 8320miika.kyllonen@hel.fi
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Helsinki on elämyksellinen ja vetovoimainen kaupunki täynnä tekemistä ja osallistumisen mahdollisuuksia. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala tarjoaa kaupungin asukkaille ja vierailijoille vuodessa yli 20 miljoonaa kokemusta – taidetta, tapahtumia, kursseja, harrastuksia, tiloja, ulkoilualueita ja palveluja liikkumiseen sekä tukea kulttuurille ja kansalaistoiminnalle.
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala muodostuu viidestä palvelukokonaisuudesta: kirjasto, kulttuuri, liikunta, nuoriso ja hallinto. Toimialan 1 800 työntekijää ylläpitää ja parantaa helsinkiläisten mahdollisuuksia hyvään elämään ja aktiiviseen kansalaisuuteen. Helsingissä on helppoa ja houkuttelevaa lähteä liikkeelle. Joka päivä.
