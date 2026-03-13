Tampereen ammattikorkeakoulu on edelleen Suomen toiseksi suosituin ammattikorkeakoulu
26.3.2026 10:01:59 EET | Tampereen ammattikorkeakoulu | Tiedote
Korkeakoulujen kevään toisessa yhteishaussa Tampereen ammattikorkeakouluun oli lähes 17 700 hakijaa. TAMK säilytti paikkansa Suomen toiseksi suosituimpana ammattikorkeakouluna.
Ensisijaisia hakijoita oli yli 7000. TAMKissa on tarjolla noin 2200 opiskelupaikkaa syksyllä alkaviin opintoihin. Osa paikoista on varattu ensimmäistä kertaa hakeville. Jokaista aloituspaikkaa tavoittelee keskimäärin 3,2 ensisijaista hakijaa.
Ammattikorkeakoulututkintojen hakukohteista suosituin ensisijaisten hakijoiden määrän perusteella oli liiketalouden tutkinto-ohjelman päivätoteutus. Toiseksi suosituin oli ensihoitajan tutkinto-ohjelman päivätoteutus ja kolmanneksi sosionomin tutkinto-ohjelman päivätoteutus.
Tämän kevään haussa TAMKilla oli uutena AMK-hakukohteena tekniikan monialaisen tutkinto-ohjelman päivätoteutus. Ylemmistä ammattikorkeakoulututkinnoista ensimmäistä kertaa tarjolla oli turvallisuusjohtaminen organisaatioissa (ylempi AMK), jossa oli viisi hakukohdetta. Turvallisuusjohtaminen organisaatioissa -tutkinto-ohjelman sosiaali- ja terveysalan hakukohde oli ensisijaisten hakijoiden määrän perusteella suosituin ylemmistä ammattikorkeakoulututkinnoista. Toiseksi suosituin oli saman tutkinto-ohjelman tradenomin hakukohde. Seuraavaksi suosituin YAMK-hakukohde oli vaikuttavat digitaaliset hoito- ja palveluratkaisut – kehittämisen asiantuntija -tutkinto-ohjelma, joka oli myös mukana uutena hakukohteena. YAMK-hakukohteiden hakijamäärä kasvoi selvästi viime vuodesta.
Kaikkiaan korkeakoulujen yhteishaussa hakijoita oli Opetushallituksen tietojen mukaan 149 088.
AMK-tutkintoihin on useita valintatapoja
Suurin osa opiskelijoista valitaan ammattikorkeakouluihin ylioppilastutkinnon ja ammatillisen perustutkinnon perusteella. Todistusvalinnalla hakeville on omat aloituspaikkamääränsä, jotka vaihtelevat hakukohteittain. Kevään 2026 opiskelijavalinnoissa todistusvalintaa käytetään kaikissa muissa tutkinto-ohjelmissa paitsi kulttuurialan tutkinto-ohjelmissa, liiketalouden monimuotototeutuksien tutkinto-ohjelmissa, yrittäjyyden ja tiimijohtamisen tutkinto-ohjelmassa ja verkostoissa oppimisen ja osaamisen tutkinto-ohjelmassa. Todistusvalinnan tulokset julkaistaan pääsääntöisesti ennen hakukohteen valintakoetta. Todistusvalinnassa opiskelupaikan saaneet saavat tiedon valinnasta Opintopolku-palvelussa viimeistään 25.5.2026.
Opiskelupaikan voi saada myös valintakoemenestyksen perusteella. Suurin osa TAMKin tutkinto-ohjelmista käyttää valintakokeena valtakunnallista digitaalista AMK-valintakoetta. TAMK järjestää valintakokeet 26.5.–28.5.2026. Yhteensä kuusi koetilaisuutta järjestetään TAMKin pääkampuksella osoitteessa Teiskontie 33. Hakijat ovat itse valinneet kokeen suorituspaikan ja -ajan yhteishaun hakulomakkeella.
Osalla tutkinto-ohjelmista valinta perustuu ennakkotehtävään, haastatteluun, valintakurssiin tai erilliseen valintakokeeseen.
Lisäksi kevään 2026 toisessa yhteishaussa osa TAMKin tutkinto-ohjelmista käyttää ensimmäistä kertaa Taitaja-kilpailu-valintatapaa. Valintatavassa huomioidaan vuoden 2026 Taitaja-kilpailun finalistien pisteet ja opiskelijavalinta tehdään finaalimenestyksen perusteella. Taitaja-kilpailu-valintatavalla valittaville on varattu pieni osa aloituspaikoista niissä hakukohteissa, joissa sitä käytetään.
Opiskelupaikka voi aueta myös avoimen ammattikorkeakoulun opintojen perusteella. Avoimen ammattikorkeakoulun väyläopintoihin voi hakeutua kesällä. Väyläopinnot suorittanut voi myöhemmin hakeutua tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän erillishaussa.
Lisätietoa valinnan etenemisestä ja valintakokeista: hakijapalvelut.tamk@tuni.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Katja KomulainenKoulutuksen vararehtoriTampereen ammattikorkeakouluPuh:+358 50 364 0500katja.komulainen@tuni.fi
Leena LuomaHakemisen palveluiden päällikköTampereen ammattikorkeakouluPuh:+358 50 306 1244leema.luoma@tuni.fi
Linkit
Tampereen ammattikorkeakoulu on monialainen työelämäkorkeakoulu, joka vastaa työ- ja elinkeinoelämän muuttuviin osaamistarpeisiin tuottamalla parasta ammatillista korkeakoulutusta ja innovaatioita. Toimimme aktiivisessa yhteistyössä korkeakouluyhteisön ja työelämän kumppaneiden kanssa, kotimaisissa ja kansainvälisissä verkostoissa. Kärkiosaamisemme suuntautuu oppimisen edistämiseen, uusien teknologioiden hyödyntämiseen, ekologisiin innovaatioihin ja sosiokulttuurisiin haasteisiin. TAMKissa on yli 12 000 opiskelijaa ja yli 800 työntekijää.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme