Vaasa saavutti 9,6 miljoonan ylijäämän vuonna 2025

Tulos oli selvästi parempi kuin talousarviossa ennakoitiin, ja kaupungin kumulatiivinen ylijäämä nousi 35,1 miljoonaan euroon. Samalla kaupungin väkiluku kasvoi merkittävästi, yli 900 henkilöllä.

- Tuloksen vahvistumista selittivät erityisesti odotettua korkeammat osinkotuotot sekä maltilliset rahoituskulut korkotason vakautuessa, kertoo vt. talous- ja strategiajohtaja Sonja Känsäkangas.

Osinkotuotot olivat yhteensä 16,3 miljoonaa euroa, ja ne ylittivät talousarvion reilulla miljoonalla. Kaupunki myi viime vuonna Vaasan ammattikorkeakoulun sekä Wedeco Oy Ab:n osakkeita.

Korkokulujen alitus oli neljä miljoonaa euroa verrattuna alkuperäiseen talousarvioon.

- Kaupungin talous pysyi kokonaisuutena tasapainoisena ja talouden tasapainottamisohjelman toimeenpano eteni suunnitellusti ja näkyi erityisesti toimintakulujen hillinnässä, kuvailee kaupunginjohtaja Tomas Häyry.

Toimintatuotot ylittyivät ja kulut alittuivat

Vuosikate nousi 52,7 miljoonaan euroon.

- Se riitti kattamaan 42,8 miljoonan euron poistot ja arvonalentumiset, vaikka sosiaali- ja terveystoimen kiinteistöihin kohdistui talousarviota suurempia arvonalentumisia, Känsäkangas kertoo.

Sotekiinteistöihin tehtiin 2,8 miljoonan euron alaskirjaukset, ja valtuusto päätti kohteiden myynnistä hyvinvointialueelle.

Toimintatuotot olivat 146,5 miljoonaa euroa. Toimintatuottoja saatiin 0,6 miljoonaa euroa enemmän talousarvioon nähden. Tuottoja saatiin muun muassa maa-alueiden luovutusvoitoista sekä avustuksista.

Toimintakulut alittuivat 5,3 miljoonalla eurolla. Esimerkiksi konserniohjauksen toimialalla jäi toteuttamatta useita suunniteltuja toimintoja tai ne alkoivat viiveellä.

Verotulot toteutuivat talousarvion mukaisesti

Verotulot (181,2 milj. €) ja valtionosuudet (56,5 milj. €) toteutuivat lähes täsmälleen talousarvion mukaisesti.

Yhteisöverokertymä jäi hieman edellisvuotta heikommaksi, mutta kunnallisveron ja kiinteistöveron kehitys tuki kokonaisuutta.

Valtionosuuksien kasvu oli poikkeuksellisen voimakasta (+33 %), mihin vaikutti erityisesti työvoimapalveluiden siirto kunnille.

Investointeja päiväkoteihin ja kouluihin

Nettoinvestointimenot olivat viime vuonna 62,8 miljoonaa euroa. Investoinnit toteutuivat talousarviota pienempinä hankkeiden siirtyessä.

- Merkittäviä hankkeita olivat Kasarmialueen ja Palosaaren päiväkotihankkeet, Isolahden koulun laajennus sekä Vaasan Veden otsonointi‑ ja aktiivihiililaitos, Känsäkangas kertoo.

Kaupunkikonsernissa investoitiin mm. energiantuotantoon ja sähköverkkoon

Vaasan kaupunkikonsernin taloudellinen kokonaiskuva vahvistui edelleen vuonna 2025. Kaupunkikonserniin kuuluu tytäryhtiöitä (kuten Vaasan Sähkö ja Pikipruukki) sekä kuntayhtymä Vaasanseudun Areenat. Kaupunki omistaa myös useita osakkuusyhtiöitä (mm. Mico Botnia Oy Ab).

- Konsernin ylijäämä kasvoi 289,8 miljoonasta eurosta 317,3 miljoonaan euroon, mikä osoittaa sekä konserniyhteisöjen tuloksentekokyvyn paranemista että menokehityksen hallintaa, Känsäkangas kertoo.

Konserniyhtiöiden nettoinvestoinnit olivat yhteensä 28,6 miljoonaa euroa. Investoinnit kohdistuivat strategisesti keskeisiin alueisiin eli energiantuotantoon ja sähköverkkoon, kiinteistökantaan sekä infrastruktuurin ja palvelujen kehittämiseen.

Velkaantumiskehitys on maltillistumassa

Talouden näkymät vuodelle 2026 sisältävät epävarmuuksia johtuen korkokehityksestä, lainsäädäntömuutoksista sekä palvelutarpeen kasvusta.

-Kaupungin velkaantumiskehitys on maltillistumassa, ja tulorahoituksen arvioidaan olevan riittävä edellyttäen, että investoinnit priorisoidaan ja tasapainottamisohjelman toimenpiteet toteutetaan suunnitellusti, Känsäkangas toteaa.

Känsäkangas kuitenkin muistuttaa, että vuoden 2026 rahoitustilanne edellyttää edelleen lisävelanottoa.

- Kulujen kattamiseksi joudutaan kuluvana vuonna ottamaan arviolta noin 24 miljoonaa euroa uutta velkaa, mikä on kuitenkin talousarviota pari miljoonaa vähemmän. Näin ollen talousnäkymiä ei tule tulkita liian optimistisiksi, vaan talouden tasapainottaminen edellyttää edelleen määrätietoista ohjausta ja investointien huolellista priorisointia.

Kaupungin talous nojaa edelleen vahvaan tulorahoitukseen, konserniyhtiöiden osinkotuottoihin ja toiminnan kustannuskurinalaisuuteen.

Vuoden 2025 tilinpäätös käsitellään kaupunginhallituksessa 30.3. ja kaupunginvaltuustossa 8.6.

Tilinpäätös on saatavilla torstaina 26.3. päivän loppuun mennessä verkossa kaupunginhallituksen kokouksen esityslistan liitteissä.

Tilinpäätös 2025 lukuina (alustava 26.3.2026):