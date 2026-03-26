Undersökning och behandling av hepatit C förstärks i Västnyland

Hepatit C är en blodburen virusinfektion som orsakar leverinflammation. En del av de smittade tillfrisknar av sig själva, men för andra blir infektionen bestående. En långvarig infektion kan skada levern och öka risken för levercirros och levercancer.

I Västra Nylands välfärdsområde konstateras fall av hepatit C varje år. Enligt registret över smittsamma sjukdomar är antalet konstaterade smittor i vårt välfärdsområde ett av de högsta i landet. Samtidigt var antalet kunder på hälsorådgivningspunkterna för personer som använder narkotika ett av de högsta i Finland under 2023.

Projektens mål är att förebygga nya smittor, minska de hälsoskador som sjukdomen orsakar och underlätta tillgången till testning och behandling.

Tjänster närmare kunder

Många som tillhör riskgruppen för hepatit C söker sig inte lätt till hälso- och sjukvårdstjänster. Därför för vi i stället tjänsterna till platser där människor redan uträttar ärenden.

Vi ordnar testning och behandling till exempel på mentalvårds- och missbrukartjänsternas servicepunkter och i boendeserviceenheter. Dessutom inför vi i början av sommaren två mobila enheter som möjliggör testning på olika håll i välfärdsområdet.

Målet med mobila tjänster är i synnerhet att nå personer som använder eller har använt injicerbara droger. Injicerbara droger är den vanligaste smittvägen för hepatit C i Finland, eftersom viruset lätt sprids via blod till exempel vid delning av injektionsutrustning.

Testningen utvidgas och behandlingen inleds snabbare

Under projektens gång inför vi patientnära tester som används för att snabbt kunna påvisa hepatit C i ett blodprov från fingertoppen. Samtidigt kan leverns tillstånd undersökas med en FibroScan-enhet.

När testningen är lättillgänglig och resultatet fås snabbt, kan behandlingen inledas snabbare än tidigare.

– Samtidigt utvecklar vi en enhetlig vårdstig för hela välfärdsområdet. Målet är att behandlingen efter testningen kan inledas snabbt och så nära kundens vardag som möjligt, säger projektchef Sinikka Peromaa.

Planeringen av behandlingen kan göras till exempel på en hälsorådgivningspunkt, i en boendeserviceenhet eller i någon annan serviceenhet där kunden redan uträttar ärenden. På så sätt blir det enklare att förbinda sig till behandlingen och minska risken för att den avbryts.

Arbetet inleddes i Esbo

Första fasen i projekten inleddes i Esbo på hälsorådgivningspunkten Linkki i Alberga, som har sina lokaler vid dagcentret Illusia. Patientnära tester inleddes där i december 2025.

– I det första skedet har över 80 kunder i riskgrupp redan kunnat testas – personer som det tidigare inte varit möjligt att testa och vårda inom andra hälso‑ och sjukvårdstjänster, berättar Peromaa.

I projekten samarbetar man också med Helsingfors stad och Vanda-Kervo välfärdsområde i motsvarande projekt. Samarbetet bidrar till att minska antalet fall av hepatit C i hela huvudstadsregionen.

I den nästa fasen av projekten utvidgas modellen för testning och behandling till hela Västra Nylands välfärdsområde med hjälp av mobila tjänster.

Projekten genomförs med statsunderstöd fram till den 30 juni 2027.