Undersökning och behandling av hepatit C förstärks i Västnyland
26.3.2026 10:01:00 EET | Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde | Tiedote
Västra Nylands välfärdsområde har fått cirka 0,9 miljoner euro i statsunderstöd av Social- och hälsovårdsministeriet för projekt som främjar eliminering av hepatit C. Målet är att öka testningen, underlätta tillgången till behandling och nå riskgrupperna bättre än tidigare. Tjänsterna förs också med hjälp av mobila enheter till platser där människor rör sig.
Hepatit C är en blodburen virusinfektion som orsakar leverinflammation. En del av de smittade tillfrisknar av sig själva, men för andra blir infektionen bestående. En långvarig infektion kan skada levern och öka risken för levercirros och levercancer.
I Västra Nylands välfärdsområde konstateras fall av hepatit C varje år. Enligt registret över smittsamma sjukdomar är antalet konstaterade smittor i vårt välfärdsområde ett av de högsta i landet. Samtidigt var antalet kunder på hälsorådgivningspunkterna för personer som använder narkotika ett av de högsta i Finland under 2023.
Projektens mål är att förebygga nya smittor, minska de hälsoskador som sjukdomen orsakar och underlätta tillgången till testning och behandling.
Tjänster närmare kunder
Många som tillhör riskgruppen för hepatit C söker sig inte lätt till hälso- och sjukvårdstjänster. Därför för vi i stället tjänsterna till platser där människor redan uträttar ärenden.
Vi ordnar testning och behandling till exempel på mentalvårds- och missbrukartjänsternas servicepunkter och i boendeserviceenheter. Dessutom inför vi i början av sommaren två mobila enheter som möjliggör testning på olika håll i välfärdsområdet.
Målet med mobila tjänster är i synnerhet att nå personer som använder eller har använt injicerbara droger. Injicerbara droger är den vanligaste smittvägen för hepatit C i Finland, eftersom viruset lätt sprids via blod till exempel vid delning av injektionsutrustning.
Testningen utvidgas och behandlingen inleds snabbare
Under projektens gång inför vi patientnära tester som används för att snabbt kunna påvisa hepatit C i ett blodprov från fingertoppen. Samtidigt kan leverns tillstånd undersökas med en FibroScan-enhet.
När testningen är lättillgänglig och resultatet fås snabbt, kan behandlingen inledas snabbare än tidigare.
– Samtidigt utvecklar vi en enhetlig vårdstig för hela välfärdsområdet. Målet är att behandlingen efter testningen kan inledas snabbt och så nära kundens vardag som möjligt, säger projektchef Sinikka Peromaa.
Planeringen av behandlingen kan göras till exempel på en hälsorådgivningspunkt, i en boendeserviceenhet eller i någon annan serviceenhet där kunden redan uträttar ärenden. På så sätt blir det enklare att förbinda sig till behandlingen och minska risken för att den avbryts.
Arbetet inleddes i Esbo
Första fasen i projekten inleddes i Esbo på hälsorådgivningspunkten Linkki i Alberga, som har sina lokaler vid dagcentret Illusia. Patientnära tester inleddes där i december 2025.
– I det första skedet har över 80 kunder i riskgrupp redan kunnat testas – personer som det tidigare inte varit möjligt att testa och vårda inom andra hälso‑ och sjukvårdstjänster, berättar Peromaa.
I projekten samarbetar man också med Helsingfors stad och Vanda-Kervo välfärdsområde i motsvarande projekt. Samarbetet bidrar till att minska antalet fall av hepatit C i hela huvudstadsregionen.
I den nästa fasen av projekten utvidgas modellen för testning och behandling till hela Västra Nylands välfärdsområde med hjälp av mobila tjänster.
Projekten genomförs med statsunderstöd fram till den 30 juni 2027.
Sinikka PeromaaProjektchefTjänster inom mental- och missbrukarvårdenPuh:0405201692sinikka.peromaa@luvn.fi
Västra Nylands välfärdsområde ordnar social- och hälsovården och räddningsväsendets tjänster för invånarna i Esbo, Grankulla, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis.
Hepatiitti C:n tutkimus ja hoito vahvistuvat Länsi-Uudellamaalla26.3.2026 10:01:00 EET | Tiedote
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue on saanut sosiaali- ja terveysministeriöltä noin 0,9 miljoonaa euroa valtionavustusta hepatiitti C:n eliminointia edistäviin hankkeisiin. Tavoitteena on lisätä testauksia, helpottaa hoitoon pääsyä ja tavoittaa riskiryhmiä aiempaa paremmin. Palveluja viedään myös liikkuvien palvelujen avulla sinne, missä ihmiset asioivat.
