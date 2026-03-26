Digitaaliset palvelut helpottavat arkea – apua saa verkossa ja mobiilisovelluksessa

Asiakkaat voivat hoitaa asioitaan digitaalisesti useiden eri kanavien kautta. Keski-Suomen hyvinvointialueella käytössä ovat muun muassa:

verkkopalvelut, joissa voi olla yhteydessä ammattilaiseen, varata aikoja ja tarkastella omia tietoja

chat-palvelut, joissa saa neuvontaa ja ohjausta

kiireetön yhteydenottopyyntö, jossa asiakas voi jättää kiireettömän yhteydenottopyynnön ammattilaiselle

videovastaanotot, jotka mahdollistavat etäasioinnin ammattilaisen kanssa

puhelinpalvelut, jotka ohjaavat tarvittaessa myös digitaalisiin palveluihin





Keski-Suomen hyvinvointialueella on käytössä mobiilisovellus, jonka kautta palveluihin pääsee helposti suoraan omalta puhelimelta. Mobiilisovellus avattiin vuosi sitten maaliskuussa 2025 ja nyt sovellusta on ladattu jo 37 889 kertaa.

Digitaalisten palvelut täydentävät perinteisiä palveluita

Digitaalisten palveluiden kautta keskisuomalaisilla on mahdollisuus saada samoja palveluja, joita he saavat normaalisti esimerkiksi puhelimessa tai vastaanotolla. Lisäksi videovastaanotoilla voidaan hoitaa asiakkaan vaivoja ja asioita, mikäli vaiva ei vaadi fyysistä tutkimista. Digitaalisia palveluita tuottaa moniammatillinen tiimi, johon kuuluvat muun muassa sairaanhoitajia, lääkäreitä, fysioterapeutteja, suun terveydenhuollon ja seksuaaliterveyden asiantuntijoita, sosiaaliohjaajia ja mielenterveyden ammattilaisia. Tarvittaessa asiakas ohjataan digipalveluista myös lähivastaanotolle.

Digitaaliset palvelut tekevät asioinnista sujuvampaa ja nopeampaa. Asiakas saa apua oikea-aikaisesti ja voi hoitaa monia asioita itselleen sopivana ajankohtana.

–Asiakkaat ovat löytäneet digipalveluun hyvin. Rekisteröitynyttä käyttäjiä oli vuoden lopussa 25,5 prosenttia kaikista keskisuomalaisista. Lisäksi noin 10 000 puolesta asioinnin kautta rekisteröitynyttä. Vuoden 2025 tammikuusta lähtien tämän vuoden helmikuun loppuun digiyhteydenottoja kirjattiin Keski-Suomen hyvinvointialueella 118 000 kappaletta. Yhteydenotot painottuivat sairaanhoitajien vastaanotoille, kertoo digijohtaja Jari Porrasmaa.

–Digipalvelut täydentävät lähipalveluja niin, että kokonaisuus toimii asiakkaan näkökulmasta mahdollisimman hyvin. Näin voimme parantaa palvelujen saavutettavuutta koko Keski-Suomessa. Digipalvelut sopivat moniin arjen tilanteisiin, kuten hoidon tarpeen arviointiin, neuvontaan, ajanvaraukseen sekä erilaisten oireiden ja elämäntilanteiden käsittelyyn, kertoo palvelujohtaja Anne Pihl.

Keski-Suomen hyvinvointialue kehittää digitaalisia palveluja jatkuvasti yhdessä asukkaiden ja ammattilaisten kanssa, jotta ne vastaavat mahdollisimman hyvin käyttäjien tarpeisiin.

-Digitaaliset palvelut eivät korvaa perinteisiä palveluja, vaan täydentävät perinteisiä palveluita ja helpottavat sekä asiakkaiden että ammattilaisten arkea. Kasvokkain tapaaminen on edelleen mahdollista silloin, kun se on asiakkaalla tarpeen. Tärkeintä on, että kaikki keskisuomalaiset tulevat jatkossakin saamaan kaikki tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut juuri itselle parhaiten sopivalla tavalla. Tässä muutoksessa keskeisintä järjestää palveluita myös uudella tavalla, kertoo Pihl.

– Kehitämme digitaalisia palveluita edelleen. Myös sähköistä viestintää laajennetaan. Suomi.fi-viestien avulla voimme viestiä asiakkaille turvallisesti ja sujuvasti digitaalisesti. Ne helpottavat tiedonkulkua ja vähentävät paperipostin tarvetta, mikä nopeuttaa asiointia asiakkaan näkökulmasta, Porrasmaa toteaa.

Miten digitaaliset palvelut toimivat?

Digipalveluissa voit asioida esimerkiksi:

sairaanhoitajan

fysioterapeutin

sosiaaliohjaajan

suunterveydenhuollon tai

mielenterveyden ammattilaisen kanssa

Voit saada hoitoa chatissa tai videovastaanotolla silloin, kun asia ei vaadi fyysistä tutkimusta.

Tutustu ja asioi osoitteessa hyvaks.fi/asioi-verkossa tai lataa mobiilisovellus sovelluskaupastasi nimellä Keski-Suomen hyvinvointialue tai OmaHyvaks.