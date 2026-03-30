Hae kesän tapahtumien anniskeluluvat nyt – suosi sähköistä asiointia

30.3.2026 09:37:14 EEST | Lupa- ja valvontavirasto | Tiedote

Kesä on tapahtumien kulta-aikaa, ja onnistunut tapahtuma vaatii huolellista ennakkosuunnittelua. Lupa- ja valvontavirasto muistuttaa kaikkia tapahtumajärjestäjiä hakemaan määräaikaiset anniskeluluvat hyvissä ajoin, jotta lupaprosessi ei viivästytä kesän tapahtumia.

Kevät ja alkukesä ovat lupahallinnon ruuhkaisinta aikaa. Hakemusmäärien moninkertaistuessa käsittelyajat voivat pidentyä, joten hakemus kannattaa jättää heti, kun tapahtuman tiedot ja paikka ovat selvillä.

Anniskeluluvanhakijan muistilista

  1. Hakemus kannattaa tehdä sähköisesti. Nopein ja varmin tapa hakea lupaa on Lupa- ja valvontaviraston sähköinen asiointipalvelu. Sähköinen järjestelmä ohjaa täyttämään kaikki tarvittavat tiedot kerralla oikein.
  2. Jotta vältyt viime hetken kiireeltä, varaa hakemuksen tekemiseen riittävästi aikaa ja jätä hakemus hyvissä ajoin. Suosittelemme toimimaan vähintään kuukautta ennen tapahtuman alkua.
  3. Varmista, että hakijayhteisöllä on taloudelliset edellytykset ja nimetyllä vastaavalla hoitajalla on tarvittava osaaminen (anniskelupassi).
  4. Huolehdi omavalvonnasta. Jokaisella anniskelupaikalla on oltava ajantasainen omavalvontasuunnitelma, jossa määritellään muun muassa, miten myyntiä ja järjestystä valvotaan vastuullisesti.


Huolellisella valmistautumisella varmistat, että tapahtumasi on sujuva, turvallinen ja viranomaismääräysten mukainen.

Lue lisää anniskelusta verkkosivuiltamme.
Lupa- ja valvontaviraston sähköinen asiointipalvelu (vaatii vahvan tunnistautumisen) 

Lisätietoja

ryhmäpäällikkö Jarmo Ruusu, p. 029 5254742

Tietoja julkaisijasta

Lupa- ja valvontavirasto on valtakunnallinen, monialainen valtion viranomainen. Virasto kuuluu valtiovarainministeriön hallinnonalaan, ja eri ministeriöt ohjaavat sen toimintaa omilla toimialoillaan. Lupa- ja valvontavirasto aloitti toimintansa 1.1.2026. Viraston tehtäviin kuuluu esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon, ympäristöasioiden, alkoholihallinnon, varhaiskasvatuksen, koulutuksen, työsuojelun ja pelastustoimen lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Lupa- ja valvontavirastossa turvaamme jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin elinoloihin. 

Lue lisää julkaisijalta Lupa- ja valvontavirasto

Lupa- ja valvontavirasto ja Tukes korostavat kaappisänkyjen turvallista käyttöä ohjeiden mukaisesti27.3.2026 15:26:39 EET | Tiedote

Julkisuudessa on viime päivinä keskusteltu päiväkotien turvallisuudesta pääkaupunkiseudulla tapahtuneen onnettomuuden myötä, jossa pieni lapsi jäi puristuksiin kaappisängyn ja seinän väliin. Onnettomuustutkintakeskus (OTKES) on antanut tapauksen tiedoksi varhaiskasvatuksen valvontaviranomaiselle eli Lupa- ja valvontavirastolle ja tuotteiden markkinavalvonnasta vastaavalle Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle (Tukes).

