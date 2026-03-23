Eckerö-konsernilla ennätysten vuosi, Eckerö Linen rahtivolyymit ja henkilömatkustajien määrä kasvoivat

Eckerö Linen matkustajien määrä kasvoi yli 3 % vuodesta 2024 ja ylitti 2,1 miljoonaa matkustajaa. M/s Finlandia oli edelleen Helsinki-Tallinna-reitin suosituin alus matkustajamäärällä mitattuna.

Myös yhtiön rahtivolyymit kasvoivat ennätystasolle. Vuonna 2025 Eckerö Line kuljetti yli 200 000 rahtiyksikköä, 10 % enemmän kuin vuonna 2024. Volyymien erinomainen kehitys siivitti Eckerö Linen rahtiliiketoiminnan markkinaosuuden 46 %:iin (40 % vuonna 2024).

"Vuosi 2025 oli Eckerö Linelle erinomainen. Henkilömatkustajien määrä reitillämme jatkoi kasvuaan, ja rahtivolyymit nousivat uuteen ennätykseen. Tämä kertoo asiakkaidemme vahvasta luottamuksesta palveluihimme. Haluan kiittää lämpimästi myös Eckerö Linen upeaa henkilökuntaa, jonka ammattitaito ja sitoutuminen ovat näiden tulosten takana”, sanoo Eckerö Linen toimitusjohtaja Taru Keronen.

Eckerö Linen kuljettamasta rahdista jo 60 % kulkee Vuosaaren satamasta Viron Muugaan välttäen keskusta-alueiden ruuhkat sekä Helsingissä että Tallinnassa. Vuosaari-Muuga-yhteyden suosio on jatkanut kasvuaan vuosi vuodelta.

Eckerö-konserni ennätystulokseen

Myös koko Eckerö-konsernin vuosi 2025 oli monilla mittareilla menestyksekäs. Konserni saavutti ennätykset sekä rahtivolyymeissa että matkustajamäärissä. Konsernin aluksilla kuljetettiin rahtia 11 % enemmän kuin edellisvuonna, 210 598 rahtiyksikköä. Matkustajien määrä kasvoi 2 % ja oli 3 191 322.

Konsernin tilikausi oli vahva myös taloudellisesti. Koko vuoden 2025 liikevaihto oli 234,8 miljoonaa euroa, 5 % enemmän kuin vuonna 2024 (222,9 miljoonaa euroa). Koko tilikauden liikevoitto oli konsernin historian paras, 25,6 (22,4) miljoonaa euroa.

Eckerö-konserni jatkoi vuonna 2025 investointejaan kestävään ja tehokkaaseen meriliikenteeseen ostamalla heinäkuussa Naantalin ja Långnäsin välillä liikennöivän Fjärdvägenin liiketoiminnan. Kauppa loi konsernille siltä aiemmin puuttuneen yhteyden Manner-Suomen ja Ahvenanmaan välille. Lokakuussa konserni osti reitille m/s Sailor-aluksen, joka nimettiin m/s Fjärdvägeniksi ja aloitti liikennöinnin tammikuussa 2026.

Eckerö-konserniin kuuluu kolme liiketoiminta-aluetta: Eckerö Linjen operoi matkustaja- ja autolauttaliikennettä Ahvenanmerellä, Eckerö Link Saaristomerellä sekä Eckerö Line Suomenlahdella.

M/s Finlandiasta Suomenlahden ensimmäinen hybridilaiva

Eckerö Linen m/s Finlandialle asennettava akku on askel kohti entistä kestävämpää merenkulkua. Laiva hyödyntää jatkossa akkuvirtaa koko ajan – niin matkan aikana, laivan ohjaamisessa kuin satamissakin. Tavoiteltu vähennys polttoaineen kulutuksessa on noin 3 %:n suuruusluokkaa, eli m/s Finlandia käyttää jatkossa noin 500–600 tonnia vähemmän polttoainetta vuodessa.

"M/s Finlandian varustaminen hybridiominaisuudella on merkittävä askel kohti puhtaampia ja tehokkaampia aluksia alueellamme. Se osoittaa yhteistä sitoutumistamme kestävän merikuljetuksen edistämiseksi ja vauhdittaa siirtymistä kohti nettonollapäästöjä", sanoo Wärtsilä Marinen johtaja ja Wärtsilän varatoimitusjohtaja Roger Holm.

Toiselle Helsinki-Tallinna-reitin laivalle, m/s Finbo Cargolle, suunnitellaan parhaillaan 120 aurinkopaneelin asentamista. Näiden arvioidaan tuottavan noin 70 MWh puhdasta energiaa vuodessa. Paneelien asennuksesta vastaa Solel Åland ja ne on tarkoitus saada käyttöön ennen kesää.

”Nämä investoinnit ovat euromääräisestikin merkittäviä. Samalla ne ovat ensimmäinen askel matkallamme kohti täysin sähköistä ja kestävää merenkulkua”, toteaa Eckerö-konsernin toimitusjohtaja Björn Blomqvist.

Molemmille laivoille asiakaskokemusta parantavia uudistuksia

Eckerö Line panostaa asiakaskokemukseen mittavilla uudistuksilla sekä m/s Finlandialla että m/s Finbo Cargolla.

M/s Finlandialle avautuu pääsiäiseksi 2026 upouusi Horizon Seats -alue laivan 9. kannelle. 150-paikkainen tila tarjoaa merinäkymät, rauhallisen ympäristön ja mahdollisuuden työskentelyyn matkan aikana. Myös Buffet Eckerö on uudistettu kokonaan. Tila ja menut ovat saaneet uuden ilmeen ja palvelua on sujuvoitettu uudistamalla tarjoilulinjastot. Lisäksi myös 9. kannelle laajenevaan Bistro & Cafeteria Satamaan tulee noin 150 uutta asiakaspaikkaa.

M/s Finbo Cargon yleiset tilat on modernisoitu. Tilojen uudelleenjärjestelyssä laivan infopiste ja kioski siirtyivät baarin yhteyteen uuteen myymälätilaan, mikä on mahdollistanut laajemman valikoiman ja pidemmät aukioloajat.

"Olemme kuunnelleet asiakkaitamme ja vastaamme nyt heidän toiveisiinsa. Uudistukset on otettu todella positiivisesti vastaan. Tarjoamme entistä mukavampaa matkustamista unohtamatta vahvuuksiamme: lähellä tuotettua, laivalla valmistettua ruokaa ja vastuullisuutta", kertoo Taru Keronen.

Lisätietoja:

Björn Blomqvist, toimitusjohtaja, Eckerö-konserni

bjorn.blomqvist@rederiabeckero.ax tai puh. 040 538 2301

Taru Keronen, toimitusjohtaja, Eckerö Line

taru.keronen@eckeroline.fi tai puh. 050 662 09

Outi Nylund, markkinointi- ja viestintäjohtaja, Eckerö Line

outi.nylund@eckeroline.fi tai puh. 040 532 8938





Eckerö Line lyhyesti

Eckerö-konserniin kuuluva Eckerö Line Ab Oy on kotimainen laivayhtiö, joka tarjoaa matka- ja rahtipalveluita Tallinnan ja Helsingin välisessä säännöllisessä reitti-, risteily- ja rahtiliikenteessä. Eckerö Linen molemmat laivat m/s Finlandia ja m/s Finbo Cargo liikennöivät Helsinki–Tallinna-reitillä Suomen lipun alla. Eckerö Linellä on myös oikeus käyttää suomalaisesta palvelusta viestivää Avainlippu-tunnusta. Yhtiö tarjoaa päivässä jopa 12 lähtöä ja vastaa myös päivän ensimmäisestä yhteydestä sekä Helsingistä, että Tallinnasta. Eckerö Linella on yhteensä yli 40 hotellikumppania Virossa ja Suomessa, ja se operoi merkittävän osan Helsingin ja Tallinnan välisestä rahtiyhteydestä. Lisätietoja www.eckeroline.fi .

Eckerö-konserniin kuuluu kolme liiketoiminta-aluetta. Konserni harjoittaa matkustaja- ja autolauttaliikennettä Ahvenanmerellä Eckerö Linjenillä, Saaristomerellä Eckerö Linkillä ja Suomenlahdella Eckerö Linella. Laivastoon kuuluu yhteensä neljä alusta. Lisätietoja https://rederiabeckero.ax/.