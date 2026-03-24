Hannu Väisäsen Ohukaisia on riemukasta ja oivaltavaa lyhytproosaherkkua, josta ei saa tarpeekseen
30.3.2026 09:15:00 EEST | Kustannusosakeyhtiö Otava | Tiedote
Hannu Väisäsen taiturimainen lyhytproosa lentää, kääntyy ja riemastuttaa kuin täydellinen ohukainen.
Iätön tyttö istuu kuralammikossa murhetaudin kourissa. Kolmen tenorin bussimatka äityy täystuhoksi. Näpistelijän kiinniotto markkinoilla sytyttää mielettömän rakkauden. Mutta millainen dilemma on vihreän limonadin ja salmiakin nautintojen taustalla? Entä löytääkö ulosottomies mielenrauhan ja nyt-hetken?
Ohukaisissa rimpuillaan elon vaivoissa ja joudutaan musiikin vietäväksi. Sanataiteen mestari Hannu Väisänen katsoo tarinoissaan ihmisen suurta mielihyvää ja pientä tragediaa läheltä, värikylläisesti ja virkistävästi. Taidokas kerronta synnyttää improvisaation tunnun, josta ei saa tarpeekseen.
”Olen näissä tarinoissa omimmillani. Niissä näkyy kertomisen vimma”, sanoo Hannu Väisänen.
”Illalla voi tulla mieleen jokin aloituslause, josta yö ja alitajunta työstävät tarinan. Tai voi kuulla bussissa jotain, josta kertomus saa alkunsa, vaikkapa kolme oopperalaulajaa pohtimassa, kuinka kapellimestari täytyisi saada hengiltä.”
Taiteilija, kirjailija Hannu Väisänen (s. 1951 Oulussa) on maamme tunnetuimpia kuvataiteilijoita. Vuonna 2004 ilmestynyt esikoisromaani Vanikan palat aloitti omaelämäkerrallisen Antero-sarjan, jonka seuraava osa Toiset kengät voitti vuoden 2007 Finlandia-palkinnon.
Väisänen asuu Rouenissa Ranskassa, mutta vierailee Suomessa usein ja on tavattavissa haastatteluja varten.
Ohukaisia on arvosteluvapaa 16.4.2026. Kirja ilmestyy painettuna, e- ja äänikirjana. Äänikirjan lukee Toni Kamula.
Haastattelupyynnöt ja pdf:t medialle: emma.koivula@otava.fi
Arvostelukappaleet: arvostelukappale@otava.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Emma KoivulaMarkkinointi- ja viestintäpäällikköPuh:0503103038emma.koivula@otava.fi
Kuvat
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kustannusosakeyhtiö Otava
Mika Aaltola ja Henri Vanhanen uutuuskirjassaan: Miten puolustaa Suomea, kun vakaus väistyy ja säännöt murtuvat?24.3.2026 13:11:20 EET | Tiedote
Muuttuvassa ja epävarmassa maailmassa Suomen on turvattava asemansa, taloutensa ja koskemattomuutensa entistä taitavammin eteenpäin katsovalla politiikalla. Näin kiteyttävät Mika Aaltola ja Henri Vanhanen uutuuskirjassaan Etulinjassa – Suomen turvallisuus epäjärjestyksen maailmassa.
Anu Patrakan Sydänvaras-jännäri kuvaa, mihin kaikkeen luottamuksen särkyminen voi johtaa23.3.2026 14:19:52 EET | Tiedote
Nelson Monteiro -sarjan neljäs osa Sydänvaras kuljettaa lukijan Porton kapeilta kujilta Atlantin rannalle kesän ensimmäisten helteiden koetellessa tutkintaan uppoutuvia poliiseja. Kylmäävintä on ymmärtää, ettei keneenkään voi luottaa.
Rikoskirjallisuuden kärkinimet loistavat Otavan ja Liken huhtikuun jännäreissä23.3.2026 09:30:00 EET | Tiedote
Fjell & Horst, Michallon, Lapena, Rosenfeldt, Hjorth & Thorsson ja Cornwell… Huhtikuussa päästään nauttimaan rikoskirjallisuuden kärkinimien timanttisista uutuuksista.
Fanni- ja Miu-sarjoista tuttujen tekijöiden uusi sarja alkaa: Nyt on opetellaan tunnetaitoja Junon kanssa!19.3.2026 08:45:00 EET | Tiedote
Fanni Emotionsin Julia Pöyhönen ja Heidi Livingston ovat psykologi-kirjailijoita supersuosittujen lasten tunnetaitosarjojen takaa. Heidän uusi pienille koululaisille suunnattu Juno-sarjansa haluaa opettaa lapsille tunne- ja kaveritaitoja sekä innostaa lukemaan.
Kaksinkertainen August-voittaja Lina Wolff saapuu Helsinkiin toukokuussa18.3.2026 10:00:00 EET | Tiedote
Kriitikoiden ja raatien ylistämä ruotsalaiskirjailija osallistuu Helsinki Lit -kirjallisuusfestivaaleille. Hänen viimeisin romaaninsa, palkittu Ruumiit jotka hautasimme, ilmestyy suomeksi vierailun alla.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme