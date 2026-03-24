Kustannusosakeyhtiö Otava

Hannu Väisäsen Ohukaisia on riemukasta ja oivaltavaa lyhytproosaherkkua, josta ei saa tarpeekseen

30.3.2026 09:15:00 EEST | Kustannusosakeyhtiö Otava | Tiedote

Hannu Väisäsen taiturimainen lyhytproosa lentää, kääntyy ja riemastuttaa kuin täydellinen ohukainen.

Lyhytproosateos Ohukaisia ilmestyy 16.4.2026.
Iätön tyttö istuu kuralammikossa murhetaudin kourissa. Kolmen tenorin bussimatka äityy täystuhoksi. Näpistelijän kiinniotto markkinoilla sytyttää mielettömän rakkauden. Mutta millainen dilemma on vihreän limonadin ja salmiakin nautintojen taustalla? Entä löytääkö ulosottomies mielenrauhan ja nyt-hetken?

Ohukaisissa rimpuillaan elon vaivoissa ja joudutaan musiikin vietäväksi. Sanataiteen mestari Hannu Väisänen katsoo tarinoissaan ihmisen suurta mielihyvää ja pientä tragediaa läheltä, värikylläisesti ja virkistävästi. Taidokas kerronta synnyttää improvisaation tunnun, josta ei saa tarpeekseen.

”Olen näissä tarinoissa omimmillani. Niissä näkyy kertomisen vimma”, sanoo Hannu Väisänen.

”Illalla voi tulla mieleen jokin aloituslause, josta yö ja alitajunta työstävät tarinan. Tai voi kuulla bussissa jotain, josta kertomus saa alkunsa, vaikkapa kolme oopperalaulajaa pohtimassa, kuinka kapellimestari täytyisi saada hengiltä.”

Taiteilija, kirjailija Hannu Väisänen (s. 1951 Oulussa) on maamme tunnetuimpia kuvataiteilijoita. Vuonna 2004 ilmestynyt esikoisromaani Vanikan palat aloitti omaelämäkerrallisen Antero-sarjan, jonka seuraava osa Toiset kengät voitti vuoden 2007 Finlandia-palkinnon.

Väisänen asuu Rouenissa Ranskassa, mutta vierailee Suomessa usein ja on tavattavissa haastatteluja varten.

Ohukaisia on arvosteluvapaa 16.4.2026. Kirja ilmestyy painettuna, e- ja äänikirjana. Äänikirjan lukee Toni Kamula.

Haastattelupyynnöt ja pdf:t medialle: emma.koivula@otava.fi

Arvostelukappaleet: arvostelukappale@otava.fi

