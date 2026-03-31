Vapaaehtoiset auttavat hirvieläinkolareissa – kevät lisää kohtaamisia teillä

Keväällä nuoret hirvieläimet lähtevät etsimään omia elinalueitaan. Kokemattomuus voi tuoda niitä taajamiin ja vilkasliikenteisille teille, mikä lisää vaaratilanteita liikenteessä. Hirvieläinonnettomuuksissa ja taajamiin eksyneiden eläinten tilanteissa apuun tulevat poliisin virka-apuna toimivat suurriistavirka-avun (SRVA) vapaaehtoiset.