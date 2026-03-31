Vapaaehtoiset auttavat hirvieläinkolareissa – kevät lisää kohtaamisia teillä
31.3.2026 09:00:00 EEST | Suomen riistakeskus | Tiedote
Keväällä nuoret hirvieläimet lähtevät etsimään omia elinalueitaan. Kokemattomuus voi tuoda niitä taajamiin ja vilkasliikenteisille teille, mikä lisää vaaratilanteita liikenteessä. Hirvieläinonnettomuuksissa ja taajamiin eksyneiden eläinten tilanteissa apuun tulevat poliisin virka-apuna toimivat suurriistavirka-avun (SRVA) vapaaehtoiset.
SRVA-toiminta perustuu riistanhoitoyhdistysten vapaaehtoisiin, jotka auttavat poliisia ympäri Suomen. He jäljittävät hirvieläinkolareissa loukkaantuneita eläimiä ja auttavat ohjaamaan taajamiin eksyneitä eläimiä takaisin turvallisemmille alueille.
SRVA-vapaaehtoiset auttavat maastossa
Kun hirvieläin joutuu liikenneonnettomuuteen, poliisi kutsuu apuun SRVA-vapaaehtoiset.
– Lähdemme jäljittämään kolariin joutunutta eläintä koiran kanssa. Tavoitteena on selvittää eläimen kunto mahdollisimman nopeasti, jotta se ei joudu kärsimään turhaan, kertoo SRVA-toimija Jarkko Nyström Somerolta.
Someron riistanhoitoyhdistyksen alueella hoidettiin vuonna 2025 yhteensä 107 hirvieläinkolaria. Tehtävät painottuvat syksyyn, mutta tapauksia sattuu ympäri vuoden. Yleisimpiä ovat valkohäntäpeurakolarit. Alkuvuodesta 2026 hoidettiin myös yksi ilveskolari, joka päättyi onnellisesti: eläin selvisi tilanteesta hyväkuntoisena.
– Kun hälytys tulee, lähdetään nopeasti liikkeelle selvittämään tilannetta maastossa, Nyström kertoo.
Jos eläin on pahoin loukkaantunut, se joudutaan lopettamaan eläinsuojelullisista syistä. SRVA-toiminta on laajaa vapaaehtoistyötä: vuonna 2025 SRVA-tehtäviä hoidettiin valtakunnallisesti lähes 15 000 ja niihin käytettiin yhteensä noin 49 000 työtuntia.
Soita aina 112 hirvieläinkolarista
Hirvieläinkolarista tulee aina ilmoittaa hätäkeskukseen. Puhelu käynnistää ketjun, jossa poliisi ohjaa tehtävän SRVA-vapaaehtoisille.
Kolaripaikan merkitseminen auttaa vapaaehtoisia löytämään eläimen nopeasti.
– Jos kolaripaikkaa ei ole merkitty, eläintä voidaan joutua etsimään pitkään. Siksi on tärkeää merkitä paikka selvästi esimerkiksi muovipussilla siihen kohtaan, josta eläin poistui tieltä, Nyström sanoo.
Toimi näin hirvieläinkolarin sattuessa
- Huolehdi loukkaantuneista
- Estä lisäonnettomuudet ja varoita muuta liikennettä varoituskolmiolla
- Soita 112
- Merkitse onnettomuuspaikka
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jarkko Nyström, SRVA-yhteyshenkilö ja riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja, Someron riistanhoitoyhdistys, puh. 050 917 2935
Reima Laaja, riistasuunnittelija Suomen riistakeskus, puh. 029 431 2322
Linkit
Suomen riistakeskus on itsenäinen julkisoikeudellinen laitos, joka edistää kestävää riistataloutta, tukee riistanhoitoyhdistysten toimintaa ja huolehtii riistapolitiikan toimeenpanosta sekä vastaa sille säädetyistä julkisista hallintotehtävistä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen riistakeskus
Frivilliga hjälper till vid hjortdjursolyckor – våren innebär fler djur på vägen31.3.2026 09:00:00 EEST | Pressmeddelande
På våren börjar de unga hjortdjuren söka sig egna levnadsområden. Oerfarenheten kan göra att de hamnar i tätorter och på livligt trafikerade vägar, vilket ökar risken för farliga situationer i trafiken. Vid hjortdjursolyckor och situationer med djur som förirrat sig till tätorter får polisen handräckning av frivilliga inom storviltsassistansen (SRVA).
Vargarna är i rörelse på våren – gör så här om du möter en varg26.3.2026 09:00:00 EET | Pressmeddelande
På våren börjar de unga vargarna lämna sina födelseflockar och söka sig egna revir. Då kan synobservationer också göras i närheten av bebyggelse. Om man stöter på en varg är det viktigt att lugnt avlägsna sig från platsen. Det är alltid bra att anmäla vargobservationer till en rovdjurskontaktperson.
Keväisin susien liikkuminen on vilkasta – toimi näin kohdatessasi suden26.3.2026 09:00:00 EET | Tiedote
Kevät saa nuoret sudet jättämään synnyinlaumansa ja etsimään omaa reviiriä. Näköhavaintoja voi kertyä tällöin myös asutuksen läheisyydestä. Suden kohdatessaan on tärkeää poistua rauhallisesti paikalta. Susihavainnot kannattaa aina ilmoittaa petoyhdyshenkilölle.
Håll björnarna borta från gården18.3.2026 09:00:00 EET | Pressmeddelande
Under sitt vårliga födosök kan björnarna lockas till närheten av bebyggelse. Detta kan förebyggas genom att man slutar med vintermatningen av fåglar i god tid och ser över avfallsförvaringen.
Pidetään karhut pois pihoilta18.3.2026 09:00:00 EET | Tiedote
Karhujen keväinen ravinnonhaku voi tuoda eläimiä asutuksen lähelle. Tilanteita voidaan ehkäistä lopettamalla lintujen talviruokinta ajoissa ja huolehtimalla jätteiden säilytyksestä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme