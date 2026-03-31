Vapaaehtoiset auttavat hirvieläinkolareissa – kevät lisää kohtaamisia teillä

31.3.2026 09:00:00 EEST | Suomen riistakeskus | Tiedote

Keväällä nuoret hirvieläimet lähtevät etsimään omia elinalueitaan. Kokemattomuus voi tuoda niitä taajamiin ja vilkasliikenteisille teille, mikä lisää vaaratilanteita liikenteessä. Hirvieläinonnettomuuksissa ja taajamiin eksyneiden eläinten tilanteissa apuun tulevat poliisin virka-apuna toimivat suurriistavirka-avun (SRVA) vapaaehtoiset.

SRVA-toiminta perustuu riistanhoitoyhdistysten vapaaehtoisiin, jotka auttavat poliisia ympäri Suomen. He jäljittävät hirvieläinkolareissa loukkaantuneita eläimiä ja auttavat ohjaamaan taajamiin eksyneitä eläimiä takaisin turvallisemmille alueille.

SRVA-vapaaehtoiset auttavat maastossa

Kun hirvieläin joutuu liikenneonnettomuuteen, poliisi kutsuu apuun SRVA-vapaaehtoiset.

– Lähdemme jäljittämään kolariin joutunutta eläintä koiran kanssa. Tavoitteena on selvittää eläimen kunto mahdollisimman nopeasti, jotta se ei joudu kärsimään turhaan, kertoo SRVA-toimija Jarkko Nyström Somerolta.

Someron riistanhoitoyhdistyksen alueella hoidettiin vuonna 2025 yhteensä 107 hirvieläinkolaria. Tehtävät painottuvat syksyyn, mutta tapauksia sattuu ympäri vuoden. Yleisimpiä ovat valkohäntäpeurakolarit. Alkuvuodesta 2026 hoidettiin myös yksi ilveskolari, joka päättyi onnellisesti: eläin selvisi tilanteesta hyväkuntoisena.

– Kun hälytys tulee, lähdetään nopeasti liikkeelle selvittämään tilannetta maastossa, Nyström kertoo.

Jos eläin on pahoin loukkaantunut, se joudutaan lopettamaan eläinsuojelullisista syistä. SRVA-toiminta on laajaa vapaaehtoistyötä: vuonna 2025 SRVA-tehtäviä hoidettiin valtakunnallisesti lähes 15 000 ja niihin käytettiin yhteensä noin 49 000 työtuntia.

Soita aina 112 hirvieläinkolarista

Hirvieläinkolarista tulee aina ilmoittaa hätäkeskukseen. Puhelu käynnistää ketjun, jossa poliisi ohjaa tehtävän SRVA-vapaaehtoisille.

Kolaripaikan merkitseminen auttaa vapaaehtoisia löytämään eläimen nopeasti.

– Jos kolaripaikkaa ei ole merkitty, eläintä voidaan joutua etsimään pitkään. Siksi on tärkeää merkitä paikka selvästi esimerkiksi muovipussilla siihen kohtaan, josta eläin poistui tieltä, Nyström sanoo.

Toimi näin hirvieläinkolarin sattuessa

  • Huolehdi loukkaantuneista
  • Estä lisäonnettomuudet ja varoita muuta liikennettä varoituskolmiolla
  • Soita 112
  • Merkitse onnettomuuspaikka

Riistaonnettomuusmerkki tulostettavissa (riista.fi)

Yhteyshenkilöt

Jarkko Nyström, SRVA-yhteyshenkilö ja riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja, Someron riistanhoitoyhdistys, puh. 050 917 2935

Reima Laaja, riistasuunnittelija Suomen riistakeskus, puh. 029 431 2322

Suomen riistakeskus on itsenäinen julkisoikeudellinen laitos, joka edistää kestävää riistataloutta, tukee riistanhoitoyhdistysten toimintaa ja huolehtii riistapolitiikan toimeenpanosta sekä vastaa sille säädetyistä julkisista hallintotehtävistä.

