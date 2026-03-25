Uudenmaan elinvoimakeskus

Kelirikkokausi on alkanut Uudenmaan elinvoimakeskuksen alueella

26.3.2026 10:56:00 EET | Uudenmaan elinvoimakeskus | Tiedote

Teiden kelirikkokausi on alkanut Uudellamaalla. Etelä-Suomessa kelirikosta odotetaan keskimääräistä tänä vuonna.

Tien pinnassa vakavia vaurioita, ympärillä metsää ja lunta.
Kelirikko runteli Kalamajantien päällystyskerroksen vuonna 2023.

Kuluva talvi on ollut Etelä-Suomessa hyvin kylmä ja keskimääräistä vähälumisempi. Sulaminen käynnistyi vauhdilla maaliskuun alussa. Tätä edelsi parin kuukauden mittainen erittäin kylmä pakkasjakso. Ennen vuodenvaihdetta sää oli puolestaan hyvin sateinen, suurin osa sateista tuli vetenä ja tierungot jäivät poikkeuksellisen märiksi ennen jäätymistä.  

"Tästä syystä routa on päässyt tänä vuonna todella syvälle ja sen sulamiseen menee tänä keväänä normaalia pidempi aika. Vähäluminen talvi kuitenkin omalta osaltaan auttaa tilannetta, ja tuoreimpien ennusteiden valossa Uudellamaalla on odotettavissa keskimääräinen kelirikkokevät", kertoo elinvoimakeskuksen kunnossapitovastaava Henri Aaltonen.

Tulevien viikkojen sää ja paikalliset olosuhteet vaikuttavat lopulta hyvin paljon siihen, kuinka vaikea kelirikosta lopulta tulee.

"Pahimmissa paikoissa tielle joudutaan asettamaan painorajoitus tien vaurioitumisen ehkäisemiseksi, jotta kulkukelpoisuus voidaan turvata välttämättömiin kuljetuksiin", Aaltonen toteaa.

Toistaiseksi painorajoituksia ei alueella vielä ole. Raskaan liikenteen puun ajoa tulisi kelirikon aikana välttää sorateillä ja teillä, joilla on vain ohut päällystekerros. Keväällä voidaan hyödyntää mahdollisia yöpakkasia tai vaihtoehtoisesti odottaa, kunnes pahin kelirikkoaika on ohitse. 

Kevään kelirikko on otollista aikaa myös päällysteiden reikiintymiselle. Teiden sulaessa ja varsinkin vesisateilla lämpötilan vaihdellessa pienen pakkasen ja plusasteiden välillä vaurioita voi syntyä lisää hyvinkin nopealla aikavälillä.

Elinvoimakeskus, kunnossapitovastaava Henri Aaltonen, puh. (vaihde) 0295 021 000, etunimi.sukunimi@elinvoimakeskus.fi

Uudenmaan elinvoimakeskus hoitaa maaseutuun, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Uudenmaan elinvoimakeskus toimii Uudenmaan maakunnan alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.

