Schneider Electriciltä ja NVIDIAlta merkittäviä innovaatioita gigawattitason datakeskusten suunnitteluun, simulointiin ja käyttöön
26.3.2026 11:02:05 EET | Schneider Electric | Tiedote
- Schneider Electricin ja NVIDIAn kehittämä validoitu NVIDIA Vera Rubin -referenssimalli on tarkoitettu uusimpien NVIDIAn räkkitason järjestelmien tehonhallintaa ja jäähdytystä varten.
- NVIDIA ja Schneider Electricin omistama teollisuusohjelmistoyritys AVEVA ovat kehittäneet NVIDIA Omniverse -alustalla mallin digitaaliselle kaksoselle, joka huomioi datakeskusten koko elinkaaren. Se on tarkoitettu suuren mittakaavan tekoälytehtaisiin, joissa halutaan maksimoida tekoälytoimenpiteiden tuotto megawattia kohden.
- Schneider Electric testaa NVIDIA Nemotron -tekoälyagenttimallia, joka on tärkeä askel kohti seuraavan sukupolven autonomisia, ohjelmistopohjaisia toimintoja.
Kansainvälinen energiateknologiajohtaja Schneider Electric, NVIDIA ja alan johtava teollisuusohjelmistojen kehittäjä AVEVA ovat julkistaneet uusia edistysaskeleita gigawattitason tekoälydatakeskusten infrastruktuurin suunnitteluun, simulointiin, rakentamiseen, käyttöön ja ylläpitoon.
Uusi validoitu NVIDIA Vera Rubin -referenssimalli on tarkoitettu uusimpien NVIDIAn räkkiarkkitehtuurien teho- ja jäähdytysratkaisuille. AVEVA ja NVIDIA ovat tahollaan kehittäneet integroidun digitaalisen kaksosen NVIDIA Omniverse DSX Blueprint -järjestelmää ja sen ekosysteemiä varten. Lisäksi Schneider Electric on testannut NVIDIA Nemotronin avoimiin malleihin perustuvaa varhaista testiversiota tekoälyagentista, joka on tarkoitettu datakeskusten hälytysten hallintapalveluita varten.
Vera Rubin -referenssimalli huomioi tekoälyn vaatimukset
NVIDIA Vera Rubin NVL72 -räkeille on toistaiseksi luotu vain harvoja referenssimalleja. Nyt julkistettu validoitu AI-referenssimalli kattaa datakeskusten tehonhallinnan ja jäähdytyksen suunnittelun. Lisäksi sitä voi käyttää yhdessä Schneider Electricin ohjausjärjestelmien referenssimallien kanssa. Suunnitelmassa on otettu huomioon NVIDIAn uusimpien räkkijärjestelmien olennaiset infrastruktuurivaatimukset:
- Mahdollistaa uudenlaisen sähkönjakelun, jossa käytetään korkeampaa (480 VAC) syöttöjännitettä.
- Mahdollistaa korkeamman syöttölämpötilan (45 °C) teknisen jäähdytysjärjestelmän kierrossa, mikä parantaa tehokkuutta.
- Tukee uutta laitetila-arkkitehtuuria, jossa AI-räkkiklusterit jakavat keskitetyt verkko-, tallennus-, prosessori- ja tukiräkit. Sen avulla NVIDIAn räkkijärjestelmät voivat sijaita fyysisesti lähekkäin, mutta GPU-räkeille saadaan erillinen korkeampi jännite. Tämä mahdollistaa suurempien klustereiden rakentamisen ja virransyötön optimoinnin.
- Maksimoi tekoälytoimenpiteiden (token) määrän suunnittelemalla datakeskukset niin, että GPU-räkit voivat toimia eri käyttötiloissa (Max-P ja Max-Q). Max-Q-tilassa voidaan tuottaa enemmän tokeneita wattia kohden myös tilanteissa, joissa sähkön saatavuus on rajoitettua. Lisäksi redundantit järjestelmät auttavat optimoimaan laskentasuoritusta.
Referenssimallit on validoitu sähköjärjestelmän suunnittelua varten tarkoitetuilla ETAP-malleilla ja ulkoasua ja ilmavirtaa varten laadituilla ITD CFD -malleilla.
AVEVAn digitaalinen kaksonen kattaa koko elinkaaren
AVEVA on Schneider Electricin omistama teollisuusohjelmistojen toimittaja, joka julkisti yhdessä NVIDIAn kanssa uuden mallin digitaaliselle kaksoselle, joka kattaa datakeskuksen koko elinkaaren. Se maksimoi GPU:iden tehokkuuden ja nopeuttaa tekoälytehtaiden nopeaa ja laajaa käyttöönottoa.
Schneider Electric luo NVIDIA Omniversen avulla SimReady-malleja ja digitaalisia kaksosia, joita AVEVAn kehittyneet ohjelmistot tukevat. AVEVAn suunnittelu- ja käyttöohjelmisto on jatkossa sisällytetty NVIDIA Omniverse DSX Blueprint -järjestelmään ja ekosysteemiin. Sen ennustetaan nopeuttavan tekoälyvastausten muodostumista (time-to-token) toimialakohtaisten simulaatioiden, digitaalisen visualisoinnin ja yhteissuunnittelutyökalujen avulla.
Kun järjestelmäarkkitehtuuri on koottu NVIDIA Omniverse -ympäristöön, AVEVA suorittaa monialuesimulaatioita, joilla se validoi käytönaikaiset tapahtumat realistisissa olosuhteissa. Simulaatiot sisältävät tehohallinnan, lämpödynamiikan, ilmavirran suorituskyvyn ja ohjauksen laskennalliset mallit. Ne mahdollistavat suunnittelun jatkuvan iteroinnin ja optimoinnin, useiden skenaarioiden nopean arvioinnin lukuisia kuormitus- ja ympäristöolosuhteiden vaihtoehtoja käsittelemällä sekä järjestelmän lopullisen verifioinnin ennen fyysisen ympäristön rakentamista.
– Kun tekoälykuormat kasvavat kooltaan ja monimutkaisuudeltaan, datakeskusten suunnittelun virhemarginaali käy uskomattoman pieneksi. Skaalautuvien tekoälyratkaisujen toimittamiseen tarvitaan integroituja arkkitehtuureja, jotka tukevat ennennäkemättömiä suorituskykyvaatimuksia ja pitävät energiatehokkuuden huipputasolla. Lähestymistapa vähentää riskejä, nopeuttaa käyttöönottoa ja varmistaa datakeskusten tehokkuuden ja häiriönsietokyvyn, sanoo Manish Kumar, Schneider Electricin Executive Vice President, Secure Power & Data Centers.
– Gigawattitason tekoälytehdas vaatii täysin uudenlaista energiatehokasta ja erittäin ennustettavaa infrastruktuuria. NVIDIA ja Schneider Electric tarjoavat malleja digitaalisiin kaksosiin sekä ratkaisuja tehon ja jäähdytyksen suunnitteluun. Tätä kaikkea tarvitaan nopeuttamaan tekoälyvastausten muodostumiseen kuluvaa aikaa, sanoo NVIDIAn Vice President of AI Infrastructure Vladimir Troy.
NVIDIA Nemotron -testimalli hälytysten hallintapalveluiden tekoälyagentille
Schneider Electric kertoi lisäksi testanneensa onnistuneesti NVIDIA Nemotron -mallia, joka on uusi tekoälyagentti hälytyksenhallintaan. Uusi malli vastaa datakeskusalan pitkäaikaiseen haasteeseen: hälytyksiä pitäisi voida tulkita järjestelmätasolla, jotta niiden perimmäiset syyt saadaan selvitettyä ja korjaavat toimet määritettyä.
Schneider Electricin tekoälyagentti hyödyntää useiden järjestelmien reaaliaikaista IoT-dataa, jonka pohjalta se suosittelee toimenpiteitä integroitujen työkalujen avulla. Teknologia nopeuttaa ja yhdenmukaistaa ongelmanratkaisua, vähentää turhia huoltokäyntejä ja parantaa toiminnan häiriönsietokykyä.
Tietoa Schneider Electricistä
Schneider Electric on kansainvälinen energiateknologiajohtaja, joka mahdollistaa kestävän kehityksen kaikille sähköistämällä, automatisoimalla ja digitalisoimalla jokaisen toimialan, yrityksen ja kodin. Sen teknologiaratkaisujen avulla rakennukset, datakeskukset, tehtaat, infrastruktuuri ja sähköverkot voivat toimia avoimina, yhteen liitettyinä ekosysteemeinä, mikä parantaa suorituskykyä, häiriönsietoa ja vastuullisuutta. Schneider Electricin ratkaisuvalikoima kattaa älykkäät laitteet, ohjelmistokeskeiset arkkitehtuurit, tekoälyjärjestelmät, digitaaliset palvelut ja konsultoinnin.
Schneider Electricillä on 160 000 työntekijää ja miljoona kumppania yli 100 maassa. Schneider Electric on toistuvasti valittu yhdeksi maailman vastuullisimmista yhtiöistä.
www.se.com/fi/fi/
