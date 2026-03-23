Kysely: Kasvava elintarvikeala tarvitsee lisää osaajia
27.3.2026 12:45:00 EET | Elintarviketeollisuusliitto ry | Tiedote
Elintarviketeollisuusliiton (ETL) tuore osaamistarvekysely kertoo alan kasvun jatkuvan ja yritysten henkilöstömäärän lisääntyvän lähivuosina. Kasvua kiihdyttävät kotimainen kysyntä, investoinnit ja viennin piristyminen. Samalla yritykset satsaavat henkilöstönsä osaamisen kehittämiseen huomattavasti enemmän kuin Suomessa keskimäärin.
Kyselyssä yrityksiä pyydettiin arvioimaan kolmen vuoden aikajänteellä työvoima- ja osaamistarpeitaan sekä rekrytointien onnistumista, koulutustarpeita ja yhteistyötä oppilaitosten kanssa. Vastauksia saatiin 93 yritykseltä.
– Elintarvikeala on koko Suomen kannalta huomattava työllistäjä ja kasvun rakentaja. Kyselyn tulokset vahvistavat kuvaa kehittyvästä toimialasta, joka tarvitsee uusia osaajia nyt ja tulevaisuudessa, johtaja Anne Somer ETL:stä iloitsee.
Osaajatarve kasvaa ja alueelliset erot näkyvät
Vaikka työvoiman saatavuus on tällä hetkellä monin paikoin helpottunut, osaavan työvoiman löytämisessä on edelleen alueellisia eroja ja joillakin alueilla yritykset kokevat jopa osaajapulaa.
– Lisäksi yritykset arvioivat, että kun talous lähtee laajemmin kasvuun, kilpailu osaajista kiristyy entisestään, Anne Somer sanoo.
Kyselyn perusteella rekrytoinnit kohdistuvat elintarvikeyrityksissä tulevinakin vuosina vahvasti työntekijätason tehtäviin. Tällä hetkellä noin 70 prosenttia alan työvoimasta on ammattiosaajia. Eläköitymisen myötä vapautuvia paikkoja ja uusia tehtäviä täytetään pääosin samantasoisen koulutuksen omaavilla osaajilla.
Digitalisaatio kehittää työtä, osaamista päivitettävä
Elintarvikeyritykset nostivat digitalisaation ja tekoälyn merkittävimmäksi liiketoimintaan vaikuttavaksi trendiksi. Sen ei kuitenkaan arvioida juuri vähentävän työpaikkoja, vaan pikemminkin muuttavan työn sisältöä.
Digitalisaatio lisää tarvetta jatkuvalle osaamisen kehittämiselle. Henkilöstön kouluttautuminen onkin elintarvikeyrityksissä arkipäivää: kyselyn mukaan vain noin 10 prosenttia henkilöstöstä ei osallistu koulutukseen. Osuus on selvästi pienempi kuin maassamme keskimäärin, sillä Eurostatin mukaan noin 40 prosenttia Suomen työssäkäyvistä jää koulutuksen ulkopuolelle.
– Elintarvikealalla osaamista kehitetään pitkäjänteisesti. Yritykset tekevät tiivistä yhteistyötä etenkin ammatillisten oppilaitosten kanssa, mikä hyödyttää sekä työelämää että koulutuksen järjestäjiä, Anne Somer sanoo.
– Elintarvikealalla on vakaat tulevaisuudennäkymät. On erittäin tärkeää, että laadukasta koulutusta on tarjolla riittävästi kautta Suomen, sillä ruokia ja juomia valmistavia yrityksiä toimii maamme kaikissa maakunnissa, hän tähdentää.
Kansainväliset osaajat yhä tärkeämpi osa työvoimaa
Kansainvälisten osaajien merkitys elintarvikealalla kasvaa. Kyselyssä 40 prosenttia yrityksistä arvioi osuuden lisääntyvän ja 60 prosenttia säilyvän ennallaan.
Yritykset viestittivät, että kansainvälisten osaajien saatavuutta pitää sujuvoittaa. Muun muassa lupaprosesseja on virtaviivaistettava ja saatavuusharkinnasta luovuttava.
Koulutus ja työelämä käsi kädessä
Yritykset listasivat tulevaisuuden tärkeimmiksi geneerisiksi taidoiksi oppimiskyvyn ja -halun, ongelmanratkaisutaidot sekä monitaitoisuuden. Substanssitaidoista kärkeen nousivat elintarviketurvallisuus, myynti- ja markkinointiosaaminen sekä laatuosaaminen.
Koulutusorganisaatioille kyselyn tulokset tarjoavat arvokasta tietoa. Tavoitteena on varmistaa, että koulutus vastaa entistä paremmin yritysten ja elinkeinoelämän muuttuviin tarpeisiin.
– Kun koulutus ja työelämä kulkevat käsi kädessä, syntyy osaamista, joka vahvistaa sekä yritysten kasvua että yhteiskunnan hyvinvointia, Anne Somer toteaa.
Yhteyshenkilöt
Anne SomerJohtaja, Työ ja osaaminenETLPuh:050 345 2134anne.somer@etl.fi
Tietoa julkaisijasta
Elintarviketeollisuusliitto on ruoka-alan suunnannäyttäjä ja kokoava voima. Edustamme Suomessa toimivia ruoka- ja juomayrityksiä. Tavoitteenamme on uudistuva ja vetovoimainen ruoka-ala, joka luo hyvinvointia koko Suomeen.
Elintarviketeollisuusliiton toiminnan piirissä olevat noin 600 yritystä kattavat kaikki elintarviketeollisuuden toimialat ja elintarviketeollisuuden tuotannon Suomessa lähes kokonaan.
Elintarviketeollisuus on Suomessa kolmanneksi suurin teollinen toimiala, joka työllistää 44 000 henkeä. Ruokia ja juomia valmistavia yrityksiä toimii kaikkialla maassamme.
Koko ruoka-ala (alkutuotanto, elintarviketeollisuus, päivittäistavarakauppa ja ruokapalvelut) työllistää Suomessa yhteensä 320 000 henkeä, kun välilliset vaikutukset lasketaan mukaan.
