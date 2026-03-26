Turun yliopisto ja Turun ammattikorkeakoulu kehittävät uutta korkeakouluyhteisömallia

Turussa yhteistyö Turun yliopiston ja Turun ammattikorkeakoulun välillä on ollut jo pitkään toimivaa ja tuloksellista.

– Meillä on jaettu näkemys yhteisistä strategisista päämääristä. Korostamme koulutuksen ja tutkimuksen laatua, kilpailukykyistä infrastruktuuria sekä osaavaa ja hyvinvoivaa yhteisöä. Haluamme kehittää yhteistyötämme uudenlaiseksi korkeakouluyhteisömalliksi, jolla lisäämme sekä alueellista että kansallista vaikuttavuuttamme, rehtori Marjo Kaartinen Turun yliopistosta sanoo.

– Yhteistyössä tärkeintä on tuloksellisuus, sujuvuus ja korkea laatu, eivät hallinnolliset muutokset. Haluamme uudella yhteistyömallilla vastata alueen osaajatarpeisiin sekä maakunnan elinvoiman ja TKI-panostusten kasvattamiseen entistäkin paremmin, rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila Turun ammattikorkeakoulusta sanoo.

Korkeakoulujen välisen strategisen kumppanuussopimuksen myötä yhteistyötä lisätään nyt esimerkiksi tohtorikoulutuksessa. Osaamista ja ohjaajaresursseja on tarkoitus jakaa yli organisaatiorajojen, erityisesti tutkimuksen ja työelämäyhteyksien vahvistamisessa. Tavoitteena on saada luotua kansallisesti merkittäviä uusia panostuksia monialaisiin teemoihin, kuten kokonaisturvallisuuteen.

Korkeakoulujen vahvuudet täydentävät toisiaan

Kaartinen ja Taatila toteavat, että Turussa yhteistyö rakentuu korkeakoulujen erityispiirteille ja vahvuuksille.

– Yhteistyö perustuu molempien korkeakoulujen monialaiselle huippuosaamiselle ja yhteisille infrastruktuuriratkaisuille. Tuore esimerkki on yhteinen, 1,4 miljoonan euron rahoituksen saanut tutkimus- ja investointihanke, jossa kehitetään uudenlaista 3D-tulostusteknologiaa erityisesti Varsinais-Suomen meriteollisuuden tarpeisiin. Parhaillaan valmistellaan myös useita alueellisia tutkimusinfrastruktuurihakemuksia, joilla pystyttäisiin vastaamaan laajasti maakunnan tulevaisuustarpeisiin, Taatila sanoo.

– Rakennamme yhdessä sivistystä ja kasvua koko alueen ja Suomen hyväksi. Kumppanuus konkretisoi lukuisia yhteisiä tavoitteitamme jänteväksi ja nopeaksi kehittyväksi toiminnaksi, Kaartinen ja Taatila toteavat.