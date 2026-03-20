Luonnonperintösäätiön Taiteen metsä -kampanja yhdistää taiteen ja metsien suojelun TEOS 2026 -tapahtumassa
26.3.2026 11:29:01 EET | Luonnonperintösäätiö sr | Tiedote
Luonnonperintösäätiö osallistuu tänä vuonna ensimmäistä kertaa Suomen monipuolisimpaan teosvälitystapahtumaan TEOS 2026. Valtakunnallinen tapahtuma järjestetään 8.–17.5.2026 Helsingin Kaapelitehtaan Merikaapelihallissa sekä rinnakkaisesti verkossa. Järjestäjinä toimivat Suomen Taidegraafikot, Suomen Kuvanveistäjäliitto ja Valokuvataiteilijoiden liitto.
TEOS 2026 -myyntitapahtumassa Luonnonperintösäätiöllä on oma Taiteen metsä -alue, jonne taiteilijat voivat lahjoittaa teoksiaan myyntiin. Asiakas saa teoksen mukaansa heti oston yhteydessä, ja myynnin tuotto ohjataan uhanalaisten vanhojen metsien hankintaan ja pysyvään rauhoittamiseen. Esillä on monipuolinen kattaus veistoksia, grafiikkaa ja valokuvataidetta.
Taiteen metsä -kampanjaan voi osallistua jo ennen tapahtumaa Luonnonperintösäätiön sivuilla, Ikimetsägallerian sivuilla ja Valokuvataiteilijoiden liiton Hippolyte-verkkokaupassa. Näillä kanavilla kampanja jatkuu myös TEOS 2026 -tapahtuman jälkeen. Osallistua voi myös Hämeenlinnassa sijaitsevan Ikimetsägallerian kautta. Taiteen metsä -kampanja on jatkoa Luonnonperintösäätiön menestyksekkäille taidehuutokaupoille.
Kampanjaan voi osallistua monin tavoin, esimerkiksi ostamalla teoksen, lahjoittamalla teoksia myyntiin tai lahjoittamalla vapaavalintaisen summan Taiteen metsän suojeluun. Myös yritysten tuki Taiteen metsälle on toivottavaa.
Taiteen metsä avaa uuden tavan yhdistää taiteilijat, taiteesta nauttivat ja alan yhteisöt tukemaan luonnonsuojelutyötä. Kampanja tarjoaa suoran väylän vahvistaa taidetoiminnan vastuullisuutta, tuo esiin taiteen mahdollisuudet tukea luonnonsuojelua ja uudistaa taidekentän toimintatapoja.
Lisätietoa TEOS 2026 -tapahtumasta: www.teosvalitys.fi/
Lisätietoa Taiteen metsä -kampanjasta: www.luonnonperintosaatio.fi/taiteen-metsa
Taneli Eskola / Ikimetsägalleria
puh.0505261288
Hanna Kuokka / TEOS 2026
Tuottaja, markkinointi ja viestintä
hanna.kuokka@sculptors.fi
puh. 041 536 2885
Juho HakkarainenViestintäjohtajaLuonnonperintösäätiöPuh:0400 977886Puh:0400977886juho.hakkarainen@luonnonperintosaatio.fi
Luonnonperintösäätiö suojelee suomalaista luontoa
Luonnonperintösäätiö on kalastaja Pentti Linkolan vuonna 1995 perustama säätiö, joka suojelee luontoa, ensisijaisesti uhanalaista metsää. Säätiö hankkii lahjoitusvaroin luonnonalueita ja takaa niille luonnonsuojelulain mukaisen pysyvän rauhoituksen.
