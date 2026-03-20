Luonnonperintösäätiön Taiteen metsä -kampanja yhdistää taiteen ja metsien suojelun TEOS 2026 -tapahtumassa

TEOS 2026 -myyntitapahtumassa Luonnonperintösäätiöllä on oma Taiteen metsä -alue, jonne taiteilijat voivat lahjoittaa teoksiaan myyntiin. Asiakas saa teoksen mukaansa heti oston yhteydessä, ja myynnin tuotto ohjataan uhanalaisten vanhojen metsien hankintaan ja pysyvään rauhoittamiseen. Esillä on monipuolinen kattaus veistoksia, grafiikkaa ja valokuvataidetta.



Taiteen metsä -kampanjaan voi osallistua jo ennen tapahtumaa Luonnonperintösäätiön sivuilla, Ikimetsägallerian sivuilla ja Valokuvataiteilijoiden liiton Hippolyte-verkkokaupassa. Näillä kanavilla kampanja jatkuu myös TEOS 2026 -tapahtuman jälkeen. Osallistua voi myös Hämeenlinnassa sijaitsevan Ikimetsägallerian kautta. Taiteen metsä -kampanja on jatkoa Luonnonperintösäätiön menestyksekkäille taidehuutokaupoille.

Kampanjaan voi osallistua monin tavoin, esimerkiksi ostamalla teoksen, lahjoittamalla teoksia myyntiin tai lahjoittamalla vapaavalintaisen summan Taiteen metsän suojeluun. Myös yritysten tuki Taiteen metsälle on toivottavaa.



Taiteen metsä avaa uuden tavan yhdistää taiteilijat, taiteesta nauttivat ja alan yhteisöt tukemaan luonnonsuojelutyötä. Kampanja tarjoaa suoran väylän vahvistaa taidetoiminnan vastuullisuutta, tuo esiin taiteen mahdollisuudet tukea luonnonsuojelua ja uudistaa taidekentän toimintatapoja.



Lisätietoa TEOS 2026 -tapahtumasta: www.teosvalitys.fi/

Lisätietoa Taiteen metsä -kampanjasta: www.luonnonperintosaatio.fi/taiteen-metsa