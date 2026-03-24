Valtatien 3 ja kantatien 67 liittymän parantamista selvitetään Kurikassa
30.3.2026 10:13:36 EEST | Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskus | Tiedote
Elinvoimakeskus on aloittanut yhdessä Kurikan kaupungin kanssa rakentamissuunnitelman laatimisen valtatien 3 ja kantatien 67 liittymässä Kurikassa. Suunnittelun tarkoituksena on tarkastella, onko liittymän toimivuudessa parannettavaa.
Liittymä on liikennemääriltään vilkas. Liittymässä on myös poikkeuksellisen paljon valtatieltä 3 kantatielle 67 oikealle kääntyvää liikennettä. Tämä osaltaan korostaa tarvetta parantaa liittymästä oikealle kääntyvän liikenteen olosuhteita.
Samassa yhteydessä Kurikan kaupunki on tarkastelemassa tarvetta Jalasjärven suunnan oikealle kääntyvän liikenteen liittymiskaistalle (kiihdytyskaistalle).
Rakentamissuunnitelma valmistuu alkukesän 2026 aikana. Suunnitelman valmistumisen jälkeen päätetään mahdollisista liittymän parantamistoimenpiteistä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Teppo LeppäahoprojektipäällikköElinvoimakeskus
Liikenneosasto, investointiyksikkö
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskus hoitaa Etelä-Pohjanmaalla elinkeinoihin, työllisyyteen, maaseutuun ja maahanmuuttoon liittyviä tehtäviä. Ympäristötehtäviä sekä maanteiden pidon tehtäviä eli tienpidon hankkeiden ja kunnossapidon suunnittelua hoidamme Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelemme myös muita alueita.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Etelä-Pohjanmaalla helmikuun lopussa 8488 työtöntä työnhakijaa24.3.2026 08:00:00 EET | Tiedote
Työttömyyden kasvu Etelä-Pohjanmaalla on hieman maan keskiarvoa voimakkaampaa. Työttömien työnhakijoiden määrä nousi Etelä-Pohjanmaalla vuoden takaisesta vertailuajankohdasta 663 henkilöllä eli 8,5 prosentilla. Koko maassa työttömien työnhakijoiden määrä nousi vuoden takaisesta 6,6 prosentilla. Edellisestä kuukaudesta työttömien työnhakijoiden määrä nousi 156 henkilöllä.
Pohjalaismaakunnissa kevättulvat ovat jäämässä keskimääräistä pienemmiksi13.3.2026 15:47:29 EET | Tiedote
Sään lämpeneminen sekä lähipäiville ennustetut sateet saavat pohjalaisjokien virtaamat nousuun viikonlopun aikana. Lumen määrä pohjalaismaakunnissa on ollut tavanomaista vähäisempi. Runsaammat sateet saattavat nostaa jokien virtaamia nopeastikin ja aiheuttaa vielä haurastumattomien jäiden liikkeellelähdön.
Tjällossningsperioden börjar på grusvägarna i de österbottniska landskapen13.3.2026 13:10:33 EET | Pressmeddelande
Den milda början av mars har smält snö och landsvägsytor i de österbottniska landskapen. På grusvägarna kan man observera begynnande ytlig tjällossning särskilt vid öppna åkerområden. Vid ytlig tjällossning förlorar grusvägens ytskikt sin bärighet och kan i värsta fall bli gyttjigt, vilket försvårar trafiken. Skadligare djupgående tjällossning kan förekomma senare när våren framskrider.
Kelirikkokausi on alkamassa Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan soratiestöllä13.3.2026 13:10:33 EET | Tiedote
Leuto maaliskuun alku on sulattanut lumia ja maanteiden pintoja pohjalaismaakunnissa. Sorateillä on havaittavissa alkavaa pintakelirikkoa erityisesti peltoaukeilla. Pintakelirikossa soratien pintakerros menettää kantavuutensa ja voi pahimmillaan velliintyä, mikä vaikeuttaa liikennöintiä. Haitallisempaa runkokelirikkoa voi esiintyä myöhemmin kevään edetessä.
Nationellt ACWA LIFE-projekt sparkades i gång i Vasa13.3.2026 12:50:44 EET | Pressmeddelande
Tillståndet i Finlands vatten förbättras i ett nytt EU-finansierat ACWA LIFE-projekt, som sammanför mark- och vattenområdesägare, myndigheter, stiftelser och andra aktörer från hela landet. Det åttaåriga projektets kick-offevenemang hölls i Vasa tisdagen den 10 mars.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme