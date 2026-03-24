Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskus

Valtatien 3 ja kantatien 67 liittymän parantamista selvitetään Kurikassa

30.3.2026 10:13:36 EEST | Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskus | Tiedote

Jaa

Elinvoimakeskus on aloittanut yhdessä Kurikan kaupungin kanssa rakentamissuunnitelman laatimisen valtatien 3 ja kantatien 67 liittymässä Kurikassa. Suunnittelun tarkoituksena on tarkastella, onko liittymän toimivuudessa parannettavaa.

Auto ja traktori ajavat maantiellä, tienviitat näyttävät suuntia kohti Vaasaa, Seinäjokea ja Tamperetta, taustalla metsää.
Liittymä on liikennemääriltään vilkas. Liittymässä on myös poikkeuksellisen paljon valtatieltä 3 kantatielle 67 oikealle kääntyvää liikennettä. Tämä osaltaan korostaa tarvetta parantaa liittymästä oikealle kääntyvän liikenteen olosuhteita.

Samassa yhteydessä Kurikan kaupunki on tarkastelemassa tarvetta Jalasjärven suunnan oikealle kääntyvän liikenteen liittymiskaistalle (kiihdytyskaistalle).

Rakentamissuunnitelma valmistuu alkukesän 2026 aikana. Suunnitelman valmistumisen jälkeen päätetään mahdollisista liittymän parantamistoimenpiteistä.

Avainsanat

liikenneparannussuunnitelmaliittymäkurikka

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Kartta Kurikan alueelta, jossa punainen nuoli osoittaa tiettyä kohtaa alueella.
Lataa
Lataa

Tietoja julkaisijasta

Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskus hoitaa Etelä-Pohjanmaalla elinkeinoihin, työllisyyteen, maaseutuun ja maahanmuuttoon liittyviä tehtäviä. Ympäristötehtäviä sekä maanteiden pidon tehtäviä eli tienpidon hankkeiden ja kunnossapidon suunnittelua hoidamme Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelemme myös muita alueita.

Logo: Elinvoimakeskus, Livskraftscentralen.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Tjällossningsperioden börjar på grusvägarna i de österbottniska landskapen13.3.2026 13:10:33 EET | Pressmeddelande

Den milda början av mars har smält snö och landsvägsytor i de österbottniska landskapen. På grusvägarna kan man observera begynnande ytlig tjällossning särskilt vid öppna åkerområden. Vid ytlig tjällossning förlorar grusvägens ytskikt sin bärighet och kan i värsta fall bli gyttjigt, vilket försvårar trafiken. Skadligare djupgående tjällossning kan förekomma senare när våren framskrider.

​​Kelirikkokausi on alkamassa Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan soratiestöllä​13.3.2026 13:10:33 EET | Tiedote

Leuto maaliskuun alku on sulattanut lumia ja maanteiden pintoja pohjalaismaakunnissa. Sorateillä on havaittavissa alkavaa pintakelirikkoa erityisesti peltoaukeilla. Pintakelirikossa soratien pintakerros menettää kantavuutensa ja voi pahimmillaan velliintyä, mikä vaikeuttaa liikennöintiä. Haitallisempaa runkokelirikkoa voi esiintyä myöhemmin kevään edetessä.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
