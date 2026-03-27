Oras Investin vuosi 2025: Teollisen omistajuuden vahvistamista

“Vuosi 2025 oli Oras Investille muutosten vuosi, kun toteutimme merkittävän sukupolvenvaihdoksen. Pitkäaikainen hallituksen puheenjohtajamme Jari Paasikivi jäi eläkkeelle menestyksekkään ja vaikutusvaltaisen uran jälkeen. Annika Paasikivi siirtyi toimitusjohtajan tehtävästä hallituksen puheenjohtajaksi, ja minä aloitin Oras Investin toimitusjohtajana. Kesäkuussa 2025 juhlistimme 20 vuoden pitkäjänteistä teollista omistajuuttamme kahdella erityisellä tilaisuudella. Julkaisimme kirjan “Omistaja”, joka kertoo tähänastisesta matkastamme. Lisäksi juhlimme merkkivuotta seminaarin ja gaalan merkeissä yhdessä kollegoidemme sekä omistaja- ja kumppaniverkostomme kanssa. Toimintaympäristön turbulenssista huolimatta pysyimme strategiassamme ja investoimme 200 miljoonaa euroa omistustemme kasvattamiseen”, sanoo toimitusjohtaja Markus Melkko.

Oras Invest on pörssiyhtiöiden Kemiran, Valmetin, Georg Fischerin ja Lindabin suurin teollinen omistaja, Konecranesin toiseksi suurin omistaja sekä Oras Groupin sataprosenttinen omistaja. Oras Invest on myös ankkurisijoittaja pääomasijoitusyhtiö Kvantedin ensimmäisessä rahastossa, joka sijoittaa teollisen teknologian startup-yrityksiin Pohjois-Euroopassa.

Oras Investin omistukset menestyivät hyvin vuonna 2025 huolimatta globaalin kauppapolitiikan vaihtelusta ja Euroopan rakennussektorin jatkuvista haasteista. Oras Investin omistusten nettoarvo kasvoi 11 % ja oli 1,9 miljardia euroa. Omistettujen yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto oli 17,9 miljardia euroa ja henkilöstön keskimääräinen lukumäärä 62 948. Oras Investin osinkotulot olivat 63 miljoonaa euroa.

“Timo Ihamuotila on ilmoittanut nimitystoimikunnallemme, että hän jättää Oras Investin hallituksen. Haluamme esittää Timolle lämpimät kiitokset hänen näkemyksistään, johtajuudestaan ja vankkumattomasta tuestaan Oras Investin pitkäjänteisessä arvonluonnissa. Olemme myös erittäin iloisia voidessamme toivottaa Ilkka Haran tervetulleeksi hallituksen uudeksi jäseneksi. Ilkan laaja kokemus teollisesta johtamisesta on erittäin arvokasta matkallamme eteenpäin”, Markus Melkko jatkaa.

“Siirryttäessä vuoteen 2026 maailman ja Euroopan talouksien kasvunäkymä oli suhteellisen optimistinen. Geopoliittinen epävarmuus on kuitenkin jatkunut ja luonut epävarmuutta sekä talouteen että liiketoimintaan. Lyhyen aikavälin epävarmuuksien yli katsottaessa yhtiöidemme näkymät ovat positiiviset. Kaikilla on vahva markkina-asema ja hyvä taloudellinen tilanne. Ne ovat valmiita keskittymään kasvuun”, Markus Melkko päättää.

Markus Melkko, toimitusjohtaja, Oras Invest, puh. +358 10 28 68 100, markus.melkko@orasinvest.fi

Oras Investin vuosikatsaus 2025 on saatavilla osoitteessa www.orasinvest.fi