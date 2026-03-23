Demarinaisten puheenjohtaja: ”Kutsuhuuto kunnille ja hyvinvointialueille – perusteettomille pätkätöille ei tule antaa sijaa”

”Nyt on koko Suomen valtuutettujen hetki toimia: epäreilulle politiikalle voi ja pitää sanoa ei. Haastan kaikki naisvaltuutetut puoluekannasta riippumatta jättämään valtuustoaloitteen omalla paikkakunnallaan. Perusteettomille pätkätöille ei ole sijaa julkisella sektorilla eikä missään muuallakaan. Tämä ei ole puoluekysymys, vaan tasa-arvo- ja työelämäkysymys. Vaikka laki antaisi mahdollisuuden huonoon henkilöstöpolitiikkaan, voimme päättää olla käyttämättä sitä, ” Marttila linjaa.

Kokoomusjohtoinen hallitus on perustellut lakimuutosta nuorten työllistymisen tukemisella ja yritysten rekrytointikynnyksen madaltamisella. Marttilan mukaan nämä perustelut eivät kuitenkaan päde julkisella sektorilla.

”Hallituksen perustelu nuorten työllistymisestä ei koske julkista sektoria, jossa ei ole työllistämiskynnystä vaan päinvastoin akuutti työvoimapula. Me tarvitsemme pysyvyyttä, osaamista ja sitoutuneita työntekijöitä, emme lisää määräaikaisuuksia, joita julkisella sektorilla on jo nykyisellään yksityistä sektoria enemmän. Jos haluamme lisää tekijöitä sosiaali-, terveys- ja kasvatusaloille, meidän on tarjottava pysyviä ja turvallisia työsuhteita, ei lyhyitä pätkiä ilman perusteita,” Marttila sanoo.

Demarinaiset rohkaisee jokaista kuntaa ja hyvinvointialuetta tekemään oman päätöksensä ja suojelemaan työntekijöidensä asemaa, vaikka hallitus pyrkisikin toiseen suuntaan.

”Jos hallitus ei suojele nuoria naisia työelämän syrjinnältä, kunta- ja aluepäättäjät voivat. Nyt on aika toimia!”, Marttila päättää.