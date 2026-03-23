Demarinaisten puheenjohtaja: ”Kutsuhuuto kunnille ja hyvinvointialueille – perusteettomille pätkätöille ei tule antaa sijaa”
26.3.2026 12:37:40 EET | Demarinaiset | Tiedote
Demarinaisten puheenjohtaja, kansanedustaja Helena Marttila kannustaa, että kuntien ja hyvinvointialueiden valtuutetut kaikkialla Suomessa seuraavat Helsingin Sosialidemokraattien esimerkkiä. Helsingin sd-valtuustoryhmä jätti eilen valtuuston kokouksessa (25.3.) valtuustoaloitteen perusteettomien määräaikaisten työsuhteiden kieltämiseksi, vaikka lainsäädäntö jatkossa ne sallisivatkin. Eduskunnassa on parhaillaan käsittelyssä oikeistohallituksen ajama lakimuutos, joka laillistaisi määräaikaisen työsopimuksen tekemisen ilman perustetta yhden vuoden ajaksi työnantajan aloitteesta. Demarinaisten ja asiantuntijoiden mielestä esitys kasvattaa raskaus- ja perhevapaasyrjinnän riskiä ja heikentää erityisesti nuorten naisten asemaa työmarkkinoilla.
”Nyt on koko Suomen valtuutettujen hetki toimia: epäreilulle politiikalle voi ja pitää sanoa ei. Haastan kaikki naisvaltuutetut puoluekannasta riippumatta jättämään valtuustoaloitteen omalla paikkakunnallaan. Perusteettomille pätkätöille ei ole sijaa julkisella sektorilla eikä missään muuallakaan. Tämä ei ole puoluekysymys, vaan tasa-arvo- ja työelämäkysymys. Vaikka laki antaisi mahdollisuuden huonoon henkilöstöpolitiikkaan, voimme päättää olla käyttämättä sitä, ” Marttila linjaa.
Kokoomusjohtoinen hallitus on perustellut lakimuutosta nuorten työllistymisen tukemisella ja yritysten rekrytointikynnyksen madaltamisella. Marttilan mukaan nämä perustelut eivät kuitenkaan päde julkisella sektorilla.
”Hallituksen perustelu nuorten työllistymisestä ei koske julkista sektoria, jossa ei ole työllistämiskynnystä vaan päinvastoin akuutti työvoimapula. Me tarvitsemme pysyvyyttä, osaamista ja sitoutuneita työntekijöitä, emme lisää määräaikaisuuksia, joita julkisella sektorilla on jo nykyisellään yksityistä sektoria enemmän. Jos haluamme lisää tekijöitä sosiaali-, terveys- ja kasvatusaloille, meidän on tarjottava pysyviä ja turvallisia työsuhteita, ei lyhyitä pätkiä ilman perusteita,” Marttila sanoo.
Demarinaiset rohkaisee jokaista kuntaa ja hyvinvointialuetta tekemään oman päätöksensä ja suojelemaan työntekijöidensä asemaa, vaikka hallitus pyrkisikin toiseen suuntaan.
”Jos hallitus ei suojele nuoria naisia työelämän syrjinnältä, kunta- ja aluepäättäjät voivat. Nyt on aika toimia!”, Marttila päättää.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Helena MarttilaDemarinaisten puheenjohtaja, SDP:n kansanedustajaPuh:050 479 0935helena.marttila@eduskunta.fi
Kuvat
Linkit
Demarinaiset
Sosialidemokraattiset Naiset (Demarinaiset) on Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen naisjärjestö.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Afganistan on jälleen kerran arvioitu maailman surkeimmaksi maaksi elää erityisesti tytöille ja naisille. Tuoreen maailman onnellisuusraportin mukaan Afganistan sijoittuu 147 maan joukosta viimeiseksi, ja afgaaninaisten keskimääräinen elämänlaadun arvio on koko aineiston alhaisin. Kansainväliset ihmisoikeusjärjestöt ovat kuvanneet Afganistania "instituutioidun syrjinnän ja ihmisarvon loukkaamisen järjestelmäksi". Demarinaiset vaativat, että Suomi toimii Afganistanin tyttöjen ja naisten puolesta kaikilla kansainvälisillä areenoilla.
Rasismin vastainen päivä muistuttaa meitä siitä, että yhdenvertaisuus ei ole itsestäänselvyys. Se on arvo, jota on puolustettava joka päivä kaikkialla kuten politiikassa, työpaikoilla, kouluissa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa.
Euroopan laajuiseen ”My voice, my choice” -kansalaisaloitteeseen osallistuneet ja sitä tukeneet saivat muutama viikko sitten ilouutisia, kun Euroopan komissio ilmaisi tukensa EU:n laajuiselle aborttioikeudelle. Demarinaisten mielestä seuraava keskeinen askel tasa-arvon ja naisten oikeuksien vahvistamisessa on aborttioikeuden kirjaaminen Suomessa perustuslakiin. Demarinaiset ovat jättäneet asiasta aloitteen toukokuussa pidettävälle puoluekokoukselle.
Naisten ja tyttöjen oikeuksia kyseenalaistetaan voimakkaasti ja murennetaan eri puolilla maailmaa. Suomessakaan ei ole varaa tuudittautua siihen, että jo saavutettu kehitys olisi pysyvää tai itsestään selvää, sanoo kansanedustaja, Demarinaisten puheenjohtaja Helena Marttila.
Poliittiset naisjärjestöt vaativat, että hallituksen esitys määräaikaisten työsuhteiden käytön helpottamisesta palautetaan valmisteluun. Tasa-arvovaltuutettu on tuonut esiin, että suuri osa heille tulevista syrjintäepäilyistä liittyy juuri määräaikaisiin työsuhteisiin, joissa ilmenee raskaus- ja perhevapaasyrjintää. Määräaikaisuus koskettaa erityisesti naisia: lähes 60 % määräaikaisissa työsuhteissa olevista on naisia, ja 25–29-vuotiaista naisista jopa joka kolmas työskentelee määräaikaisena.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme