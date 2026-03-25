Mikä avuksi siitepölyallergian oireisiin?

Siitepölyallergian yleisimpiä oireita ovat nenän tukkoisuus, kirkas vuoto, aivastelu, silmien kutina ja vuotaminen sekä väsymys. Allergia voi aiheuttaa myös iho-oireita tai astman kaltaisia hengitystieoireita.

”Jos allergiaoireet hankaloittavat arkea, niiden hoitoon kannattaa kysyä neuvoa apteekista. Autamme sopivan lääkkeen valinnassa ja tarkastamme myös lääkkeen sopivuuden oireisiin sekä muuhun asiakkaalla käytössä olevaan lääkitykseen”, proviisori Mari Havia Yliopiston Apteekista sanoo.

Hoida oireita paikallisesti

Allergiaoireita kannattaa hoitaa ensisijaisesti paikallisesti. Antihistamiinisilmätipat ovat ensisijainen lääkitys silmien akuuteissa allergiaoireissa.



Kortisoninenäsumutteet puolestaan ovat ensisijainen lääkitys allergisen nuhan itsehoidossa. Kortisoninenäsumutetta tulisi käyttää säännöllisesti koko allergiakauden ajan ja pakkauksen ohjeen mukaisesti.



”Myös lääkkeettömät vaihtoehdot voivat auttaa allergian hoidossa ja tukea lääkehoitoa. Esimerkiksi nenänhuuhtelukannulla voi huuhtoa siitepölyä pois nenän limakalvoilta. Apteekissa on myös saatavilla sumutteena fysiologisia suolaliuoksia, jotka kosteuttavat limakalvoja”, Havia vinkkaa.



Suun kautta otettavat antihistamiinitabletit saattavat olla tarpeen myös, jos paikallishoitovalmisteet eivät yksinään riitä.



Aloita hoito ajoissa



Parhaan tehon allergialääkkeistä saa, kun hoito aloitetaan ajoissa ja lääkkeitä käytetään säännöllisesti. On myös tärkeää noudattaa pakkausselosteen ohjeita annostuksesta.



”Kannattaa keskustella allergiaoireistaan farmaseutin kanssa, jolloin voimme kartoittaa tilanteen, auttaa sopivan lääkkeen valinnassa ja ohjata tarvittaessa lääkäriin”, Havia sanoo.



Lääkäriin tulee hakeutua, jos itsehoito ei helpota oireita. Myös jos oireet ovat ympärivuotisia tai esimerkiksi allerginen yskä tai astman kaltaiset oireet vaivaavat siitepölyaikaan tai astmaatikkona kärsit astman pahenemisesta, on syytä hakeutua lääkäriin.