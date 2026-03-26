Perhetalo II -alueelta uusia omakoti- ja rivitalotontteja tarjouskilpailussa
31.3.2026 10:32:05 EEST | Naantalin kaupunki | Tiedote
Naantalin kaupunki on avannut tarjouskilpailun viidestä omakotitalotontista (AO) ja kahdesta asuinpientalorakentamisen tontista (AP) Perhetalo II-alueelta. Tarjouskilpailu on käynnissä 15.5.2026 klo 15.00 saakka.
Kilpailuun asetetut tontit sijaitsevat Luonnonmaan saarella noin kolmen kilometrin etäisyydellä Naantalin keskustasta, päättyvän Pyrstötähti-kadun loppupäässä. Tontit ovat osa uutta ns. Perhetalo II -aluetta, joka täydentää aikaisemmin rakennettua Perhetalo I -aluetta. Nämä alueet muodostavat yhdessä modernin, luonnonläheisen Aurinkotuulen asuinalueen.
Kilpailuun asetetut omakotitontit ovat viimeiset omakotitontit Perhetalo II:n itäiseltä osalta. AP-tontteja on jäljellä vielä viisi, joista kaksi asetetaan hakuun nyt ja loput kolme myöhemmin. Perhetalo II:n läntisen osan tontit tulevat hakuun lähivuosina kunnallistekniikan valmistuttua.
– Perhetalo I ja II ‑alueet ovat osoittautuneet halutuiksi asuinpaikoiksi. Omakotitalotontit ovat varattu ripeässä tahdissa, ja kaikki alueen omakotitontit on luovutettu. Alue on vetovoimainen ja luonnonläheinen asuinpaikka, jossa on saatavilla hyvät lähipalvelut, toteaa Naantalin vs. maankäyttöpäällikkö Matti Kotiniemi.
Lähiseudun palveluista tärkeimpinä ovat Luonnonmaan perhetalo sekä ruokakauppa tankkausasemineen. Luonnonmaan perhetalossa on saatavilla saman katon alla varhaiskasvatuksen, esiopetuksen sekä perusopetuksen palveluita sekä liikunta- ja harrastusmahdollisuuksia. Alueelta on sujuvat yhteydet kolmen kilometrin päähän Naantalin keskustaan sekä Turun ja Raision suuntiin Armonlaaksontietä pitkin.
Tarjouskilpailuun osallistutaan täyttämällä kaupungin verkkopalvelussa sähköinen tonttitarjouslomake määräaikaan, 15.5.2026 klo 15.00, mennessä.
Tontista esitettävän tarjouksen tulee olla vähintään pohjahinnan suuruinen. Tontit myydään hyväksytyn tarjouksen tekijälle tarjottuun hintaan tai vaihtoehtoisesti vuokrataan maanvuokrasopimuksella, jolloin vuosivuokra on 5,7 % tarjotusta hinnasta.
Tontteihin on mahdollista tutustua esittelytilaisuuksissa, jotka järjestetään torstaina 16.4. klo 16–17 sekä perjantaina 8.5. klo 15–16 paikan päällä. Muut esittelytilaisuudet voidaan sopia erikseen.
Matti KotiniemimaankäyttöinsinööriNaantalin kaupunkiPuh:040 620 5494matti.kotiniemi@naantali.fi
Lue lisää julkaisijalta Naantalin kaupunki
Naantalin kaupungin tilinpäätös valmistui – vuosi 2025 oli vahva, tulevina vuosina talous kiristyy26.3.2026 12:39:33 EET | Tiedote
Naantalin kaupunki on hoitanut talouttaan vastuullisesti ja tulevaisuutta jatkuvasti arvioiden. Vuosi 2025 jatkaa vahvojen talousvuosien linjaa, mutta tulevina vuosina talous kiristyy.
Ruonan yhdystien kiertoliittymän rakentaminen alkaa25.3.2026 11:12:50 EET | Tiedote
Ruonan yhdystien ja Rautakadun urakka etenee vaiheeseen, jossa Ruonan yhdystielle rakennetaan kiertoliittymä. Työ aloitetaan viikolla 14.
Naantali.fi-verkkopalvelu nousi jälleen parhaaksi kuntien verkkosivujen käyttäjätutkimuksessa23.3.2026 09:00:00 EET | Tiedote
Naantalin kaupungin verkkopalvelu sai ensimmäisen sijan kuntien verkkosivujen käyttäjätutkimuksessa. Naantali on osallistunut tutkimukseen kahden vuoden välein, ja naantali.fi-sivusto ylsi ensimmäiselle sijalle nyt kolmatta kertaa peräkkäin.
Meriteollisuuden tulevaisuus ja uudet yhteistyökumppanuudet keskiössä Meriverkostot-tapahtumassa Naantalissa 26.3.19.3.2026 13:00:00 EET | Tiedote
Meriteollisuuden ammattilaisille suunnattu Meriverkostot-tapahtuma järjestetään torstaina 26.3.2026 klo 9–15 Naantalin kylpylässä. Tapahtuma kokoaa yhteen meriklusterin toimijat ja asiantuntijat eri puolilta Suomea verkostoitumaan ja kuulemaan alan ajankohtaisista teemoista.
Kirjastojärjestelmän päivitys aiheuttaa poikkeuksia kirjastojen aukioloihin 22.–24.3.19.3.2026 09:00:00 EET | Tiedote
Naantalin kirjastot ja saariston palvelupisteet ovat kiinni maanantaina 23.3. koko päivän ja tiistaina 24.3. klo 12 asti Vaski-kirjastojen kirjastojärjestelmän päivityksen takia. Omatoimi ja verkkokirjasto ovat pois käytöstä jo sunnuntaina 22.3. klo 19 alkaen.
