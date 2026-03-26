Perhetalo II -alueelta uusia omakoti- ja rivitalotontteja tarjouskilpailussa

31.3.2026 10:32:05 EEST | Naantalin kaupunki | Tiedote

Naantalin kaupunki on avannut tarjouskilpailun viidestä omakotitalotontista (AO) ja kahdesta asuinpientalorakentamisen tontista (AP) Perhetalo II-alueelta. Tarjouskilpailu on käynnissä 15.5.2026 klo 15.00 saakka.

Ilmakuva Naantalin Luonnonmaalta, Perhetalo II -alueelta.
Haettavana on sekä omakoti- että rivitalotontteja. Veijo Lindgren

Kilpailuun asetetut tontit sijaitsevat Luonnonmaan saarella noin kolmen kilometrin etäisyydellä Naantalin keskustasta, päättyvän Pyrstötähti-kadun loppupäässä. Tontit ovat osa uutta ns. Perhetalo II -aluetta, joka täydentää aikaisemmin rakennettua Perhetalo I -aluetta. Nämä alueet muodostavat yhdessä modernin, luonnonläheisen Aurinkotuulen asuinalueen.

Kilpailuun asetetut omakotitontit ovat viimeiset omakotitontit Perhetalo II:n itäiseltä osalta. AP-tontteja on jäljellä vielä viisi, joista kaksi asetetaan hakuun nyt ja loput kolme myöhemmin. Perhetalo II:n läntisen osan tontit tulevat hakuun lähivuosina kunnallistekniikan valmistuttua.

–  Perhetalo I ja II ‑alueet ovat osoittautuneet halutuiksi asuinpaikoiksi. Omakotitalotontit ovat varattu ripeässä tahdissa, ja kaikki alueen omakotitontit on luovutettu. Alue on vetovoimainen ja luonnonläheinen asuinpaikka, jossa on saatavilla hyvät lähipalvelut, toteaa Naantalin vs. maankäyttöpäällikkö Matti Kotiniemi.

Lähiseudun palveluista tärkeimpinä ovat Luonnonmaan perhetalo sekä ruokakauppa tankkausasemineen. Luonnonmaan perhetalossa on saatavilla saman katon alla varhaiskasvatuksen, esiopetuksen sekä perusopetuksen palveluita sekä liikunta- ja harrastusmahdollisuuksia. Alueelta on sujuvat yhteydet kolmen kilometrin päähän Naantalin keskustaan sekä Turun ja Raision suuntiin Armonlaaksontietä pitkin.

Tarjouskilpailuun osallistutaan täyttämällä kaupungin verkkopalvelussa sähköinen tonttitarjouslomake määräaikaan, 15.5.2026 klo 15.00, mennessä.

Tontista esitettävän tarjouksen tulee olla vähintään pohjahinnan suuruinen. Tontit myydään hyväksytyn tarjouksen tekijälle tarjottuun hintaan tai vaihtoehtoisesti vuokrataan maanvuokrasopimuksella, jolloin vuosivuokra on 5,7 % tarjotusta hinnasta.

Tontteihin on mahdollista tutustua esittelytilaisuuksissa, jotka järjestetään torstaina 16.4. klo 16–17 sekä perjantaina 8.5. klo 15–16 paikan päällä. Muut esittelytilaisuudet voidaan sopia erikseen.

Ilmakuva Naantalin Luonnonmaalta, Perhetalo II -alueelta.
Haettavana on sekä omakoti- että rivitalotontteja.
Veijo Lindgren
Perhetalo II -alueen paljas, vielä rakentamaton tontti ja hieman metsää tien varressa.
Naantalin kaupunki
Naantalin kaupunki

Naantali on perustettu jo 1400-luvulla. Se on viehättävä ja kasvava yli 20 000 asukkaan kaupunki Varsinais-Suomessa. Merellisyys on vahvasti läsnä kaupungin arjessa: Naantaliin kuuluu 1 000  saarta ja 1 000 kilometriä rantaviivaa. Naantalissa voi valita, asuuko kaupungissa vai saaristossa – meillä jokainen pääsee nauttimaan  vahvasta yhteisöstä, hyvistä palveluista ja ainutlaatuisista kulttuuri- ja virkistysmahdollisuuksista. 

Naantali on yrittäjämyönteinen ja kehittyvä satamakaupunki.  Sujuvat liikenneyhteydet maitse ja meritse tukevat elinvoimaista arkea ja yritystoimintaa: kaupungissa toimii jo yli 1 600 yritystä. 

Naantalissa on tilaa kasvaa ja ilo olla.

