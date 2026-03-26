Perhetalo II -alueelta uusia omakoti- ja rivitalotontteja tarjouskilpailussa

Kilpailuun asetetut tontit sijaitsevat Luonnonmaan saarella noin kolmen kilometrin etäisyydellä Naantalin keskustasta, päättyvän Pyrstötähti-kadun loppupäässä. Tontit ovat osa uutta ns. Perhetalo II -aluetta, joka täydentää aikaisemmin rakennettua Perhetalo I -aluetta. Nämä alueet muodostavat yhdessä modernin, luonnonläheisen Aurinkotuulen asuinalueen.

Kilpailuun asetetut omakotitontit ovat viimeiset omakotitontit Perhetalo II:n itäiseltä osalta. AP-tontteja on jäljellä vielä viisi, joista kaksi asetetaan hakuun nyt ja loput kolme myöhemmin. Perhetalo II:n läntisen osan tontit tulevat hakuun lähivuosina kunnallistekniikan valmistuttua.

– Perhetalo I ja II ‑alueet ovat osoittautuneet halutuiksi asuinpaikoiksi. Omakotitalotontit ovat varattu ripeässä tahdissa, ja kaikki alueen omakotitontit on luovutettu. Alue on vetovoimainen ja luonnonläheinen asuinpaikka, jossa on saatavilla hyvät lähipalvelut, toteaa Naantalin vs. maankäyttöpäällikkö Matti Kotiniemi.

Lähiseudun palveluista tärkeimpinä ovat Luonnonmaan perhetalo sekä ruokakauppa tankkausasemineen. Luonnonmaan perhetalossa on saatavilla saman katon alla varhaiskasvatuksen, esiopetuksen sekä perusopetuksen palveluita sekä liikunta- ja harrastusmahdollisuuksia. Alueelta on sujuvat yhteydet kolmen kilometrin päähän Naantalin keskustaan sekä Turun ja Raision suuntiin Armonlaaksontietä pitkin.

Tarjouskilpailuun osallistutaan täyttämällä kaupungin verkkopalvelussa sähköinen tonttitarjouslomake määräaikaan, 15.5.2026 klo 15.00, mennessä.

Tontista esitettävän tarjouksen tulee olla vähintään pohjahinnan suuruinen. Tontit myydään hyväksytyn tarjouksen tekijälle tarjottuun hintaan tai vaihtoehtoisesti vuokrataan maanvuokrasopimuksella, jolloin vuosivuokra on 5,7 % tarjotusta hinnasta.

Tontteihin on mahdollista tutustua esittelytilaisuuksissa, jotka järjestetään torstaina 16.4. klo 16–17 sekä perjantaina 8.5. klo 15–16 paikan päällä. Muut esittelytilaisuudet voidaan sopia erikseen.