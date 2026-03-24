Alkon tilinpäätös tammi-joulukuu 2025: Muuttunut toimintaympäristö heijastui odotetusti myyntiin ja tulokseen, Alko panostaa kaikkikanavaiseen asiakaskokemukseen ja kustannustehokkuuteen
30.3.2026 08:00:00 EEST | Alko Oy | Tiedote
Alkoholilain muutokset, kuluttajien haastava taloustilanne ja väkevien alkoholijuomien veronkorotus vaikuttivat Alkon myyntiin, minkä seurauksena myyntivolyymi laski 7,8 prosenttia ja liikevaihto 7,9 prosenttia. Alko panostaa kustannustehokkuuteen, kilpailukykyyn sekä kaikkikanavaiseen asiakaskokemukseen.
Keskeiset tunnusluvut ja tapahtumat
- Alkosta ostettiin 65,7 (71,2) miljoonaa litraa juomia, mikä oli 7,8 prosenttia edellisvuotta vähemmän.
- Alkoholijuomaverollinen liikevaihto oli 1 028,6 (1 116,8) miljoonaa euroa.
- Liiketoiminnan kustannukset pysyivät hallinnassa prosessien jatkuvalla parantamisella inflaatiopaineista huolimatta.
- Liikevoitto oli 22,5 (36,7) miljoonaa euroa.
- Valtio-omistajalle tilikauden 2025 aikana maksettu osinko oli 57 miljoonaa euroa, mikä vastasi 185 prosenttia tuloksesta. Kevään 2025 varsinainen yhtiökokous päätti jakaa 30 miljoonaa euroa vuoden 2024 tuloksen perusteella ja syksyllä 2025 pidetty ylimääräinen yhtiökokous päätti 27 miljoonan euron lisäosingosta maksettavaksi vuoden lopussa.
- Yhtiön hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että valtiolle jaetaan osinkoa tilikaudelta 2025 19 (57) miljoonaa euroa.
- Alko tarjoaa asiakkailleen yli 11 000 tuotteen valikoiman noin 850 tavarantoimittajalta. Valikoimaan tulee päivittäin keskimäärin kuusi uutta tuotetta. Asiakkaiden tyytyväisyys valikoimaan oli kaikkein aikojen korkeimmalla tasolla, kouluarvosanalla mitattuna 8,7 (8,6).
- Alko sijoittui Asiakkuusindeksi-tutkimuksessa kaikkien yritysten vertailussa toiselle sijalle ollen kaupan alan yrityksistä toiseksi paras. Alkon keskiarvo oli 81,9 (80,1, maksimi 100).
- Myymälöiden ikärajavalvonnan onnistumista mittaavien mystery shopping -käyntien onnistumisprosentti oli 97,5 (98,0) prosenttia.
- Maaliskuussa 2025 lanseerattu Sertifioitu vaihtoehto -konsepti varmistaa, että tuotteiden viljelyssä, tuotannossa ja työoloissa noudatetaan riippumattomien tahojen valvomia kriteerejä. Sertifioitu vaihtoehto -tuotteiden osuus oli 27,5 prosenttia koko Alkon myyntivolyymista.
- Suomalaiset pitävät Alkoa poliisin jälkeen toiseksi luotettavimpana yhteiskunnallisena toimijana Verianin ja THL:n toteuttamassa kyselyssä. Vastaajien asenteet alkoholipolitiikkaan ovat pysyneet ennallaan edelliseen vuoteen verrattuna. Suomalaisista 72 (71) prosenttia pitää nykyisiä alkoholipoliittisia rajoituksia sopivina tai toivoo niiden tiukentamista, ja 20 (20) prosenttia haluaisi väljempää sääntelyä.
- Alko kehittää asiakaspalveluaan entistä henkilökohtaisemmaksi hyödyntämällä dataa kaikkikanavaisesti myymälöissä, verkossa ja mobiilissa. Meneillään olevan LiTra-transformaatiohankkeen tavoitteena on uudistaa ja kehittää toimintaa, parantaa prosessitehokkuutta sekä vahvistaa kustannustehokkuutta ja liiketoiminnan kannattavuutta.
Toimitusjohtaja Leena Laitinen:
Koko kansan sommelier
Vuonna 2025 jatkoimme edelleen uudistumista ja vastasimme kuluttajien muuttuviin tarpeisiin pitäen samalla kiinni tehtävästämme, vastuullisesta alkoholinmyynnistä. Muuttuva toimintaympäristö on tuonut meille sekä haasteita että uusia mahdollisuuksia. Kehitimme liiketoimintamme kilpailukykyä, asiakaskokemusta, vastuullisuutta ja kustannustehokkuutta muun muassa alkuvuonna käynnistetyssä Alko 100 -hankkeessa. Olemme merkittävä toimija Suomen erikoisliikekentässä tarjoten asiakkaille laajan ja laadukkaan valikoiman sekä asiantuntevan ja ystävällisen palvelun.
Laajensimme valikoimaa asiakkaiden toiveiden ja trendien mukaisesti: viinialueiden tarjontaa vahvistettiin, long drink -juomia ja valmiita juomasekoituksia lisättiin, oluiden pakkausvaihtoehtoja monipuolistettiin ja alkoholittomien juomien valikoimaa kasvatettiin. Hinnoittelumme on vähittäismyyntimarkkinassa kilpailukykyinen. Asiakkaat arvostavat valikoimaamme (arvosana 8,7, kouluasteikolla 4–10) ja digipalveluitamme: verkkokaupan NPS oli 81 ja asiakaspalvelukeskuksen 87.
Myymäläverkostomme Hangosta Nuorgamiin kattaa koko Suomen, ja 90 prosenttia suomalaisista saa palvelumme alle 10 kilometrin sisällä. Verkkokauppamme tarjoaa mahdollisuuden tutustua ja tehdä ostoksia yli 11 000 tuotteen valikoimasta. Olemme kehittäneet digitaalisia palveluja entistä sujuvammiksi ja järjestäneet viinien ja muiden juomien maistelutilaisuuksia Helsingin Arkadiassa ja Espoon Tapiolassa – asiakkailta saatu palaute on ollut erinomaista.
Vuonna 2025 myimme 65,7 (71,2) miljoonaa litraa alkoholijuomia. Alkoholilain muutokset, kuluttajien taloustilanne ja väkevien alkoholiveron korotus vaikuttivat kysyntään. Kokonaislitramyynti laski odotetusti 7,8 prosenttia. Alkoholijuomaverollinen liikevaihto oli
1 028,6 (1 116,8) miljoonaa euroa ja liikevoitto 22,5 (36,7) miljoonaa euroa. Tehostimme toimintaamme edelleen ja säilytimme kannattavuuden hyvällä tasolla. Lokakuun lopussa pidetty ylimääräinen yhtiökokous teki päätöksen 27 miljoonan euron ylimääräisen osingon maksamisesta, joten Alko maksoi valtio-omistajalle osinkoa vuonna 2025 yhteensä 57 miljoonaa euroa.
Maailmanluokan palvelu syntyy osaavasta henkilöstöstä. Panostimme edelleen palvelu- ja tuoteosaamisen kehittämiseen. Järjestimme työhyvinvointia tukevan Työkykymestari- koulutuksen, johon osallistuivat kaikki Alkon esihenkilöt.
Vastuullisuus on toimintamme ytimessä. Ikärajavalvonta pysyi tinkimättömällä tasolla: mystery-tulos nuorten asioinneissa oli 97,5 prosenttia. Mutku-kampanjalla kiinnitimme aikuisten huomiota siihen, etteivät he välittäisi alkoholia nuorille. Olemme sitoutuneet edistämään ihmis- ja työoikeuksia sekä pienentämään ilmastovaikutuksia koko arvoketjussa. Asiakasviestinnässä nostimme esille Sertifioitu vaihtoehto -tuotteita, jotka varmistavat vastuullisia työoloja, viljelyä ja juomien tuotantoa. Lisäksi myymälöissämme kartonkitetrat siirrettiin viinipullojen joukkoon helpottamaan ilmastoystävällisempiä valintoja.
Vuodesta 2025 alkaen teemme vapaaehtoisuuteen perustuen pääosin CSRD-direktiivin mukaisen yritysvastuukatsauksen, raportointivelvollisuus alkaa vuodesta 2027.
Kiitän asiakkaita, yhteistyökumppaneita ja alkolaisia arvokkaista keskusteluista ja palautteista. Jokainen kohtaaminen kehittää ja kirittää meitä edelleen: haluamme olla koko kansan sommelier.
*NPS nettosuositteluindeksi, kuinka suuri osa asiakkaista on valmis suosittelemaan palvelua
Alko haluaa tarjota asiakkailleen maailmanluokan palvelua. Monipuolinen ja uudistuva yli 11 000 tuotteen valikoima mahdollistaa nojatuolimatkat ympäri maailmaa asiakkaan omassa olohuoneessa. Asiakkaitamme palvelee monikanavainen palveluverkosto: 360 myymälää, yli 100 noutopistettä, verkkokauppa ja mobiilisovellus. Vuonna 2025 Alkon liikevaihto oli 1,0 miljardia euroa ja asiakaskäyntejä oli yli 43 miljoonaa.
Vastuullisuus on meille sydämen asia. Arjessamme se tarkoittaa muun muassa tinkimätöntä myynninvalvontaa, hankinnan läpinäkyvyyden kehittämistä, pakkausmateriaalien kierrätystä, tuoteturvallisuutta sekä hyvinvointia edistäviä hankkeita.
